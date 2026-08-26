Ghid Tezaur online SPV în 10 pași simpli

Ghid Tezaur online SPV. Dacă ai reușit să economisești o sumă de bani și te gândești să o investești în titluri de stat Tezaur, în acest articol vom detalia care sunt pașii de urmat pentru a cumpăra online aceste titluri de stat, prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV).

Deschiderea unui cont în SPV

1. Pentru a putea cumpăra titluri de stat Tezaur prin Spațiul Privat Virtual, prima condiție pe care trebuie să o îndeplinești este să îți deschizi un cont pentru persoane fizice în SPV. În acest ghid găsești informații detaliate despre cum te poți înregistra în SPV dacă ești persoană fizică.

Ghid Tezaur online SPV – deschiderea unui cont de subscriere la Trezorerie

2. Odată ce te-ai înregistrat în SPV și ai un cont activ de persoană fizică, următorul pas pe care îl ai de îndeplinit este să îți deschizi un cont de subscriere la Trezorerie. În acest sens trebuie să depui o cerere pe care poți să o descarci din secțiunea Tezaur Online de pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Este important de știut că cererea de deschidere de cont poate fi depusă oricând, și în afara perioadei de subscriere de titluri de stat Tezaur.

Cum se completează formularul pentru deschiderea contului de subscriere

3. Cererea tip conține un formular care trebuie completat cu o serie de date, inclusiv personale, astfel:

județul și trezoreria la care se solicită deschiderea unui cont de subscriere;

numele, prenumele și CNP-ul titularului de cont (investitorului);

seria și numărul actului de identitate, precum și instituția emitentă;

locul și anul nașterii;

domiciliul;

telefonul și e-mail-ul.

Dacă nu ai certificat digital calificat, formularul poate fi validat și transformat în XML. După cum se arată în documentul „Ghidul Tezaur pentru economii” realizat de Ministerul Finanțelor, persoanele fizice care nu dețin certificat digital calificat trebuie să dea click pe butonul „Validare și Generare XML”.

Ghid Tezaur online SPV – depunerea cererii pentru cont de subscriere

4. Odată completată, cererea trebuie depusă online, fie prin portalul www.anaf.ro (Spațiul Privat Virtual – Depunere declarație unică și alte formulare SPV-PF), fie prin intermediul www.mfinante.gov.ro (secțiunea Tezaur Online – Depunere formulare).

După ce ai trecut prin toți pașii, vei primi o recipisă în SPV (secțiunea Mesaje) care va confirma validitatea cererii. Dacă a apărut vreo eroare pe parcurs, citește mesajul din recipisă și reia pașii necesari.

Semnarea și depunerea cererii de persoanele fizice cu certificat digital

5. În schimb, persoanele fizice care dețin certificat digital calificat trebuie să semneze cererea pentru cont de subscriere în rubrica „Semnătura”, iar apoi să depună cererea pe site-ul www.e-guvernare.ro (secțiunea Depunere declarații ANAF).

Ghid Tezaur online SPV – primirea IBAN-ului pentru contul de subscriere

6. Dacă nu sunt erori de validare la procesarea cererii de deschidere de cont la unitatea de trezorerie, vei primi în SPV cererea de deschidere de cont generată la unitatea de trezorerie, în care este completat și IBAN-ul contului de subscriere. Verifică în SPV, în secțiunea „Mesaje”, pentru a găsi acest document ce conține și IBAN-ul (acest document îl vei primi doar după ce Trezoreria procesează cererea).

Alimentarea cu bani a contului de subscriere

7. Următorul pas este să îți alimentezi cu bani contul nou deschis în vederea viitoarei subscrieri. Alimentarea contului de subscriere se poate efectua oricând, prin virament din contul de la bancă, se arată în ghidul „Tezaur Online. Etapele subscrierii online”.

A doua zi vei primi și un extras de cont, pe care îl găsești tot în SPV (secțiunea „Mesaje”). Este important de știut că operațiunea de transfer a banilor poate dura până la 24-48 de ore. De asemenea, trebuie să te asiguri că ai completat CNP-ul în secțiunea „Detalii” a aplicației de online banking prin intermediul căreia ai optat să faci transferul în contul de subscriere.

Ghid Tezaur online SPV – completarea unei cereri de subscriere

8. Odată ce ți-ai creat un cont de subscriere pe care l-ai și alimentat cu suma de bani necesară investiției, următoarea etapă constă în depunerea unei cereri propriu-zise de subscriere de titluri de stat Tezaur.

Așadar, când apare o emisiune de titluri Tezaur, descarci cererea de subscriere din secțiunea „Tezaur Online” de pe site-ul Ministerului Finanțelor și o completezi cu următoarele date:

județul și trezoreria la care se solicită subscrierea;

codul emisiunii de titluri de stat;

numele, prenumele și CNP-ul persoanei;

numărul de titluri de stat Tezaur pe care investitorul vrea să le cumpere (un titlu de stat Tezaur are valoarea nominală de 1 RON);

nivelul dobânzii plătibile anual;

suma subscrisă în lei.

La final, persoanele fizice fără certificat digital trebuie să apese butonul „Validare și generare XML”. În schimb, persoanele fizice care au certificat digital calificat trebuie să semneze cererea în rubrica „Semnătura” folosind certificatul digital calificat pe care îl dețin.

Ghid Tezaur online SPV – depunerea cererii de subscriere de titluri de stat

9. Persoanele care nu au certificat digital pot depune cererea de subscriere în SPV, pe site-ul www.anaf.ro, apăsând butonul „Depunere declarație unică și alte formulare SPV-PF” sau pe site-ul Ministerului Finanțelor, www.mfinante.ro, în Secțiunea „Tezaur Online”, apăsând butonul „Depunere formulare”.

Persoanele fizice care dețin un certificat digital calificat pot să depună cererea de subscriere de titluri de stat pe site-ul www.e-guvernare.ro, apăsând butonul „Depunere declarații ANAF”, sau prin serviciul „Depunere declarații” din cadrul SPV.

După ce ai depus cererea vei primi o recipisă în SPV, în secțiunea „Mesaje”, care confirmă că cererea a fost înregistrată cu succes. După ce unitatea de trezorerie va procesa solicitarea, vei primi o nouă recipisă în SPV cu rezultatul validării de la unitatea de trezorerie. Dacă cererea este procesată fără erori, vei primi și formularul de subscriere generat și completat de Trezorerie, în care sunt completate informațiile cu privire la subscrierea efectuată și care confirmă astfel investiția.

Ghid Tezaur online SPV – ordinul de plată și primirea dobânzii

10. Dacă titlurile de stat au ajuns la scadență, vei primi dobânzile și/sau sumele investite în contul tău de subscriere. Pentru a transfera banii din contul de subscriere în contul de la bancă trebuie completat un ordin de plată multiplu electronic (OPME), care se descarcă tot din secțiunea „Tezaur Online” de pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Ordinul trebuie să conțină o serie de informații despre plătitor și beneficiar, inclusiv IBAN-ul contului de subscriere și IBAN-ul contului bancar în care se vor transfera banii.

Persoanele fizice fără certificat digital trebuie să apese butonul „Validare și generare XML”, în vreme ce persoanele fizice care au certificat digital calificat trebuie să semneze ordinul în rubrica „Semnătura”. Ordinul de plată se depune prin același modalități precum cererea de subscriere de titluri de capital (SPV, site-ul mfinante.ro sau e-guvernare.ro).

În mod similar, dacă nu există erori de validare, utilizatorul va primi recipise în SPV care vor confirma că transferul s-a realizat cu succes.

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