Ghid privind randamentele investițiilor. Exemple de calcul

În acest ghid privind randamentele investițiilor vom explica ce este randamentul unei investiții, care este legătura dintre randament și risc și la ce câștiguri te poți aștepta de la diferite tipuri de investiții.

Ce este randamentul unei investiții

Randamentul unei investiții reprezintă câștigul sau pierderea pe care o obții în urma unei investiții, raportat la suma de bani pe care ai investit-o.

Cu alte cuvinte, acest indicator îți arată cât de profitabilă este o investiție: cât ai câștigat sau cât ai pierdut față de suma de bani pe care ai investit-o. De regulă, randamentul este exprimat în procente. În acest sens, despre o investiție se poate spune că are un randament de 5%, de 10% etc (dacă a fost obținut un câștig), însă este posibil ca o investiție să aibă randament 0 sau chiar negativ (dacă investiția a generat pierdere).

În engleză, randamentul unei investiții este cunoscut sub numele de ROI (Return on Investment).

Ghid privind randamentele investițiilor – formula

Formula de calcul tipică pentru randamentul unei investiții este R = (Vf – Vi)/Vi x 100, unde R este randamentul investiției (exprimat în %), Vf este valoarea finală a investiției, iar Vi este valoarea inițială a investiției.

Formula de mai sus are diverse variante, de exemplu dacă se dorește evidențierea veniturilor încasate ca dividende față de cele obținute din creșterea valorii acțiunilor. În acest caz, formula este:

Randament = (Valoarea finală − Valoarea inițială + Veniturile încasate) / Valoarea inițială × 100.

Exemple de calcul al randamentului unei investiții

Să folosim câteva exemple în contextul acestui ghid privind randamentele investițiilor pentru a înțelege mai bine cum se calculează randamentul. Să presupunem că în urmă cu un an ai cumpărat 1.000 de acțiuni la o companie din România, plătind 10 lei pe acțiune. Înseamnă că valoarea inițială a investiției este de 10.000 de lei.

După un an, valoarea acțiunilor ajunge la 12 lei pe acțiune, ceea ce înseamnă că valoarea finală totală a investiției este de 12.000 de lei. Calculând randamentului după formulă, rezultă că R = (12.000-10.000)/10.000 x 100, adică 20%. Investiția ți-a adus un câștig de 20%.

Să utilizăm și un alt exemplu, în care dincolo de creșterea valorii acțiunilor, investitorul beneficiază și de distribuirea de dividende. Dacă acesta a cumpărat în urmă cu un an 100 de acțiuni ce valorează fiecare 200 de lei, iar după un an o acțiune valorează 250 de lei și, în plus, primește și dividende în valoare de 1.000 de lei de la companie, atunci randamentul investiției sale va fi următorul:

R = (25.000 – 20.000 + 1.000)/20.000 x 100, adică 30%.

Ghid privind randamentele investițiilor – legătura dintre risc și randament

Este important de știut că există o corelație randament-risc. Astfel, cu cât riscul unei investiții este mai mare, cu atât randamentul potențial este mai ridicat. Atenție, însă: nu trebuie dedus de aici că randamentul este garantat și că o investiție riscantă va aduce automat câștiguri mari.

Dincolo de acest aspect, investițiile în instrumentele financiare mai riscante oferă, într-adevăr, randamente mai bune tocmai pentru a face atractivă o astfel de investiție, scopul fiind de a compensa riscurile suplimentare pe care și le asumă investitorii care aleg să își investească economiile în aceste titluri de capital.

Ghid privind randamentele investițiilor – nivelul randamentelor

După cum se arată în „Ghidul tău pentru administrarea averii”, realizat de Bursa de Valori București, cel mai redus risc (dar și randament) îl au depozitele bancare la termen. Într-adevăr, astfel de investiții sunt considerate în general foarte sigure, însă dobânzile oferite de bănci sunt destul de mici, de 1-2% pentru depozitele în euro, și de circa 5% pentru depozitele în lei.

Pe graficul realizat de BVB ce surprinde corelația dintre risc și randament urmează titlurile de stat, acestea fiind considerate unele dintre cele mai sigure instrumente financiare întrucât se consideră că, având acces la numeroase resurse financiare, statele sunt de regulă suficient de solide financiar pentru a-și putea plăti dobânzile datorate la termen. În prezent, titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor din România au randamente de circa 6-8%.

Ghid privind randamentele investițiilor – exemple de titluri și randamentele lor

Randamente și mai bune pot avea obligațiunile corporative (emise de companii private). De exemplu, acestea pot oferi cupoane și de 9-10% pe an.

Alături de obligațiunile corporative, în categoria riscului mediu sunt incluse și ETF-urile (fondurile tranzacționate la bursă) și acțiunile individuale cumpărate de la diverse companii. ETF-urile pot avea ani cu evoluții foarte bune, în care au randamente de 20%, de pildă.

Cele mai riscante investiții sunt considerate cele în instrumente financiare derivate, în cele cu efect de levier, în piața Forex sau în criptomonede. Astfel de investiții pot duce la dublarea sumei de bani investite (sau chiar la randamente mai mari), însă pot duce și la pierderea întregii sume de bani investite.

Nu există un randament anual tipic și sustenabil pentru aceste instrumente. În ceea ce privește CFD-urile (contractele pentru diferență), autoritățile avertizează că circa 80-90% dintre conturile investitorilor individuali pierd bani tranzacționând CFD-uri.

Foto: geralt/ Tumisu/pixabay.com

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