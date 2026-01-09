GM renunță la dezvoltarea unor modele de mașini electrice electrice și își asumă o pierdere de 6 mld.$

General Motors a anunțat joi că își va asuma o depreciere de 6 miliarde de dolari provenită din renunțarea la dezvoltarea unor modele de vehicule electrice, planificate anterior.

Pierderea provine din reducerea producției planificate de vehicule electrice și din consecințele rezultate din lanțul de aprovizionare, explică GM într-un document depus la autoritățile de reglementare și vine la câteva săptămâni după ce compania concurentă, Ford Motor, a anunțat o decizie similară, dar care a implicat o sumă mult mai mare, relatează Reuters.

GM a pariat puternic pe vehiculele electrice

Cea mai mare parte a deprecierii GM – obligații de plată de 4,2 miliarde de dolari – este legată de anularea contractelor și de înțelegerile cu furnizorii, care planificaseră volume de producție mult mai mari înainte de schimbarea anunțată.

GM a declarat că deprecierea nu va afecta gama sa din SUA de aproximativ 10 modele de vehicule electrice, care reprezintă cea mai largă ofertă de vehicule alimentate cu baterii din industria auto. „Intenționăm să continuăm să oferim aceste modele clienților”, se arată în document.

Compania va înregistra pierderea ca element special în raportul său privind veniturile din trimestrul al patrulea. Este de așteptat să suporte costuri suplimentare în 2026, ca urmare a negocierilor cu baza sa de furnizori.

Mulți producători auto, inclusiv rivalul GM, Ford, au redus producția de vehicule electrice încă de vara trecută, când administrația Trump a anulat în mare parte facilitățile pentru mașinile electrice. Vânzările de vehicule alimentate cu baterii au scăzut dramatic după eliminarea de la 30 septembrie 2025, a unui credit fiscal federal de 7.500 de dolari pentru cumpărătorii de vehicule electrice.

Ford a renunțat la majoritatea modelelor electrice

Ford a anunțat în decembrie că va suporta o depreciere de 19,5 miliarde de dolari pe parcursul mai multor trimestre, deoarece a anulat mai multe programe pentru dezvoltarea de noi modele de vehicule electrice, inclusiv versiunea complet electrică a camionetei F-150 Lightning și a unui model nou de camionetă.

GM, cel mai mare producător auto din SUA, după cifra vânzărilor, a mizat puternic pe vehiculele electrice, la un moment dat anunțând că va elimina treptat până în 2035 modelele sale cu motoare termice.

Deși compania nu a renunțat oficial la obiectivul propus pentru 2035, analiștii au redus drastic prognoza privind evoluția pieței de mașini electrice în următorul deceniu în SUA, cea mai mare piață pentru GM. CEO-ul GM, Mary Barra, a declarat că firma va răspunde cererii clienților

Vânzările de vehicule electrice ale GM au început să câștige teren la sfârșitul anului 2024, după ani de eșecuri. Compania a lansat mai multe oferte la costuri mai mici, care au ajutat-o să ajungă pe locul 2 la vânzări în SUA, după Tesla.

Compania a declarat, de asemenea, joi, că va înregistra o pierdere de 1,1 miliarde de dolari în trimestrul al patrulea, legată de restructurarea în curs a joint venture-ului său din China.

Luna aceasta, GM a oprit producția de baterii timp de șase luni la două fabrici și a redus programul de lucru la o singură tură la fabrica de baterii din Detroit.

De asemenea, compania a renunțat la planurile pentru o altă fabrică în Michigan, care urma să producă vehicule electrice, și în schimb va construi Cadillac Escalade și pickup-uri de dimensiuni mari, a declarat aceasta.

Scădere abruptă a vânzărilor de vehicule electrice în SUA

Vânzările de EV-uri ale GM au scăzut cu 43% în T4/2025, după eliminarea subvențiilor acordate cumpărătorilor. În T3/2025 vânzările de EV-uri au atins un vârf, consumatorii grăbindu-se să le cumpere înainte de expirarea creditului fiscal.

Pe total piață americană, vânzările de EV-uri au crescut cu 1,2% în 2025 comparativ cu anul precedent, potrivit firmei de cercetare a pieței Omdia, o rată de creștere mult mai lentă decât în anii precedenți.

Analiștii se așteaptă ca EV-urile să reprezinte aproximativ 6% din vânzările totale de vehicule din SUA în 2026, în scădere din SUA în 2026, în scădere de la 7,4% în 2025.

Schimbarea strategiei Ford, prin care a eliminat practic programul pentru a doua generație de EV-uri, a condus la pierderi mai mari. CEO-ul Ford, Jim Farley, a declarat că a fost o decizie dureroasă, dar necesară, pe măsură ce piața EV-uri s-a contractat.

„Când piața s-a prăbușit de-a dreptul în ultimele două luni, acesta a fost cu adevărat impulsul pentru noi să luăm decizia”, a declarat Farley pentru Reuters într-un interviu din decembrie.

Ford își pune acum speranțele în materie de vehicule electrice pe o arhitectură complet nouă, care va permite producția de modele accesibile, începând cu o camionetă electrică de 30.000 de dolari în 2027.

