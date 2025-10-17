cursdeguvernare

Giorgia Meloni vrea să obțină 11 mld. euro de la bănci și companii de asigurare pentru a putea reduce impozitele clasei de mijloc

De Razvan Diaconu

17 octombrie, 2025

Coaliția de guvernare din Italia a ajuns la un acord privind o schemă complexă de taxare suplimentară a băncilor și companiilor de asigurări care să aducă aproximativ 11 miliarde de euro la buget într-o perioadă de trei ani. Contribuția sectorului financiar și al asigurărilor este estimată la 4,3 miliarde euro pentru 2026, restul urmând a fi vărsat la buget în 2027 și 2028, conform Reuters.

Acordul introduce o nouă taxă suplimentară pentru finanțare asistenței medicale și includ alte măsuri, cum ar fi o taxă opțională asupra rezervelor de capital constituite de instituțiile creditoare în schimbul evitării plății unei taxe excepționale în bugetele anterioare și o amânare a beneficiilor fiscale, potrivit Il Corriere della Sera.

Impozitarea sectorului bancar este o problemă controversată pentru guvernul lui Meloni, iar partenerii de coaliție Matteo Salvini, din Liga, și Antonio Tajani din Forza Italia, în trecut, s-au confruntat public pe tema taxei.


Coaliția lui Meloni a încercat pentru prima dată să impună o taxă pe profiturile excepționale ale băncilor în 2023, dar acest efort a eșuat pe fondul unei reacții negative a pieței. Anul trecut, miniștrii au reușit să ajungă la un acord cu creditorii pentru a aplica o taxă care a fost în cele din urmă neutră din punct de vedere al veniturilor pentru aceștia, obținând o victorie pentru guvern, menținând în același timp implicarea executivilor. Guvernul propune acum să permită băncilor să elibereze aceste rezerve de capital cu o impozitare de 27,5%, în loc de 40%, cât se aștepta.

Schema îi va permite lui Meloni să finanțeze reduceri de impozite pentru persoanele cu venituri medii, O promisiune cheie din timpul campaniei electorale, chiar în momentul în care țara se pregătește pentru alegerile generale din 2027, cel târziu. Ministrul său de finanțe, Giancarlo Giorgetti, a anunțat la începutul acestei săptămâni că guvernul va reduce impozitul pe venit pentru cei cu venituri cuprinse între 28.001 și 50.000 de euro.

Cititi si: Italia devine cea mai nouă țară europeană care reconsideră energia nucleară

***


