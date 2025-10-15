cursdeguvernare

Newsletter
Contact
miercuri

15 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Golden Visa pentru cetățeni din state terțe UE care investesc minimum 400.000 de euro în România

Rss
De Vladimir Ionescu

15 octombrie, 2025

România ar urma să introducă un program de tip „Golden Visa”, prin care investitorii străini – cetățeni ai unor state terțe UE – pot obține o viză de rezidență, cu posibilitatea de a solicita cetățenia după 5 ani, potrivit profit.ro.

Investițiile eligibile trebuie să aibă valoarea minimă de 400.000 euro și pot consta în: achiziția de titluri de stat cu scadență de cel puțin 5 ani, achiziția de proprietăți imobiliare menținute minimum 5 ani, investiții în fonduri autorizate de ASF sau cumpărarea de acțiuni la companii românești listate la bursă.

Aplicanții Programului de Rezidență prin Investiție trebuie să dovedească legalitatea fondurilor și să nu fie sancționați, iar SRI, SIE și ONPCSB vor fi consultate înainte de emiterea permisului.


Permisul de ședere conferă dreptul la ședere temporară 5 ani, cu posibilitate de reînnoire, includerea membrilor de familie, acces la rezidență permanentă după 5 ani și ulterior la cetățenia română. Menținerea investiției este obligatorie, însă nu există cerință de ședere anuală efectivă în România. În paralel, se pregătesc modificări pentru actele de muncă, care vor fi acceptate doar cu semnătură electronică avansată sau calificată.

În România, alte tipuri de vize pe termen lung includ șederea pentru activități comerciale, desfășurarea de activități profesionale, angajare, studii, cercetare sau reîntregirea familiei. Pentru vizele de activitate comercială, solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri, să demonstreze fondurile necesare și să genereze un număr minim de locuri de muncă (10 pentru SRL, 15 pentru SA) în maximum 12 luni de la emiterea permisului.

Experiența altor țări UE

Grecia a lansat Golden Visa în 2013, inițial pentru achiziții imobiliare de minimum 250.000 euro, majorate apoi la 400-800.000 euro; permisul este valabil 5 ani, reinnoibil, fără obligativitatea de ședere. Portugalia, cu program din 2012, a eliminat în 2024 achizițiile imobiliare și depozitele bancare din program, păstrând doar investițiile în fonduri și donații, ca urmare a cerințelor UE de a sprijini sectoare productive. Spania, prin programul lansat în 2013, a atras 5.000 de investitori, majoritatea în sector imobiliar, dar a închis programul în 2024-2025 din cauza presiunii asupra pieței locuințelor.

Ungaria a operat între 2013-2017 un program pe baza obligațiunilor guvernamentale și, din 2024, un „Guest Investor Program”, oferind rezidență 10 ani pentru investiții de 250.000 euro în fond imobiliar sau 500.000 euro în proprietăți, cu menținerea investiției 5 ani, fără obligativitate de ședere. Bulgaria a abrogat cetățenia contra investiții în 2022, dar a introdus rezidență permanentă prin investiții de minimum 512.000 euro, cu posibilitatea cetățeniei după 5 ani.

Italia oferă „Investor Visa” pentru investiții în titluri de stat, acțiuni, start-up-uri sau donații, accentuând investițiile productive și filantropice. Malta menține programul de rezidență permanentă, cerând investiții de minimum 500.000 euro și verificări stricte de integritate. Cipru oferă rezidență permanentă pentru investiții de 300.000 euro, menținând controale riguroase după închiderea programului de cetățenie.

(Citește și: ”Portugalia modifică programul Golden Visa – investițiile în imobiliare au scumpit locuințele”)


***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

Portugalia modifică programul Golden Visa – investițiile în imobiliare au scumpit locuințele

 

Cetățeni din China, Turcia, Brazilia – principali beneficiari ai programului portughez ”viza de aur”

 

Vânzarea de cetățenii – Comisia Europeană a declanșat procedura de infringement împotriva Maltei și Ciprului

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți