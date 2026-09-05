În acest ghid pentru utilizarea aplicației dedicate cărții electronice de identitate vom detalia ce poți face cu noul act de identitate electronic, ce a început să fie introdus treptat în România, inițial în cadrul unui proiect pilot început în 2021 în județul Cluj, iar de anul trecut la nivel național.

Ce este Cartea Electronică de Identitate (CEI)

Cartea Electronică de Identitate (CEI) este noul act de identitate românesc, în format de card bancar, și care are încorporat un cip electronic securizat. Prin urmare, CEI este atât un act de identitate, cât și un instrument pentru identificarea electronică.

Așa cum poți face și în prezent cu actul de identitate obișnuit, poți folosi noua Carte de Identitate Electronică pentru a te identifica oficial în România sau în Uniunea Europeană.

În plus față de cartea de identitate în format vechi, cea electronică îți permite și să te autentifici online în anumite servicii electronice ale statului, precum și să îți stochezi pe cipul ei semnătura electronică, iar apoi să o folosești pentru a semna electronic diverse documente.

O altă diferență este că noua CEI nu are adresa de domiciliu tipărită pe fața cardului, aceasta fiind în schimb stocată electronic. Cipul încorporat pe CEI este protejat printr-un cod PIN, iar accesarea funcțiilor electronice necesită autentificare.

Ghid pentru utilizarea aplicației dedicate cărții electronice de identitate – aplicația de mobil

Înainte de a detalia ce poți face cu aplicația dedicată CEI trebuie menționat că există două aplicații asociate cărții electronice de identitate, care pot fi confundate, în special dacă utilizatorul încă nu are experiență cu folosirea noului act.

Aplicația principală – ce se numește IDPLUGMANAGER și care face obiectul prezentului ghid – este mai degrabă un middleware decât o aplicație obișnuită, adică un fel de intermediar între CEI și alte programe/servicii de pe internet sau de pe calculator, permițând acestora să utilizeze funcțiile cardului de identitate.

După cum vom explica în continuare, această aplicație necesită un cititor de carduri și nu se poate instala decât pe PC (calculator) sau pe laptop.

Însă în afară de această aplicație există și o aplicație pentru mobil numită RO CEI Reader care permite citirea datelor înscrise pe CEI. După cum se arată pe site-ul MAI, această aplicație este disponibilă în Google Play și App Store și funcționează pe dispozitivele mobile cu sistem de operare minimum Android 8 sau iOS 15.6, cu funcție NFC.

Ce este funcția NFC

În contextul consultării acestui ghid pentru utilizarea aplicației dedicate cărții electronice de identitate trebuie menționat că funcția NFC este esențială deoarece prin NFC poți citi conținutul CEI cu telefonul (Near Field Communication este o tehnologie care permite ca două dispozitive să comunice fără fir, de la distanță foarte mică, de obicei câțiva centimetri; tehnologia este utilizată la plata cu telefonul/cardul).

Astfel, dacă vrei să verifici ce date sunt stocate pe cip nu trebuie decât să scoți telefonul, să deschizi RO CEI Reader, să apropii CEI de telefon și să introduci PIN-ul necesar, iar aplicația va citi cipul prin NFC. Practic, telefonul se comportă ca un cititor de carduri NFC.

Diferența dintre aplicația de mobil și aplicația de tip middleware

Prin aplicația de mobil poți să citești/verifici datele stocate pe cipul CEI (datele de identificare, adresa de domiciliu etc), însă nu poți să faci alte activități. Pentru utilizarea CEI în alte scopuri ai nevoie de cealaltă aplicație, de tip middleware, numită IDPLUGMANAGER.

Mai exact, middleware este o componentă software care permite sistemului de operare să interacționeze cu CEI prin intermediul unui cititor de carduri cu contact, compatibil cu seria de standarde ISO/IEC 7816.

Ghid pentru utilizarea aplicației dedicate cărții electronice de identitate – unde se instalează

Pentru a utiliza CEI pe o stație de lucru (adică pe PC sau pe laptop), ai nevoie de un cititor de carduri integrat în laptop/calculator sau conectat extern, precum și de o aplicație dedicată pentru CEI (IDPLUGMANAGER), se arată în documentul „Ghid pentru utilizarea aplicației dedicate cărții electronice de identitate”.

Așadar, aplicația dedicată (middleware) IDPLUGMANAGER se poate instala doar pe o stație de lucru (ex. PC, laptop). Sistemele de operare suportate (la data publicării ghidului – august 2025) sunt următoarele:

-Microsoft Windows 10 – 64bit

-Microsoft Windows 11 – 64bit

-Linux

-macOS

Ce poți face cu aplicația pentru CEI

Aplicatia IDPLUGMANAGER îți permite:

să vizualizezi informațiile personale înscrise pe CEI (inclusiv domiciliul și reședința);

să te autentifici în sisteme informatice;

să semnezi electronic documente folosind semnătura electronică avansată;

să vizualizezi informațiile înscrise în certificatele digitale emise de MAI și care sunt stocate pe cartea electronică;

să resetezi PIN-urile de autentificare și de semnare.

Ghid pentru utilizarea aplicației dedicate cărții electronice de identitate – cum se instalează

Pentru a instala aplicația trebuie să urmezi pașii de mai jos:

1. Descarcă fișierul de instalare a aplicației dedicate – IDPLUGMANAGER

Aici găsești versiunea 4.5.0 pentru Windows, versiunea 4.5.0 pentru macOS, și respectiv versiunea 4.5.0 pentru Linux.

2. Rulează fișierul descărcat (Windows/Linux) sau fișierele din arhiva.zip (macOS) și urmează indicațiile de pe ecran.

3. Conectează cititorul de carduri extern pe un port USB 2.0. Sistemul de operare va recunoaște și va instala automat driverele necesare. Dacă există erori de instalare sau probleme de recunoaștere a cititorului extern de către sistemul de operare, descarcă și instalează drivere specifice de pe pagina producătorului de cititor.

4. Repornește calculatorul/laptopul (recomandat).

În momentul activării Cărții Electronice de Identitate, sistemul îți va cere să stabilești un PIN de 4 cifre (pe care îl vei folosi pentru autentificare) și unul de 6 cifre (pe care îl vei utiliza pentru semnătura electronică).

Pentru a vizualiza datele înscrise electronic pe CEI trebuie să deschizi aplicația IDPLUGMANAGER și să introduci CEI în cititorul de carduri. Vei putea vizualiza:

-Informații generale privind CEI

-Date personale (este necesară introducerea PIN-ului format din 4 cifre stabilit la momentul activării CEI);

-Detalii privind certificatul digital de autentificare (CEI conține un certificat digital pentru autentificare emis și înscris gratuit de MAI, cu ocazia personalizării CEI; PIN-ul folosit pentru autentificare este codul de 4 cifre stabilit la momentul activării CEI);

-Detalii privind certificatul de semnătură electronică avansată;

-Detalii privind cheile criptografice pregenerate pentru situația în care, ulterior, dorești să soliciți unui operator privat, contra-cost, eliberarea unor certificate pentru semnătură electronică calificată;

-Certificate rădăcină (root) RO CEI MAI RootCA, RO CEI MAI SubCA necesare validării autenticității datelor electronice;

-PIN-uri (se pot modifica/reseta).

Ghid pentru utilizarea aplicației dedicate cărții electronice de identitate – semnătura electronică

CEI conține un certificat digital pentru semnătură electronică avansată, emis și înscris gratuit de MAI, cu ocazia personalizării CEI. PIN-ul folosit pentru semnătură este codul de 6 cifre stabilit la momentul activării CEI.

Conform dispozițiilor Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, documentul electronic semnat cu semnătura electronică avansată înscrisă pe cartea electronică de identitate produce aceleași efecte juridice ca un înscris semnat cu o semnătură olografă. Astfel, cu excepția actelor autentice, poți semna documente electronice care au aceeași valoare juridică, în România, ca și cele pe hârtie, se mai arată în ghidul MAI.

Cum se schimbă PIN-ul Cărții Electronice de Identitate

Așadar, PIN-ul pentru autentificare are 4 cifre, iar PIN-ul pentru semnare are 6 cifre. Este important de știut că, după un număr limitat de introduceri greșite, accesul la certificatul de autentificare sau de semnare se blochează.

Dacă introduci de 5 ori greșit PIN-ul de 4 cifre, CEI-ul se dezactivează. Iar dacă greșești de 5 ori PIN-ul de 6 cifre, se dezactivează funcția de semnare a documentelor digitale.

Pentru a le reactiva, trebuie să mergi la orice autoritate competentă să emită CEI, unde vei stabili noi coduri PIN.

CEI nu are PUK. Reactivarea CEI sau a certificatului pentru semnătură avansată se poate realiza, gratuit, la orice serviciu public comunitar pentru evidența persoanelor.

Foto: YuguDesign / pixabay.com

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