Ghid privind comisioanele de brokeraj. Listă cu 11 tipuri de taxe

În acest ghid privind comisioanele de brokeraj vom detalia care sunt cele mai frecvent întâlnite comisioane și taxe pe care le vei avea de plătit odată ce începi să tranzacționezi pe piețele financiare.

Comisioane în funcție de titlurile de capital

Un aspect important de reținut este că tipul taxe și comisioane variază de la un instrument financiar la altul. De pildă, dacă investești în CFD-uri (contracte pentru diferență), diverse instrumente cu efect de levier, valute pe Piața Forex sau criptomonede, e posibil să ai de plătit comisioane destul de diferite față de situația în care ai tranzacționa acțiuni și ETF-uri.

Mai jos regăsiți o listă cuprinzătoare cu cele mai frecvent întâlnite comisioane de brokeraj.

Ghid privind comisioanele de brokeraj – comisionul pentru tranzacții

1. Comisionul de tranzacționare este cea mai frecvent întâlnită taxă. Practic, ea reprezintă taxa percepută de broker pentru cumpărarea sau vânzarea titlurilor de capital, indiferent că este vorba despre acțiuni, obligațiuni, ETF-uri sau diverse instrumente financiare derivate.

Acest comision se aplică de obicei pentru fiecare tranzacție în parte (adică pentru fiecare ordin executat), însă cuantumul său variază de la un broker la altul. Unii brokeri percep o sumă fixă, ca de exemplu 1-2 dolari la deschiderea și închiderea unei poziții pe acțiuni (suma variază în funcție de țara ta de reședință și de bursa pe care este tranzacționat activul).

Alți brokeri aplică un comision de tranzacționare egal cu un procent din valoarea tranzacției. În funcție de tipul de instrumente financiare tranzacționate și de țara în care este înregistrat brokerul, te poți aștepta să plătești comisioane de circa 0,1%-0,8% pentru tranzacțiile tale. Trebuie menționat că unii brokeri oferă comision minim pentru anumite tranzacții, iar alții oferă o reducere în cazul în care suma tranzacționată depășește un anumit prag.

De asemenea, unii brokeri aplică o combinație de comision fix și comision procentual. De exemplu, comisionul poate fi de 0,2% din valoarea tranzacției, dar nu mai puțin de 5 lei.

Ghid privind comisioanele de brokeraj – comisionul de custodie

2. Comisionul de custodie reprezintă taxa pe care o percepe brokerul pentru păstrarea și administrarea titlurilor tale de capital. Unii brokeri oferă gratuit acest serviciu, în vreme ce alții pot percepe o sumă fixă sau un procent din valoarea de piață a portofoliului, taxa urmând să fie plătită anual sau lunar.

De exemplu, un broker din România percepe un comision de custodie de 0,0067% pe lună din valoarea portofoliului de instrumente financiare deținute pe piețele internaționale.

Comisionul de schimb valutar

3. În contextul acestui ghid privind comisioanele de brokeraj trebuie atrasă atenția asupra comisionului de schimb valutar, care este relevant în special dacă vrei să tranzacționezi pe piețele internaționale.

Așadar, comisionul de schimb valutar constă în taxa pe care o plătești brokerului atunci când el îți convertește banii dintr-o monedă în alta, pentru a putea cumpăra sau vinde instrumente financiare denominate în altă monedă. De exemplu, dacă în contul tău de brokeraj ai bani în moneda euro, dar vrei să cumperi acțiuni Apple cotate în dolari, atunci va trebuie să faci conversia din EUR în USD, iar brokerul îți poate percepe un comision pentru această operațiune.

Ghid privind comisioanele de brokeraj – comisionul de retragere

4. Comisionul de retragere reprezintă taxa pe care o plătești pentru transferul banilor din contul de brokeraj în contul tău bancar. De exemplu, dacă ai vândut 100 de acțiuni și vrei să îți transferi banii obținuți în urma tranzacției în contul tău personal, este posibil să trebuiască să plătești un comision de retragere.

Unii brokeri nu percep acest comision, în vreme ce alții percep o taxă fixă sau o taxă sub forma unui procent din suma retrasă din contul de tranzacționare.

Totodată, același broker poate să aibă comisioane diferite pentru retrageri în funcție de tipul monedei. De pildă, un broker înregistrat în România are un comision de retragere per operațiune de 6 RON pentru fondurile bănești în lei, și respectiv de 0,10% (cu minimum de 1 euro și un maximum de 2 euro) pentru tranzacțiile în euro.

Taxa pentru încasarea dividendelor

5. Aceasa este o altă taxă pe care o pot aplica unii brokeri. În vreme ce unele societăți de servicii de investiții nu percep un astfel de comision, altele impun o taxă care adesea este fixă.

Concret, taxa pentru încasarea dividendelor este o taxă pe care brokerul o poate percepe atunci când procesează plata dividendelor către tine. De pildă, un broker înregistrat în România percepe o taxă de 5 RON/operațiune pentru încasarea dividendelor prin Depozitarul Central pentru emitenți din România (adică pentru companii înregistrate în România), și respectiv de 4 EUR/operațiune pentru încasarea de dividende de la emitenți străini tranzacționați la BVB.

Ghid privind comisioanele de brokeraj – alte taxe

După cum arătam și la începutul articolului, există multe taxe pe care brokerii ți le pot percepe în funcție de tipul de instrumente financiare tranzacționate și de piețele pe care activezi.

Iată, în continuare, o listă cu alte posibile comisioane de brokeraj la care trebuie să fii atent:

6. Comisionul pentru transfer de acțiuni în/din contul clientului (în cazul pieței locale, când se transferă acțiuni la Depozitarul Central, se va aplica o taxă de transfer);

7. Taxă de inactivitate (e important să îți întrebi brokerul dacă taxează un cont inactiv);

8. Taxă pentru transferul de portofoliu (dacă vrei să îți muți portofoliul de la un broker la altul, cel mai probabil vei avea de plătit un comision);

9. Taxă de deschidere a contului;

10. Diverse taxe impuse de autorități (Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central); și aceste taxe trebuie avute în vedere deoarece este posibil ca brokerul tău să nu perceapă, de exemplu, taxă pe dividende, însă să fii nevoit să plătești o taxă către Depozitarul Central, în funcție de eveniment;

11. Comision overnight (acesta se aplică în special când tranzacționezi CFD-uri, fiind un cost pe care brokerul îl poate percepe atunci când păstrezi o poziție de tranzacționare deschisă peste noapte).

Foto: Tumisu/ TheInvestorPost/pixabay.com

Dacă acest ghid privind comisioanele de brokeraj vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Cum alegi un broker de investiții. Ghid cu comisioane și taxe

Comisioane brokeri BVB. Listă completă cu taxe și comisioane

Brokeri cu sediul în România. Listă cu 23 de societăți

Brokeri autorizați BVB. Lista celor 27 de intermediari de la bursă

Cum să investești în ETF-uri din străinătate – SUA și Europa

Cum să investești prin Revolut. Cont, ordine, valute, titluri

Ghid privind ordinele de tranzacționare la bursă. Exemple clare

Ghid pentru investitorii de retail la BVB. Strategii, ordine, riscuri

Ghidul investitorului începător la bursă. 11 aspecte esențiale

Ghid pentru investițiile în aur. Lingouri, monede, ETC-uri

Ghid pentru investițiile în indici bursieri la BVB. 5 exemple