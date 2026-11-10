Ghid profit reinvestit. Active eligibile, exemple de calcul

Ghid profit reinvestit. În acest articol vom detalia ce este profitul reinvestit și ce facilități fiscale există în România pentru companiile care aleg să își reinvestească profitul.

Ce este profitul reinvestit

Profitul reinvestit reprezintă partea din profitul unei firme pe care compania respectivă îl folosește pentru a achiziționa diverse echipamente și active necesare desfășurării activității, în loc să o țină în conturile firmei sau să o distribuie sub formă de dividende către acționari.

Cu alte cuvinte, deoarece suma respectivă de bani este investită în dezvoltarea entității juridice, statul consideră că investiția are un efect pozitiv asupra economiei românești în ansamblul ei și alege să nu impoziteze acea parte din profit.

Totuși, după cum vor arăta în continuare, nu orice fel de active sunt eligibile pentru a fi scutite de impozitul pe profit. De exemplu, o companie nu poate să cumpere mobilier de lux pentru sediu și să îl considere profit reinvestit. Există o serie de legi, reglementări și norme metodologice care trebuie respectate pentru ca suma respectivă să fie considerată impozit reinvestit.

Ghid profit reinvestit – exemple

Impozitul pe profit este de 16% la ora actuală. Dacă o societate a avut într-un an un profit de 200.000 de lei, din care 50.000 de lei i-a distribuit sub formă de dividende, 50.000 de lei i-a păstrat în firmă, iar 100.000 de lei i-a reinvestit în diverse active eligibile, atunci va plăti către ANAF un impozit de 16.000 de lei (doar pentru 100.000 de lei).

Să folosim un alt exemplu. Dacă o companie a avut într-un an un profit de 1.000.000 de lei, din care a reinvestit 900.000 de lei în diverse active, iar 100.000 de lei i-a distribuit către acționari sub formă de dividende, atunci societatea va avea de plătit un impozit pe profit de 16.000 de lei (impozitul aferent sumei distribuite ca dividende).

Ghid profit reinvestit – ce active sub eligibile

După cum arătam mai sus, nu orice fel de active pot fi considerate profit reinvestit. Lista activelor eligibile se regăsește în Codul fiscal și în o serie de texte legislative.

Conform Articolului 22 din Codul fiscal, este scutit de impozit profitul investit în:

– echipamente tehnologice (adică utilaje, mașini, instalații de lucru etc);

– activele reprezentând retehnologizare;

– activele utilizate în activitatea producție și procesare;

– calculatoare electronice și echipamente periferice (laptopuri, calculatoare, imprimante etc);

– mașini și aparate de casă, de control și de facturare;

– programe informatice (software), precum și dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice;

– susținerea învățământului profesional-dual prin asigurarea pregătirii practice și formării de calitate a elevilor.

Foto: tungnguyen0905 / pixabay.com

Ghid profit reinvestit – lista activelor ce pot fi cumpărate

Activele utilizate în activitatea de producție/procesare, precum și activele reprezentând retehnologizare sunt cele stabilite prin ordinul ministrului Finanțelor (Ordin nr. 4.636 din 29 decembrie 2022).

Este vorba despre următoarele categorii de active:

– clădiri industriale;

– construcții ușoare cu structuri metalice (hale de producție, hale de montaj etc.);

– centrale hidroelectrice, stații și posturi de transformare, stații de conexiuni;

– centrale termoelectrice și nuclearo-electrice;

– clădiri agrozootehnice;

– construcții agricole ușoare (barăci, magazii, șoproane, cabane);

– depozite de îngrășăminte minerale sau naturale (construcții de compostare);

– silozuri pentru furaje;

– silozuri pentru depozitarea și conservarea cerealelor;

– construcții pentru creșterea animalelor și păsărilor, padocuri;

– heleșteie, iazuri, bazine; ecluze și ascensoare; baraje; jgheaburi etc. pentru piscicultură;

– terase pe arabil, plantații pomicole și viticole;

– sere, solarii, răsadnițe și ciupercării;

– aparate și instalații de măsurare, control și reglare;

– animale și plantații.

În ce condiții se aplică scutirea de impozit pe profit

În contextul acestui ghid profit reinvestit trebuie menționat că produsele și activele achiziționate trebuie să îndeplinească o serie de condiții.

Astfel, dincolo de încadrarea în categoriile eligibile de mai sus, o condiție importantă este aceea că activele trebuie să fie noi.

O altă condiție impusă de lege pentru acordarea scutirii de impozit este ca echipamentele sau activele respective să fie puse în funcțiune. De asemenea, ele trebuie folosite efectiv în scopul desfășurării activității economice.

Ghid profit reinvestit – cât timp trebuie păstrate activele

Potrivit Codului fiscal, contribuabilii care beneficiază de scutirea de impozitul pe profitul reinvestit au obligația de a păstra în patrimoniu activele respective cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani.

Prin urmare, dacă un utilaj are, de exemplu, o durată de funcționare stabilită la 8 ani, atunci firma este obligată să îl mențină în patrimoniul său cel puțin 4 ani.

Dacă un alt activ are o durată de funcționare de 12 ani, atunci firma este obligată să îl țină în patrimoniu măcar 5 ani (conform legii, pragul maxim este stabilit la 5 ani).

Firmele care nu respectă această prevedere vor trebui să plătească impozitul pe profitul respectiv. În acest sens, Codul fiscal menționează că, în cazul nerespectării acestei condiții, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit și se percep creanțe fiscale accesorii potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilității.

Foto: stevepb / tungnguyen0905 / pixabay.com

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