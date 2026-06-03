Ghid pentru stabilirea rezidenței fiscale pentru persoane fizice

În acest ghid pentru stabilirea rezidenței fiscale vom detalia care sunt etapele pe care trebuie să le parcurgă o persoană fizică ce sosește sau pleacă din România în vederea stabilirii rezidenței fiscale într-un stat anume.

Criterii pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice

Atât în cazul persoanelor fizice care sosesc în România, cât și în cazul persoanele fizice care pleacă din România, autoritățile analizează o serie de aspecte pentru a stabili rezidența fiscală a acestora.

Principalele elemente care sunt luate în considerare pentru stabilirea rezidenței, potrivit Codului fiscal, sunt următoarele:

– domiciliul în România;

– locuința permanentă din România a persoanei fizice, locuință care poate fi în proprietate sau închiriată sau care rămâne disponibilă oricând pentru această persoană și/sau familia sa;

– centrul intereselor vitale amplasat în România;

– persoana fizică este prezentă în România/pleacă din România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.

Alte elemente pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice

După cum se arată într-un ghid pentru stabilirea rezidenței fiscale realizat de ANAF, autoritățile analizează și alte elemente pentru a stabili rezidența în România sau în statul străin, dar numai împreună cu elementele menționate mai sus. Acestea sunt următoarele:

– autovehicule înregistrate în România/statul străin;

– permis de conducere emis de autoritatea competentă din România/statul străin;

– pașaport emis de autoritatea competentă din România/statul străin;

– persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale din România/statul străin în toată perioada în care stă în străinătate/România;

– persoana este asigurată la sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România/statul străin în toată perioada în care stă în străinătate/România.

Ghid pentru stabilirea rezidenței fiscale – sosirea pe teritoriul României a persoanei fizice nerezidente

Stabilirea rezidenței fiscale în România se face de către organul fiscal central competent la sosirea persoanei fizice în România. În acest sens, persoana respectivă trebuie să completeze și să depună un chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale în România.

Mai exact, persoanele fizice care sosesc în România și au o ședere în statul român o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat, au obligația completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”.

Persoanele fizice nerezidente trebuie să înregistreze chestionarul la organul fiscal central competent, în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în România.

Chestionarul poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, de la secțiunea „Asistență contribuabili”, subsecţiunea „Declararea obligaţiilor fiscale”, rubrica „Toate formularele, cu explicații” și se poate depune depune la registratura organului fiscal central competent, personal sau prin împuternicit sau se poate transmite prin poștă, cu confirmare de primire.

Ghid pentru stabilirea rezidenței fiscale la sosirea în României – chestionar electronic

De asemenea, formularul se poate edita şi/sau completa de către solicitanţi şi cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziție gratuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Formularul electronic al chestionarului este publicat pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (www.anaf.ro) la secțiunea „Servicii online”, rubrica „Descărcare Declarații electronice” – „Descărcare Declarații”, și poate fi descărcat de contribuabili utilizând acest link.

Formularul se regăsește sub denumirea „Z015 – Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”.

Chestionarele completate electronic se depun prin intermediul portalulului www.e-guvernare.ro sau pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin intermediul link-ului „Depunere Declarație unică și alte formulare SPV-PF” de către persoanele care sunt înregistrate în Spațiul Privat Virtual.

Ghid pentru stabilirea rezidenței fiscale la sosire – acte necesare

Alături de chestionar, persoanele fizice care sosesc în România trebuie să trimită și o serie de documente.

Persoanele fizice au obligația de a anexa la „Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la sosirea în România” următoarele documente justificative:

– copia pașaportului valabil (cetățenii Uniunii Europene anexează copia pașaportului sau a documentului național de identitate valabil);

– copia cărții de identitate/cărții de rezidență permanente/ permisului de ședere/ certificatului de înregistrare fiscală, emisă/emis de autoritatea competentă din România;

– documente care atestă existența unei locuințe în România a persoanei fizice, locuință care poate fi în proprietate sau închiriată sau care rămâne disponibilă oricând pentru această persoană și/sau familia sa;

– după caz, certificatul de rezidență fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului străin cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuții în domeniul certificării rezidenței fiscale conform legislației interne a acelui stat, în original sau în copie legalizată, însoțit de o traducere autorizată în limba română (acest document este valabil pentru anul/anii pentru care este emis);

– un document emis de autoritatea fiscală străină care atestă că persoana fizică este scoasă din evidența sa fiscală, după caz, însoțit de o traducere autorizată în limba română;

– orice alte documente care pot sta la baza determinării rezidenţei persoanei fizice.

Ghid pentru stabilirea rezidenței fiscale la sosire – cum se stabilește impozitarea

În termen de 30 de zile de la depunerea chestionarului, organul fiscal central competent notifică persoana fizică dacă are obligație fiscală integrală în România sau va fi impusă numai pentru veniturile obținute din România.

Dacă o persoană fizică devine rezidentă în România numai pentru o perioadă dintr-un an fiscal, această persoană fizică are obligație fiscală integrală în România numai pentru acea perioadă din anul fiscal în care este considerată rezidentă.

Pentru perioada din anul fiscal cuprinsă între data sosirii în România și data la care devine rezidentă în România, persoana fizică este considerată nerezidentă, fiind supusă impozitului numai pentru veniturile obținute din România.

Persoana fizică nerezidentă care are centrul intereselor vitale amplasat în România este supusă impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu prima zi în care declară că centrul intereselor vitale se află în România.

Persoana fizică nerezidentă care este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat, este supusă impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, începând cu prima zi a sosirii în România.

Foto: stevepb / pixabay.com

Ghid pentru stabilirea rezidenței fiscale – plecarea din România

Persoanele fizice care părăsesc România trebuie să îndeplinească o serie de demersuri similare pentru stabilirea rezidenței fiscale.

Astfel, persoanele fizice rezidente în România care pleacă din țară pentru o perioadă sau mai multe perioade de ședere în străinătate care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, au obligația completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”.

Aceeași obligație o au și persoanele fizice nerezidente care au avut obligația completării „Chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”.

Formularul trebuie înregistrat cu 30 de zile înaintea plecării din România, la organul fiscal central competent unde persoana fizică își are domiciliul fiscal, respectiv unde a înregistrat „Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”, după caz.

Ghid pentru stabilirea rezidenței fiscale – chestionarul completat la plecare

Chestionarul poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, www.anaf.ro, secțiunea: „Asistență contribuabili”, subsecţiunea „Declararea obligaţiilor fiscale”, rubrica „Toate formularele, cu explicații” și se poate depune, personal sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal central competent sau se transmite prin poștă, cu confirmare de primire.

De asemenea, formularul se poate edita şi/sau completa de către solicitanţi şi cu ajutorul programului de asistenţă, pus la dispoziție gratuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Formularul electronic al chestionarului este publicat pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (www.anaf.ro), secțiunea „Servicii online”, rubrica „Descărcare Declarații electronice” – „Descărcare Declarații” și poate fi descărcat de contribuabili utilizând acest link.

Formularul se regăsește sub denumirea „Z017 – Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”.

Chestionarele completate electronic se depun prin intermediul portalulului www.e-guvernare.ro sau pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin intermediul link-ului „Depunere Declarație unică și alte formulare SPV-PF” de către persoanele care sunt înregistrate în Spațiul Privat Virtual.

Ghid pentru stabilirea rezidenței fiscale la plecarea din România – acte necesare

Persoanele fizice au obligația de a anexa la „Chestionarul pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România” orice documente ce pot sta la baza determinării rezidenţei persoanei fizice, precum şi, după caz, certificatul de rezidenţă fiscală emis de autoritatea fiscală străină sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei fiscale conform legislaţiei interne a acelui stat.

În termen de 15 de zile de la depunerea chestionarului, organul fiscal notifică persoana fizică și stabilește dacă aceasta are în continuare obligație fiscală integrală în România sau va fi scoasă din evidențele fiscale.

În cazul obligației fiscale integrale, persoana fizică rezidentă este supusă în continuare impozitului pe venit pentru veniturile obținute din orice sursă, atât din România, cât și din afara României.

Sancțiuni pentru nedepunerea chestionarelor la ANAF

Nedepunerea în termen a „Chestionarului pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice la sosirea în România”, respectiv a „Chestionarului pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice la plecarea din România”, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 100 lei.

De asemenea, nedepunerea în termen a „Chestionarului pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice la sosirea în România”, respectiv a „Chestionarului pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice la plecarea din România”, constituie fapte pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal.

Foto: geralt / stevepb / pixabay.com

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