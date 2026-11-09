Giorgia Meloni critică abordarea fragmentată a UE în negocierile de pace privind Ucraina

Giorgia Meloni a criticat abordarea necoordonată a Uniunii Europene în ceea ce privește negocierile de pace cu Rusia, într-o scrisoare trimisă săptămâna trecută președintelui Consiliului European, António Costa, și consultată de Euronews.

Prim-ministrul Italiei a criticat faptul că liderii europeni au lansat recent mai multe inițiative diferite, fără o direcție comună sau un mandat clar. Scrisoarea apare în contextul în care oficiali din Franța, Germania și Regatul Unit, așa-numitul grup „E3”, se întâlnesc la Bruxelles cu reprezentanți ai Statelor Unite și Ucrainei pentru a discuta modalitățile de încheiere a războiului.

„A acționa în dezordine, prin inițiative care se succed și se suprapun unele peste altele, nu ne va ajuta nici în relația cu partenerii noștri, nici în raport cu cei pe care trebuie să-i convingem să oprească o agresiune lipsită de sens. […] Toate acestea ne fac mai puțin credibili”, se arată în scrisoare.

Meloni se confruntă cu presiuni pe plan intern, unde opoziția acuză guvernul său că este irelevant pe scena internațională, iar mai multe forțe politice, inclusiv unele din propria coaliție de guvernare, solicită încetarea sprijinului militar acordat Ucrainei.

În scrisoare, Meloni a enumerat câteva exemple ale acestei dinamici, printre care o reuniune informală desfășurată la Miami, la care au participat consilieri pentru securitate națională din mai multe state europene, reprezentanți ai Ucrainei, NATO și UE, precum și o convorbire telefonică între liderii Finlandei și Norvegiei și președintele rus Vladimir Putin.

De asemenea, ea a criticat proliferarea grupurilor de negociere, precum E3, „Coaliția celor dispuși” (Coalition of the Willing), care reunește 37 de state membre și nemembre ale UE, și „formatul Berlin”, alcătuit din Germania, Franța, Polonia și reprezentanți ai NATO, G7 și UE.

Meloni a cerut ca acest subiect să fie discutat la reuniunea informală a Consiliului European de la Dublin, de săptămâna viitoare, cu scopul de a decide cum ar trebui să fie reprezentată Uniunea Europeană în negocierile de pace.

„Europa trebuie să vorbească pe o singură voce în ceea ce privește problema ucraineană. Această necesitate nu mai poate fi amânată”, a scris ea.

O rundă crucială de negocieri între reprezentanții Ucrainei și Rusiei, mediată de oficiali americani, va avea loc la Abu Dhabi, în zilele de 10 și 11 noiembrie. Discuțiile vor viza aranjamentele de securitate și detensionarea conflictului.

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