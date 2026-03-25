Giorgia Meloni ia măsuri după eșecul de la referendum: A acceptat două demisii din Ministerul Justiției și i-a cerut să plece ministrului Turismului

Doi oficiali au demisionat marți din Ministerul Justiției din Italia, iar prim-ministrul Giorgia Meloni a cerut demisia ministrului Turismului, la o zi după ce guvernul a suferit o înfrângere zdrobitoare în cadrul unui referendum privind o propunere de reformă a sistemului judiciar.

Această reorganizare bruscă sugerează că Meloni încearcă să-și reafirme controlul, îndepărtând oficialii implicați în scandaluri, pentru a limita daunele politice și a semnala că poate încă acționa decisiv după ce alegătorii au respins reforma.

Subsecretarul Andrea Delmastro a demisionat după ce s-a aflat că deținea o participație într-un restaurant cu legături cu mafia, în timp ce șefa de cabinet a ministerului, Giusi Bartolozzi, și-a dat demisia după ce a făcut comentarii controversate în timpul campaniei electorale, informează Reuters.

Giorgia Meloni a acceptat demisiile ambilor oficiali și, într-o mișcare surprinzătoare, i-a cerut și ministrului Turismului, Daniela Santanche, „să facă aceeași alegere”. În Italia, prim-miniștrii exercită de obicei presiuni asupra miniștrilor pentru a demisiona în culise, mai degrabă decât printr-o declarație publică precum cea a lui Meloni.

Val de scandaluri înaintea referedumului

Cunoscută pentru stilul său îndrăzneț și direct, Daniela Santanche a fost trimisă în judecată anul trecut sub acuzația de fals în contabilitate la un grup editorial pe care îl deținea. Timp de luni de zile, ea a rezistat cererilor opoziției de a demisiona și s-a bucurat până acum de sprijinul lui Meloni.

Andrea Delmastro, care, la fel ca Santanche, este membru al partidului lui Meloni, Fratelli d’Italia, a ajuns în centrul atenției luna aceasta după ce cotidianul Il Fatto Quotidiano a relatat că a achiziționat o participație într-un restaurant din Roma de la un bărbat condamnat pentru legături cu Camorra, o grupare mafiotă cu sediul în zona Napoli.

Delmastro a declarat că și-a vândut participația imediat ce a aflat că tatăl partenerului său de afaceri, Mauro Caroccia, fusese condamnat pentru acuzații legate de mafie. Însă situația sa s-a agravat după ce a fost descoperită o fotografie din 2023 în care apărea alături de Caroccia, sugerând că cei doi se cunoșteau bine.

De asemenea, s-a aflat că Delmastro nu își declarase participația în afaceri în fața parlamentului, așa cum era obligat. În declarația sa de demisie de marți, Delmastro a afirmat că a comis o greșeală, dar că nu a făcut nimic ilegal. „Am luptat întotdeauna împotriva criminalității și am obținut rezultate concrete și importante. Deși nu am făcut nimic rău, am comis o eroare de judecată, pe care am corectat-o imediat ce am conștientizat-o. Îmi asum responsabilitatea pentru asta”, a spus el.

Scandalul a planat asupra ultimelor zile ale campaniei pentru referendum, oferind opoziției o ocazie ușoară de a critica modul în care guvernul a gestionat Ministerul Justiției.

Giusi Bartolozzi a fost, de asemenea, criticată în timpul campaniei, când a îndemnat alegătorii să susțină reforma, astfel încât Italia să poată „scăpa” de un sistem judiciar pe care l-a descris ca fiind un „pluton de execuție”.

