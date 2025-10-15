Golden Visa pentru cetățeni din state terțe UE care investesc minimum 400.000 de euro în România

România ar urma să introducă un program de tip „Golden Visa”, prin care investitorii străini – cetățeni ai unor state terțe UE – pot obține o viză de rezidență, cu posibilitatea de a solicita cetățenia după 5 ani, potrivit profit.ro.

Investițiile eligibile trebuie să aibă valoarea minimă de 400.000 euro și pot consta în: achiziția de titluri de stat cu scadență de cel puțin 5 ani, achiziția de proprietăți imobiliare menținute minimum 5 ani, investiții în fonduri autorizate de ASF sau cumpărarea de acțiuni la companii românești listate la bursă.

Aplicanții Programului de Rezidență prin Investiție trebuie să dovedească legalitatea fondurilor și să nu fie sancționați, iar SRI, SIE și ONPCSB vor fi consultate înainte de emiterea permisului.

Permisul de ședere conferă dreptul la ședere temporară 5 ani, cu posibilitate de reînnoire, includerea membrilor de familie, acces la rezidență permanentă după 5 ani și ulterior la cetățenia română. Menținerea investiției este obligatorie, însă nu există cerință de ședere anuală efectivă în România. În paralel, se pregătesc modificări pentru actele de muncă, care vor fi acceptate doar cu semnătură electronică avansată sau calificată.

În România, alte tipuri de vize pe termen lung includ șederea pentru activități comerciale, desfășurarea de activități profesionale, angajare, studii, cercetare sau reîntregirea familiei. Pentru vizele de activitate comercială, solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri, să demonstreze fondurile necesare și să genereze un număr minim de locuri de muncă (10 pentru SRL, 15 pentru SA) în maximum 12 luni de la emiterea permisului.

Experiența altor țări UE

Grecia a lansat Golden Visa în 2013, inițial pentru achiziții imobiliare de minimum 250.000 euro, majorate apoi la 400-800.000 euro; permisul este valabil 5 ani, reinnoibil, fără obligativitatea de ședere. Portugalia, cu program din 2012, a eliminat în 2024 achizițiile imobiliare și depozitele bancare din program, păstrând doar investițiile în fonduri și donații, ca urmare a cerințelor UE de a sprijini sectoare productive. Spania, prin programul lansat în 2013, a atras 5.000 de investitori, majoritatea în sector imobiliar, dar a închis programul în 2024-2025 din cauza presiunii asupra pieței locuințelor.

Ungaria a operat între 2013-2017 un program pe baza obligațiunilor guvernamentale și, din 2024, un „Guest Investor Program”, oferind rezidență 10 ani pentru investiții de 250.000 euro în fond imobiliar sau 500.000 euro în proprietăți, cu menținerea investiției 5 ani, fără obligativitate de ședere. Bulgaria a abrogat cetățenia contra investiții în 2022, dar a introdus rezidență permanentă prin investiții de minimum 512.000 euro, cu posibilitatea cetățeniei după 5 ani.

Italia oferă „Investor Visa” pentru investiții în titluri de stat, acțiuni, start-up-uri sau donații, accentuând investițiile productive și filantropice. Malta menține programul de rezidență permanentă, cerând investiții de minimum 500.000 euro și verificări stricte de integritate. Cipru oferă rezidență permanentă pentru investiții de 300.000 euro, menținând controale riguroase după închiderea programului de cetățenie.

