Goldman Sachs: BNR va menține joi dobânda neschimbată, din cauza „nivelului ridicat al incertitudinilor și al deprecierii leului”

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR) va menține joi dobânda de politică monetară la 6,50%, anticipează majoritatea economiștilor, analiștii Goldman Sachs punctând că decizia va fi motivată de persistența incertitudinilor, în special politice și fiscale, precum și de evoluția cursului leu/euro.

Într-o notă transmisă investitorilor, specialiștii băncii americane notează că BNR a menținut dobânzile neschimbate la ședința Consiliului de Politică Monetară (MPC) din august, indicând că decizia a fost determinată de creșterea inflației și de amplificarea incertitudinilor.

„Evoluțiile inflației interne de la ultima ședință au fost favorabile, inflația totală (headline inflation) scăzând de la 8,2% în termeni anuali la 6,2% în august, pe fondul efectelor de bază. Cu toate acestea, persistă incertitudini ridicate, în special în ceea ce privește situația politică internă actuală și eforturile de continuare a consolidării bugetare.

În plus, perspectiva inflației rămâne supusă unor riscuri generate de criza energetică globală și de prețurile alimentelor, ca urmare a secetei severe din acest an. În ultima săptămână, RON s-a depreciat cu aproximativ 2% față de euro, pe fondul intensificării incertitudinii politice”, se arată în analiza citată.

Deprecierea leului poate influența inflația, pe canalul comerțului extern, România având deficite comercial și de cont curent extrem de ridicate (de exemplu, UniCredit are o prognoză de deficit de cont curent de 6,7% din PIB pentru România în 2026). Perechea leu/euro s-a tranzacționat săptămâna trecută în intervalul 5,2705–5,3900, înainte de a încheia ședința de vineri la 5,3450, semnificativ peste nivelul de închidere de 5,2650 din 25 septembrie. Luni, cursul oficial anunțat de BNR a fost de 5,3306 lei/euro.

„Această depreciere bruscă a leului a avut loc cu o zi înainte de evaluarea ratingului de către S&P. Întrucât o retrogradare a ratingului a fost evitată, nu putem exclude posibilitatea ca perechea EUR/RON să revină treptat sub 5,30, în cazul în care vom avea în curând un nou guvern care să își asume continuarea ajustării fiscale.

Cu toate acestea, riscurile de creștere a cursului EUR/RON persistă, întrucât noi evoluții pe scena politică ar putea amplifica volatilitatea cursului de schimb”, apreciază și analiștii UniCredit, într-o notă transmisă luni investitorilor.

Condițiile de lichiditate din piață sunt relaxate în raport cu nivelul dobânzii BNR

În acest context, este probabil ca BNR să continue să transmită un mesaj de prudență și să mențină dobânda de politică monetară neschimbată.

Deși rata actuală a inflației se situează cu mult peste limita superioară a intervalului-țintă al BNR (2,5%, plus/minus un punct procentual), „considerăm că BNR va încerca probabil să mențină dobânzile la nivelul lor actual ridicat, mai degrabă decât să le majoreze în continuare”, mai apreciază ei.

Creșterea accentuată a inflației s-a datorat în principal a doi factori care nu se află sub controlul politicii monetare: eliminarea plafonării prețurilor la energie și majorarea cotei de TVA, în a doua jumătate a anului 2025.

Condițiile de lichiditate din piața internă sunt în prezent oarecum relaxate în raport cu nivelul dobânzii de politică monetară, ceea ce determină dobânzile de piață să se tranzacționeze către limita inferioară a coridorului de politică monetară al BNR, mai apreciază ei. (foto).

„Cu toate acestea, ne așteptăm ca BNR să mențină dobânzile de politică monetară la nivelurile actuale până în 2027”, conchid analiștii străini.

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