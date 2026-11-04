Ghid privind riscurile investițiilor. 6 factori de risc la bursă

În acest ghid privind riscurile investițiilor vom enumera cei mai frecvent întâlniți factori de risc pe care trebuie să îi ai în vedere odată ce ai început să tranzacționezi pe piețele financiare.

Ce este riscul unei investiții

Riscul unei investiții reprezintă probabilitatea de a pierde parțial sau total banii investiți sau de a obține un randament mai mic decât cel estimat.

De obicei, există o corelație randament-risc. Cu alte cuvinte, cu cât riscul unei investiții este mai mare, cu atât randamentul (câștigul) potențial este mai ridicat. Investițiile în titlurile de capital mai riscante oferă, așadar, randamente mai bune tocmai pentru a compensa riscurile mai ridicate pe care și le asumă investitorii în aceste instrumente financiare.

Pentru un începător la bursă este însă important de înțeles că aceste randamente nu sunt garantate.

Ghid privind riscurile investițiilor – ce risc au diverse instrumente financiare

Nivelul de risc pe care îl presupune o investiție variază foarte mult în funcție de tipul instrumentului financiar propriu-zis.

După cum se arată în documentul „Ghidul tău pentru administrarea averii”, publicat de specialiștii Bursei de Valori București, printre instrumentele tranzacționate pe bursă care au risc redus se numără titlurile de stat (de exemplu, titlurile Fidelis emise de Ministerul Finanțelor).

Obligațiunile corporative (emise de companii), ETF-urile (fondurile tranzacționate la bursă), fondurile mutuale și acțiunile emise de diverse companii prezintă un risc investițional mediu, iar cel mai mare risc (considerat ridicat) îl au instrumentele financiare derivate (CFD-urile, swap-urile, contractele futures etc), investițiile pe Piața Forex (piața valutară) și investițiile speculative.

Riscul de piață

1. Riscul de piață se referă la posibilitatea ca prețurile titlurilor de capital să scadă la nivel general din cauza unor cauze precum crizele economice, condițiile economice generale, panica investitorilor, inflația, creșterea dobânzilor, războaiele și conflictele geopolitice, conflictele sociale, instabilitatea politică etc.

De pildă, dacă ai investit 1.000 de euro în diverse instrumente financiare, însă piața scade cu 10%, vei fi pierdut 100 de euro.

Ghid privind riscurile investițiilor – riscul de faliment

2. Spre deosebire de riscul de piață, care desemnează posibilitatea ca piața să scadă în ansamblul ei, riscul de faliment se referă la posibilitatea ca o anumită companie, în care ai investit, să intre în insolvență sau să falimenteze.

În cazul riscului de faliment, numit și risc de default sau de credit, există posibilitatea de a pierde toți banii investiți. De exemplu, dacă ai investit 1.000 de euro în acțiunile unei companii listate la bursă, iar aceasta falimentează, la masa credală au prioritate creanțele salariale, bugetare, comerciale/bancare, deținătorii de obligațiuni (practic, cei care au împrumutat compania cu bani), și abia apoi deținătorii de acțiuni.

Cu alte cuvinte, în calitate de acționar nu ai statut de creditor și te afli pe ultima poziție în ordinea de distribuire a banilor, după ce absolut toate celelalte datorii ale companiei au fost achitate integral.

Astfel, în caz de faliment, acționarii primesc doar o cotă-parte din activul rămas după lichidare (dacă mai rămâne ceva).

Ghid privind riscurile investițiilor – riscul de concentrare

3. Riscul de concentrare se referă la riscul la care ești supus dacă îți investești toți banii fie într-o singură companie, fie într-un singur sector economic, deoarece vei fi foarte expus la problemele acelui domeniu.

De exemplu, dacă investești exclusiv în companii de tehnologie, o criză în sectorul tehnologic îți poate afecta puternic portofoliul.

Diversificarea și diminuarea riscurilor

În contextul acestui ghid privind riscurile investițiilor, trebuie subliniată importanța diversificării.

Diversificarea reprezintă o strategie de investiții prin care cumperi instrumente financiare de diverse tipuri, emise de entități multiple, astfel încât să îți protejezi portofoliul în cazul în care un sector economic are o evoluție slabă (de exemplu, piața de energie) sau o companie importantă are dificultăți financiare.

În acest fel, neavând „toate ouăle într-un coș”, vei maximiza randamentul și minimiza riscurile care apar în timpul diferitelor stagii ale ciclului economic, se mai arată în ghidul BVB.

Ghid privind riscurile investițiilor – acțiuni ciclice vs acțiuni defensive

De exemplu, este bine să investești atât în acțiuni ciclice, cât și în acțiuni defensive. În vreme ce acțiunile ciclice sunt emise de companii a căror performanță financiară este direct influențată de ciclurile economice (creștere, stagnare sau recesiune), acțiunile defensive tind să ofere o performanță stabilă indiferent de starea economiei.

Așadar, acțiunile ciclice aparțin de regulă industriilor ce produc bunuri și servicii la care clienții pot renunța mai ușor atunci când au mai puțini bani, ca de exemplu vacanțe, restaurante, mașini, bunuri de lux, haine, genți etc, iar acțiunile defensive sunt emise de companii care produc bunuri de care oamenii au nevoie mereu și la care este foarte greu de renunțat, ca de exemplu produsele de igienă, medicamentele, utilitățile (energie, internet) etc.

Sursa: „Ghidul tău pentru administrarea averii” al BVB

Ghid privind riscurile investițiilor – riscul de lichiditate

4. Riscul de lichiditate este un alt tip de risc de care este bine să fii conștient odată ce ai început să investești pe piețele financiare.

Acesta se referă la dificultatea sau imposibilitatea de a vinde rapid un activ la valoarea sa de piață. Unele acțiuni sunt tranzacționate foarte rar, ceea ce înseamnă că, dacă vei avea nevoie de bani și vei vrea să le vinzi, poate fi dificil să găsești un cumpărător și s-ar putea să fii nevoit să vinzi la un preț mai mic decât cel dorit de tine. S-ar putea chiar să înregistrezi pierderi.

Riscul inflației

5. Riscul de inflație se referă la situația în care creșterea prețurilor din economie depășește randamentul investiției, ceea ce micșorează automat puterea de cumpărare a banilor. Așadar, chiar dacă randamentul investiției tale este pozitiv și înregistrezi un câștig, acesta poate fi anulat de o rată mare a inflației.

De exemplu, dacă ai investit 1.000 de euro în instrumente financiare cu un randament de 7%, înseamnă că într-un an ai obținut un câștig de 70 de euro. Însă dacă în anul respectiv inflația a fost ridicată, de 10%, atunci realitatea este că ai pierdut putere de cumpărare, chiar dacă ai mai mulți bani în cont.

Ghid privind riscurile investițiilor – riscul valutar

6. Riscul valutar (numit și riscul de schimb valutar) reprezintă posibilitatea de a pierde bani sau de a obține un profit mai mic din cauza fluctuațiilor nefavorabile ale cursului de schimb dintre două monede.

Acest risc apare ori de câte ori deții active, realizezi investiții sau ai tranzacții comerciale denominate într-o altă monedă decât cea în care îți raportezi de obicei averea sau cheltuielile.

Să presupunem că locuiești în Germania și îți raportezi cheltuielile la moneda euro, dar investești în acțiuni care se tranzacționează pe bursele din SUA în dolari. Este posibil ca fluctuațiile de schimb valutar să anuleze câștigul de pe bursă.

De pildă, dacă ai investit 10.000 de dolari pe piețele din SUA, iar într-un an portofoliul tău a avut un randament de 10%, înseamnă că ai obținut un profit de 1.000 de dolari. Însă dacă în acel timp dolarul s-a depreciat în fața euro, este posibil ca în momentul în care schimbi dolarii în euro să vezi că un câștig bursier s-a transformat într-o pierdere reală.

Foto: AbsolutVision / pixabay.com

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