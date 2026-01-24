Giorgia Meloni liderilor UE în spatele ușilor închise, la Consiliul European: Lupta împotriva lui Trump este o idee proastă

Premierul italian avertizează că Europa va ieși învinsă dintr-un conflict cu America, în timp ce liderii UE încearcă să găsească o modalitate de a răspunde presiunilor președintelui Donald Trump, scrie Politico.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a discutat în spatele ușilor închise cazul președintelui american Donald Trump în relația cu UE, în efortul de a calma tensiunile transatlantice.

Joi, la summitul de la Bruxelles, Meloni le-a spus omologilor săi din UE că lupta împotriva lui Trump este o idee proastă, deoarece Europa are totul de pierdut dintr-un conflict cu America, potrivit a patru persoane informate despre discuțiile liderilor, cărora li s-a acordat anonimatul pentru a detalia conversațiile private.

În schimb, ea i-a îndemnat pe toți să rămână calmi și să nu-l considere pe Trump nebun sau imprevizibil, așa cum l-au descris în privat unii oficiali în timpul unui început furtunos al anului 2026 în privința afacerilor internaționale.

Vorbind după summit, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că liderii europeni au învățat lecția săptămâna aceasta, că a te opune lui Trump într-un mod „ferm”, dar „fără escaladare”, a fost o strategie eficientă pe care ar trebui să o continue.

Liderii UE au convocat summitul de urgență ca răspuns la amenințarea lui Trump de a impune tarife vamale pentru opt țări europene care s-au opus la cererea sa de a prelua controlul asupra Groenlandei. Criza din relația transatlantică a dominat discuțiile de la Bruxelles și din alte capitale europene, iar liderii s-au reunit joi pentru o cină în încercarea de a schița o strategie de viitor.

După ce UE a amenințat că va folosi taxele vamale și alte metode pentru a riposta dacă Trump își va continua amenințarea cu majorarea tarifelor, iar piețele au reacționat negativ, președintele SUA a dat înapoi și a indicat că dorește un acord amiabil privind Groenlanda.

Relatările despre intervenția lui Meloni au sugerat că aceasta dorește o abordare mai precaută decât alți lideri prezenți la cină. Vineri, Meloni l-a primit pe cancelarul german Friedrich Merz la Roma pentru a discuta o extindere a cooperării în domeniul apărării și industriei.

Liderii UE au decis să se întâlnească din nou luna viitoare pentru o sesiune de „brainstorming strategic” privind modalitățile de adaptare la o nouă ordine mondială dominată de rivalități între marile puteri, cu un rol mai mic al dreptului internațional.

„Impresia noastră a fost că marea majoritate a liderilor au identificat ultimele săptămâni ca fiind un punct de cotitură și că Europa ar trebui să acționeze mai rapid pe mai multe fronturi pentru a-și putea apăra interesele fundamentale”, a declarat o a cincea persoană informată despre discuții. „Nu sunt iluzii că criza s-a încheiat”.

