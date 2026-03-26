Gigantul german BASF a inaugurat o fabrică de 8,7 mld. euro în China

Gigantul german BASF, cel mai mare producător chimic din lume, a inaugurat joi un nou complex de producție de 8,7 miliarde de euro în Zhanjiang, China, aceasta fiind cea mai mare investiție realizată vreodată de companie, potrivi DW.

Mișcarea este controversată pe două planuri.

În primul rând, ea survine în contextul în care compania externalizează locuri de muncă din Germania către India și China. În al doilea rând, ridică îngrijorări privind sprijinirea Partidului Comunist Chinez într-o perioadă în care Berlinul îndeamnă companiile să „diversifice riscurile”.

În Germania, BASF a implementat măsuri riguroase de reducere a costurilor, care au dus la concedieri la sediul central din Ludwigshafen, precum și în birourile sale din Berlin. Compania a susținut de mult timp că extinderea în China, cea mai mare piață chimică din lume, este necesară pentru viitoarea sa profitabilitate.

Noua facilitate din provincia sudică Guangdong reunește numeroase unități de producție chimică și se întinde pe o suprafață de aproximativ patru kilometri pătrați (1,5 mile pătrate).

Într-un interviu acordat săptămâna aceasta publicației financiare germane Handelsblatt, CEO-ul BASF, Markus Kamieth, a declarat: „China rămâne piața care oferă cea mai mare creștere pentru industria noastră.”

„Accentul puternic pe industriile noi, energiile regenerabile și tranziția verde reprezintă o oportunitate uriașă pentru o companie chimică inovatoare precum BASF.”

Industria chimică germană s-a confruntat cu dificultăți în a rămâne competitivă în raport cu China, iar BASF a invocat costurile ridicate cu energia și forța de muncă, precum și povara reglementărilor, drept principalele motive ale acestei situații.

Mai mult, mișcarea este controversată deoarece investiția BASF survine într-o perioadă în care Berlinul a îndemnat companiile să „diversifice riscurile” prin diversificarea piețelor.

Până în prezent, companiile germane — precum Volkswagen, de exemplu — au tendința să aleagă oportunitățile de profit pe termen scurt din China, în detrimentul preocupărilor legate de practicile de afaceri chinezești și economia condusă de comuniști.

Dincolo de reguli de mediu mult mai relaxate, legislația muncii din China contribuie de asemenea la sporirea profitului marilor companii.

Situația nu este însă lipsită de riscuri. Anul trecut, BASF a ieșit din două joint-venture-uri din regiunea Xinjiang după ce partenerul local a fost acuzat de încălcări ale drepturilor oamenilor împotriva uigurilor locali.

Compania spune că peste 2.000 de persoane sunt angajate la situl din Zhanjiang.

Aceștia vor produce o gamă variată de substanțe chimice pentru sectoare, de la transport la bunuri de consum și electronice, majoritatea produselor fabricate la fața locului fiind destinate pieței chineze.

Zhanjiang este al treilea cel mai mare complex al BASF la nivel mondial, după Ludwigshafen și Anvers, Belgia.

