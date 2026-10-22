Goldman Sachs: Consolidarea fiscală a României va fi incertă și dificil de continuat. „În bugetul pentru 2027, partidul va prioritiza investițiile în locul austerității”

Parlamentul României a aprobat un guvern condus de Luca Niculescu, punând capăt unui blocaj politic de aproape șase luni, însă continuarea consolidării fiscale rămâne incertă și dificil de implementat, atât din punct de vedere economic, cât și politic, potrivit unei analize Goldman Sachs.

„În pofida soluționării crizei politice, există o incertitudine considerabilă în ceea ce privește traiectoria eforturilor de consolidare fiscală”, arată Goldman Sachs în comentariul său privind evoluțiile politice și fiscale din România.

Luca Niculescu, tehnocrat fără afiliere politică, a obținut votul de încredere al Parlamentului. Niculescu a fost al patrulea candidat care a încercat să obțină o majoritate parlamentară după căderea precedentului guvern, în urma unui vot de neîncredere la începutul lunii mai.

Deficitul bugetar s-a redus, dar „în bugetul pentru 2027, partidul va prioritiza investițiile în locul austerității”

Datele fiscale ale României s-au îmbunătățit după primele măsuri de consolidare, potrivit Goldman Sachs. Cele mai recente date pentru trimestrul al treilea indică un deficit bugetar de 3,8% din PIB în perioada ianuarie-septembrie, comparativ cu 5,3% din PIB în aceeași perioadă din 2025.

Evoluția sugerează că deficitul bugetar pentru întregul an ar putea fi sub nivelul de 6% din PIB prevăzut de guvern pentru 2026.

Cu toate acestea, ajustarea fiscală necesară în continuare rămâne substanțială, iar prioritățile politice ale principalului partid din noua majoritate ar putea complica eforturile de reducere a deficitului.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul va prioritiza investițiile în detrimentul austerității în proiectul de buget pentru 2027, programat să fie prezentat în noiembrie.

„În bugetul pentru 2027, partidul va prioritiza investițiile în locul austerității”, notează Goldman Sachs, referindu-se la poziția exprimată de liderul social-democrat.

Sprijinul PSD pentru guvern, reevaluat peste șase luni

Un alt factor de incertitudine îl reprezintă perspectiva politică a noului executiv. Social-democrații au anunțat că își vor reevalua sprijinul pentru guvernul condus de Niculescu peste șase luni.

În acest context, Goldman Sachs estimează că progresele suplimentare în domeniul fiscal vor fi dificil de realizat pentru noul cabinet, atât din perspectiva constrângerilor economice, cât și a celor politice.

„Considerăm că progresele suplimentare în plan fiscal vor rămâne, cel mai probabil, dificil de implementat din punct de vedere economic și politic pentru noul cabinet”, concluzionează analiza Goldman Sachs.

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