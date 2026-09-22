Ghid pentru investițiile în indici bursieri la BVB. 5 exemple

Dacă ești interesat de investiții pe piața locală de capital, atunci poți consulta un ghid pentru investițiile în indici bursieri conceput de specialiștii Bursei de Valori București (BVB) cu scopul de a veni în ajutorul investitorilor de retail.

Ce sunt indicii bursieri

Un indice bursier este un indicator care urmărește evoluția unui grup de acțiuni și îți arată cum se comportă o anumită piață sau categorie de companii. Practic, pe baza unei formule matematice care oferă anumite ponderi fiecărei acțiuni incluse în indice, acest indicator combină acțiuni emise de diverse companii într-un singur număr.

De pildă, dacă indicele crește cu 3%, înseamnă că valoarea combinată a companiilor incluse în coșul indicelui a avut o evoluție pozitivă (în sensul că prețul de tranzacționare combinat al acțiunilor, obținut conform metodologiei indicelui bursier, a crescut).

Indicii bursieri au avantajul că îi ajută pe investitori să urmărească mai ușor piața, fie că este vorba despre piața dintr-o anumită țară (de exemplu, piața din România sau din SUA), de un anumit sector economic (energie, sectorul financiar-bancar, IT & tech etc) dintr-o anumită regiune geografică (Asia, economii emergente etc) sau cele mai mari/cunoscute companii dintr-o piață (indicii Dow Jones, S&P 500 etc).

Ghid pentru investițiile în indici bursieri – cum investești în indici

Cea mai frecvent utilizată metodă de a investi într-un indice bursier este prin intermediul unui ETF (fond tranzacționat la bursă).

Există și alte instrumente financiare prin care investitorii pot obține expunere la evoluția unui indice bursier (ca de exemplu contracte futures pe indice, contracte de opțiuni pe indice sau contracte pentru diferență pe indice), însă aceste instrumente financiare derivate sunt recomandate în principal investitorilor cu experiență.

Ghid pentru investițiile în indici bursieri – ce este un ETF

Un ETF (Exchange-Traded Fund) este un tip de fond de investiții ce poate fi tranzacționat la bursă precum orice altă acțiune. Acest lucru este posibil deoarece dreptul de proprietate asupra ETF-ului este împărțit în acțiuni/unități pe care investitorii le pot vinde sau cumpăra pe piața financiară.

De pildă, cumpărând acțiuni la un ETF care urmărește un indice bursier din energie, o persoană investește indirect în companiile din energie care au emis acțiunile ce fac parte din coșul indicelui respectiv.

Investitorul nu este însă acționar al companiilor în care administratorii ETF-ului au investit. Cu alte cuvinte, el deține în mod indirect activele fondului (este acționar al ETF-ului, nu al companiilor subiacente). Totuși, în calitate de acționar al ETF-ului el are dreptul la o parte din profitul ETF-ului (dacă administratorii oferă dividende). O altă posibiltiate de a obține un câștig este prin vânzarea unităților ETF respective la un preț mai mare decât cel plătit pentru ele.

Pentru ce tip de investitori sunt potrivite investițiile în indici bursieri

ETF-urile li se adresează investitorilor care vor ca performanța investiției să evolueze în același mod și timp cu trendul pieței, luând în considerare un orizont de investire pe termen mediu sau lung, dar și celor care doresc o cale rapidă de a investi în direcția generală a pieței, se arată într-un ghid pentru investițiile în indici bursieri realizat de specialiștii Bursei de Valori București.

Totodată, ei mai arată că ETF-ul poate fi utilizat și de investitorii care urmăresc o expunere diversificată și rapidă pe o anumită clasă de active (de exemplu, marile companii din energie), dar nu au capitaluri suficiente pentru construirea unui portofoliu alcătuit din acțiuni achiziționate direct.

Astfel, investind într-un ETF, cu o sumă relativ mică se poate replica o performanță care ar fi necesitat alocarea unei sume substanțial mai mari pentru achiziționarea individuală a activelor componente, precizează specialiștii BVB.

Ghid pentru investițiile în indici bursieri – cum se tranzacționează ETF-urile

Unitățile/acțiunile unui ETF se tranzacționează pe piața bursieră similar acțiunilor. Astfel, un investitor poate cumpăra și vinde unitățile acestor tipuri de fonduri pe întreaga durată a ședinței de tranzacționare organizată la bursa unde ETF-ul respectiv este listat, la valoarea de piață, și utilizând serviciile unui intermediar autorizat.

Deschiderea unui cont de tranzacționare, alegerea unui broker

Așadar, pentru a putea cumpăra/vinde unități de fond ETF un investitor trebuie să își deschidă un cont de tranzacționare la oricare intermediar din România participant la BVB. Cunoscuți și sub numele de brokeri, acești intermediari sunt societăți de servicii de investiții financiare (numite SSIF-uri) sau bănci autorizate să tranzacționeze la BVB.

Brokerii autorizați să tranzacționeze la Bursa de Valori București sunt listați pe site-ul www.bvb.ro, în cadrul secțiunii „Intermediari”.

După deschiderea unui cont la un broker, investitorul trebuie să își alimenteze contul de investiții cu suma necesară (în RON) pentru a realiza investiția dorită.

Ultimul pas îl reprezintă emiterea ordinului de tranzacționare pentru volumul de unități de fond (ETF) dorit, ordin pe care investitorul îl va transmite brokerului.

Ghid pentru investițiile în indici bursieri – exemple de indici de la BVB

Investitorii de la BVB pot să investească în diverși indici bursieri, ca de exemplu:

1. Indicele BET, care este indicele de referință al pieței locale de capital. BET reflectă evoluția celor mai tranzacționate companii de pe Piața Reglementată a BVB, cu excepția societăților de investiții financiare. Criteriul principal de selecție al societăților din coșul indicelui este lichiditatea, ponderea maximă a unei companii în indice fiind de 20%. Investitorii pot investi în indicele BET prin intermediul ETF-ului BET PATRIA-TRADEVILLE sau al ETF-ului BET BRK.

2. Indicele BET-TR, care este un indice de tip total return lansat de BVB, construit pe structura indicelui de referință al pieței, BET. Spre deosebire de indicele BET, care reflectă doar evoluția prețurilor acțiunilor emise de companiile componente, indicele BET-TR reflectă și dividendele oferite de aceste companii. Se poate investi în indicele BET-TR prin intermediul fondului deschis de investiții BT INDEX ROMANIA ETF BET TR.

Ghid pentru investițiile în indici bursieri – exemple de ETF-uri de la BVB

3. BET-NG este un alt indice de la BVB spre care se pot orienta investitorii. Este un indice sectorial care reflectă evoluția companiilor din energie (și utilitățile aferente) listate pe Piața Reglementată a BVB. Ponderea maximă a unei companii în indice este 30%. Investitorii pot investi în acest indice bursier prin intermediul fondului deschis de investiții ETF ENERGIE PATRIA-TRADEVILLE.

4. BET-XT, ce reflectă evoluția prețurilor celor mai tranzacționate 30 de companii de pe Piața Reglementată a BVB, inclusiv societățile de investiții financiare (SIF-uri). Fondul deschis de investiții Globinvest BET-XT ETF oferă expunere la acest indice bursier.

5. BET-EF este un indice de preț creat pentru a reflecta evoluția companiilor românești listate pe Piața Reglementată a BVB care sunt reprezentative pentru sectoarele de energie, utilități și financiar, ponderea maximă a unei companii în indice fiind de 20%. Companiile incluse în indice sunt selectate atât în funcție de criterii de lichiditate, cât și în funcție de capitalizarea free-float. Investitorii pot obține expunere la indicele BET-EF prin intermediul fondului deschis de investiții GLOBINVEST ENERGY&FINANCIALS ETF.

Foto: geralt / viarami / pixabay.com

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