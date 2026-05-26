Critici pentru UE de la Giorgia Meloni: Un gigant birocratic care a sacrificat competitivitatea pe altarul ideologiei

Șefa guvernului italian, Giorgia Meloni, a criticat marți Uniunea Europeană ca fiind prea birocratică și insuficient de asertivă pe scena globală, într-un discurs susținut la reuniunea anuală a asociației industriale Confindustria, relatează agenția italiană ANSA, preluată de Agerpres.

„Principala și enorma slăbiciune care ne afectează direct este structura actuală a Uniunii Europene, un gigant birocratic care a sacrificat prea adesea competitivitatea și creșterea strategică pe altarul abordărilor ideologice și tehnocratice”, a afirmat Meloni.

Giorgia Meloni a îndemnat frecvent UE să renunțe la politicile ecologiste, despre care spune că frânează creșterea și se dovedesc contraproductive, menționează ANSA.

„Europa a fost neobosită în capacitatea sa de a multiplica regulile în fiecare aspect al vieții de zi cu zi, dar mioapă când a venit vorba de a-și face vocea auzită pe scena globală”, a remarcat ea marți.

Meloni a propus, în context, lansarea unui proiect comun cu Confindustria pentru reformarea birocrației italiene.

Critici similare din partea lui Friedrich Merz, liderul Germaniei

Critici similare au fost lansate în final de 2025 și de cancelarul Germaniei Friedrich Merz, care a afirmat în noiembrie anul trecut că Europa are nevoie de mai multă suveranitate și de mai puțină birocrație și reguli bancare care o frânează.

Cancelarul Merz a denunțat de asemenea dificultățile administrative care frânează piața unică europeană.

Potrivit lui, piața unică lansată acum peste 40 de ani s-a transformat într-un „monstru birocratic”, perceput de companii mai degrabă o frână în afacerile lor decât un spațiu al oportunităților.

