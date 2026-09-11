Ghidul investitorului începător la bursă. 11 aspecte esențiale

Ghidul investitorului începător la bursă. Dacă ai economisit o sumă de bani și vrei să obții un randament mai bun decât dobânda pe care ai primi-o în cazul în care ai deschide un depozit bancar, atunci poți să investești pe piețele financiare.

Alegerea piețelor financiare

1. Primul lucru pe care trebuie să îl faci odată ce te-ai decis să începi să investești la bursă este să te gândești care sunt piețele financiare unde vrei să investești. Dacă te interesează piața locală, adică firmele și companiile ce își desfășoară activitatea în România, atunci va trebui să devii investitor la Bursa de Valori București.

În schimb, dacă ești interesat de piețele externe și vrei să obții expunere la marile corporații globale (Google, Meta, Microsoft, Apple etc), atunci este indicat să te orientezi spre burse internaționale precum cele din Statele Unite, Bursa de Valori din New York sau NASDAQ fiind cele mai cunoscute.

Dincolo de bursele din SUA, există și alte burse puternice, precum cele din Europa sau piețele asiatice și, pe măsură ce capeți experiență, poți obține expunere și la diverse titluri de capital sau indici bursieri de pe piețe precum Euronext (o piață paneuropeană ce reunește burse din Franța, Olanda, Belgia, Portugalia, Irlanda, Italia etc), Bursa de Valori din Londra, Bursa Frankfurt (Deutsche Börse), Bursa de Valori din Tokyo, Bursa din Shanghai sau Bursa din Hong Kong.

Ghidul investitorului începător la bursă – alegerea unui broker

2. Odată ce ai ales piețele financiare pe care vrei să investești trebuie să îți alegi un broker. Indiferent la ce piețe vrei să ai expunere – la piața locală sau la piețele externe – alegerea unui broker este obligatorie deoarece nu poți investi direct la bursă: ai nevoie de un intermediar autorizat care să plaseze ordine de cumpărare sau de vânzare în numele tău.

În ceea ce privește brokerii autorizați să își desfășoare activitatea la Bursa de Valori București, găsești lista completă a acestora în secțiunea „Intermediari” de pe site-ul bvb.ro.

Printre brokerii ce au intermediat cele mai multe tranzacții la BVB se numără BT Capital Partners, Swiss Capital SA, Tradeville, Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank International sau Goldring.

Pentru expunere la piețele internaționale, în România ai la dispoziție brokeri precum Tradeville (care oferă servicii de brokeraj și pentru piața locală), Interactive Brokers (IBKR), XTB, eToro, Trading 212 etc.

Ghidul investitorului începător la bursă – alegerea titlurilor de capital

3. Fie că investești la Bursa de Valori București, fie că te axezi pe piețele internaționale, trebuie să știi care sunt cele mai cunoscute titluri de capital ce se tranzacționează pe piețele financiare. Printre acestea se numără:

Acțiunile

4. Acțiunile sunt titluri de valoare emise de companii, reprezentând părți egale din capitalul unei societăți. Deținătorii de acțiuni pot primi dividende sau, pentru a obține un câștig, își pot vinde acțiunile la un preț mai mare decât cel plătit pentru ele.

Obligațiunile

5. Obligațiunile reprezintă titluri de creanță prin care emitenții se împrumută de la cei care cumpără obligațiunile, oferind în schimb o dobândă numită cupon. Obligațiunile pot fi corporative (emise de companii), municipale (emise de autorități locale) sau titluri de stat (emise de guvernele centrale). Dincolo de faptul că aceste titluri aduc venituri din cupoane, ele pot fi și tranzacționate pe bursă (la BVB, de pildă).

ETF-urile

6. ETF-urile sunt fonduri de investiții tranzacționate la bursă (Exchange-Traded Fund). De regulă, ele urmăresc indici bursieri, ca de exemplu indicele BET (indicele de referință de la BVB) sau S&P 500 (indice bursier major care urmărește performanța acțiunilor a 500 dintre cele mai mari companii listate la bursele din Statele Unite).

Practic, un ETF este un coș diversificat de active, care le permite investitorilor să investească în mod indirect în toate companiile ce compun indicele bursier replicat. ETF-urile încearcă să replice cât mai precis structura indicilor bursieri. Cu alte cuvinte, administratorul ETF-ului dorește ca, prin investițiile pe care le realizează, să reproducă structura coșului de acțiuni din indicele bursier respectiv.

Dreptul de proprietate asupra ETF-ului este împărțit în acțiuni/unități deținute de investitori, iar acestea se tranzacționează la bursă – se vând și se cumpără la fel ca acțiunile unei companii, în timp real, pe parcursul ședinței de tranzacționare.

Diferența față de tranzacționarea de acțiuni este că investitorii în ETF-uri nu sunt acționari ai companiilor în care administratorii ETF-ului au investit. Ei nu dețin acțiuni emise de companiile din coșul indicelui, ci dețin în mod indirect activele fondului, prin intermediul acțiunilor/unităților ETF-ului.

Foto: geralt / pixabay.com

Ghidul investitorului începător la bursă – instrumente financiare derivate

7. Acțiunile, obligațiunile și ETF-urile sunt doar 3 dintre cele mai utilizate instrumente financiare, care pot fi potrivite pentru un începător. Există și alte instrumente financiare ce se tranzacționează pe piețele de capital, ca de exemplu instrumente finaciare derivate, contracte futures, contracte forward, swap-uri, opțiuni, contracte pentru diferență, instrumente financiare cu efect de levier etc, însă acestea sunt potrivite pentru investitorii cu experiență.

Ghidul investitorului începător la bursă – toleranța la risc

8. Un alt aspect important de stabilit înainte de a începe să tranzacționezi este să știi care este nivelul tău de toleranță la risc. Dacă este destul de scăzut, poți investi pentru început în obligațiuni (ca de exemplu în titluri de stat sau obligațiuni municipale), deoarece acestea prezintă un risc mai redus decât investițiile în acțiuni sau ETF-uri.

Ghidul investitorului începător la bursă – comisioane și taxe către brokeri

9. Înainte de a începe să investești pe piețele financiare e bine să fii informat și să știi la ce să te aștepți. Poți obține câștiguri din tranzacționarea titlurilor de capital, însă trebuie să fii conștient că există și o serie de costuri, cel mai adesea sub forma diverselor comisioane care trebuie plătite către brokeri. Nivelul comisioanelor variază de la un intermediar la altul, așadar este important să te documentezi bine și să compari comisioanele brokerilor înainte de a-l alege pe cel care ți se potrivește cel mai bine.

Printre cele mai frecvente comisioane și taxe se numără:

comisionul pentru tranzacții; acesta este adesea exprimat ca procent ce se aplică la valoarea tranzacției; unii brokeri aplică acest comision pentru fiecare tranzacție în parte, indiferent că este de vânzare sau de cumpărare;

taxa de transfer de acțiuni (se aplică în cazul transferurilor de acțiuni în/din contul clientului);

taxa pentru ordin on-line;

taxa pentru încasarea dividendelor;

comisionul anual pentru custodie;

taxa ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară) etc

Ghidul investitorului începător la bursă – impozite către stat

10. Dincolo de comisioanele și taxele plătite către broker, investitorul trebuie să plătească și impozite către stat. Acestea din urmă se aplică câștigului propriu-zis (adică sumei obținute după ce s-au scăzut toate comisioanele datorate brokerilor).

Începând cu 1 ianuarie 2026, impozitul pe câştigurile din tranzacționarea acțiunilor la bursă prin intermediari rezidenți în România este de 3% pentru deținerile mai mari de 365 de zile și de 6% pentru deținerile mai mici de 365 de zile.

Cu alte cuvinte, cei care își vând titlurile de capital într-un interval mai mic de un an de la data achiziției trebuie să plătească un impozit dublu către stat.

În cazul brokerilor rezidenți în România, acest impozit este reținut la sursă. Practic, brokerul din România calculează, reține și plătește impozitul către stat la fiecare tranzacție cu câștig.

Dacă obții și dividende de la acțiunile deținute, atunci pentru aceste câștiguri vei avea de plătit un impozit de 16%. Și acesta se reține tot la sursă dacă folosești brokeri rezidenți în România.

În schimb, dacă folosești un broker extern, ce nu este rezident (nu are sediu) în România, regulile sunt diferite, și va trebui să depui o declarație de venit.

Ghidul investitorului începător la bursă – CASS

11. De asemenea, este important de știut că, dacă depășești un anumit plafon (stabilit în prezent la 6 salarii minime brute pe an), atunci va trebui să plătești și CASS-ul (contributia de asigurari sociale de sanatate). Cota de impunere pentru CASS este de 10%. Mai multe informații despre plata CASS pentru veniturile obținute din investiții găsești în acest articol.

Foto: geralt / geralt / pixabay.com

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