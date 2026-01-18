Giorgia Meloni – liderul european care a vorbit cu Trump: noile tarife ale SUA ”ar fi o greșeală” – „NATO este locul în care trebuie să încercăm să organizăm împreună mecanisme de descurajare”

Prim-ministrul Italiei a calificat duminică drept o „greșeală” amenințarea președintelui SUA, Donald Trump, de a impune tarife împotriva celor care se opun planului său de a prelua Groenlanda, adăugând că i-a comunicat acestuia punctul său de vedere, potrivit Euractiv.

„Cred că impunerea unor noi sancțiuni astăzi ar fi o greșeală”, a declarat prim-ministrul Giorgia Meloni jurnaliștilor, în timpul unei vizite la Seul.

„Am vorbit cu Donald Trump în urmă cu câteva ore și i-am spus ce cred, iar apoi am vorbit cu secretarul general al NATO, care a confirmat că NATO începe să lucreze pe această problemă.”

Totuși, prim-ministrul de extremă dreapta – un aliat al lui Trump în Europa – a încercat să minimalizeze conflictul, spunând jurnaliștilor că „a existat o problemă de înțelegere și de comunicare” între Europa și Statele Unite în legătură cu insula arctică, un teritoriu autonom al Danemarcei.

Trump a amenințat că va impune tarife de până la 25% pentru toate bunurile trimise în Statele Unite din Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Țările de Jos și Finlanda, ca reacție la opoziția acestora față de demersurile sale.

Meloni a spus că revine NATO sarcina de a avea un rol activ în criza în creștere.

„NATO este locul în care trebuie să încercăm să organizăm împreună mecanisme de descurajare împotriva interferențelor care pot fi ostile într-un teritoriu care este în mod clar strategic, iar faptul că NATO a început să lucreze pe acest subiect mi se pare o inițiativă bună”, a declarat ea reporterilor.

Meloni a mai spus că „din punctul de vedere american, mesajul care a venit din această parte a Atlanticului nu a fost clar”.

„Mi se pare că există riscul ca inițiativele unor țări europene să fi fost interpretate ca fiind anti-americane, lucru care în mod clar nu a fost intenția.”

Meloni nu a precizat la ce anume se referea.

Trump susține că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru securitatea lor națională.

