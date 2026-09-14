Ghid pentru investițiile în aur. Lingouri, monede, ETC-uri

Dacă te gândești să investești în metale prețioase precum aurul, acest ghid pentru investițiile în aur te va pune la curent cu cele mai importante aspecte pe care trebuie să le ai în vedere la început de drum.

Avantajele investițiilor în aur

Aurul este de mult timp unul dintre activele spre care se orientează investitorii care doresc predictibilitate, fiind perceput de mulți investitori ca un depozit de valoare pe termen lung. Astfel, când există temeri privind inflația sau stabilitatea financiară, interesul pentru aur poate crește.

Metalul prețios are avantajul unei cereri susținute pe piețele internaționale, dublată de o relativă raritate naturală. Mai exact, aurul este un metal relativ rar în scoarța terestră, motiv pentru care oferta de aur nu poate fi majorată rapid și nelimitat (pur și simplu, extracția și prelucrarea sunt anevoioase, deschiderea de noi mine presupune investiții serioase, iar zăcămintele sunt ele însele finite).

Astfel, combinația dintre o cerere globală persistentă și o ofertă relativ limitată a contribuit de-a lungul timpului la menținerea valorii aurului pe termen lung. Dincolo de fabricarea de bijuterii din aur, acest metal prețios are și alte aplicații și utilizări, ca de exemplu în industrie, la producția de semiconductori ce se regăsesc în numeroase componente electronice fără de care tehnologia ce ne înconjoară nu ar fi posibilă. De asemenea, aurul are și utilizări în medicină.

Ghid pentru investițiile în aur – prețul

În ultimii ani, prețul aurului chiar s-a aflat într-o creștere puternică, pe fondul conflictelor și a incertitudinilor geopolitice, care au determinat guvernele multor țări să își sporească rezerva de lingouri de aur.

La finalul lunii ianuarie 2026, prețul aurului a atins cel mai înalt nivel din istorie, o uncie din metalul prețios tranzacționându-se cu circa 5.400-5.500 de dolari.

Ulterior, prețul a mai scăzut, însă continuă să rămână ridicat la ora actuală, în ultima lună o uncie tranzacționându-se la prețuri cuprinse între 4.300 și 4.650 de dolari, mult peste prețul din anii 2023-2024.

Cum să investești în aur

După cum vom arăta în acest ghid pentru investițiile în aur, dincolo de achiziționarea de bijuterii, există două metode principale de a investi în aur: cumpărând metalul fizic (așa-numitul aur de investiții) sau investind în instrumente financiare care urmăresc prețul aurului (ETC-uri).

Ce este aurul pentru investiții

Aurul pentru investiții este un aur cu puritate foarte ridicată, produs în forme standardizate precum lingourile sau monedele, și care este achiziționat pentru a fi păstrat în scopul conservării și valorificării capitalului.

Pentru a fi considerat aur de investiții, lingourile trebuie să aibă o puritate de cel puțin 99,5%, iar monedele de cel puțin 90%.

În practica internațională, aceste bunuri sunt inscripționate cu informații precum puritatea aurului, greutatea lingoului, numărul de serie unic, producătorul, anul fabricației, purtând totodată și ștanța producătorului/rafinăriei etc.

Aceste informații sunt adesea completate de un ambalaj de tip assay card, în care este sigilat lingoul propriu-zis. Mai exact, un assay card este un card de certificare, adesea din plastic, prevăzut cu un sistem de securitate care indică orice tentativă de deschidere, în care lingoul este așezat. Dincolo de faptul că protejează produsul, cardul facilitează verificarea și identificarea lingoului/monedei, atestându-i greutatea, puritatea și autenticitatea.

Ghid pentru investițiile în aur – exemple de produse

Pe piața din România, vânzătorii autorizați comercializează în mod curent lingouri cu greutăți de la 1, 5 sau 10 grame la cele de 20, 50, 100 sau 250 de grame. În ceea ce privește lingourile mari tranzacționate pe piețele internaționale, acestea cântăresc chiar și 12,5 kilograme.

Monedele de aur de investiții au și ele greutăți standard, acestea fiind cel mai adesea exprimate în uncii troy (1 uncie troy = 31,1035 grame). Astfel, monedele pot avea 1/20 oz (a 20-a parte dintr-o uncie troy, adică 1,56 grame), 1/10 oz, 1/4 oz, 1/2 oz, 1 oz etc.

Foto: hamiltonleen / pixabay.com

Ghid pentru investițiile în aur – TVA, taxe, costuri

În România (conform legislației europene în vigoare), aurul de investiții este scutit de taxa pe valoare adăugată (TVA).

Un alt aspect important de care trebuie să țină cont investitorii este că achiziționarea mai multor lingouri mici poate duce la costuri mai mari decât dacă ar cumpăra un lingou mai mare, întrucât fiecare lingou are costuri de producție (de la fabricarea lingoului la ambalajul din plastic ce învelește produsul). Prin urmare, se poate obține un preț mai bun pentru aur dacă se achiziționează piese mai mari.

Pe de altă parte, deținerea mai multor lingouri mici le conferă investitorilor flexibilitate, permițându-le ca, la nevoie, să vândă doar o mică parte din aurul deținut.

Ghid pentru investițiile în aur – ETC-uri

Deținerea de metale prețioase precum aurul sub formă fizică are avantaje certe, însă există și costuri de care este bine ca noii investitori să fie conștienți. Printre acestea se numără costurile de depozitare în seifuri bancare, de exemplu.

Din cauza riscurilor de securitate, logistica asociată deținerii de lingouri poate fi considerată complicată de unii investitori. În acest caz, ei pot se pot orienta către ETC-uri de aur: în acest fel ei pot să investească în metalul prețios, fără să îl dețină în mod fizic.

Ce este un ETC de aur

Un ETC (Exchange Traded Commodities) de aur este un instrument financiar similar unui ETF, care urmărește prețul aurului și este tranzacționat la bursă. De exemplu, dacă prețul aurului scade, și prețul unităților ETC care pot fi cumpărate/vândute la bursă va scădea. În cazul în care prețul aurului va crește, prețul ETC-urilor va crește și el.

Spre deosebire de un ETF clasic, un ETC este un instrument de datorie similar unei obligațiuni, iar multe ETC-uri care urmăresc prețul aurului pe piața spot sunt garantat cu aur fizic. Acest fapt înseamnă că există aur real în spatele produsului, păstrat în custodie, pentru a susține și acoperi valoarea unităților ETC tranzacționate.

Ghid pentru investițiile în aur – avantajele ETC-urilor

Dincolo de logistica mai simplă și de costurile reduse ale deținerii, un ETC de aur are și avantajul lichidității. De exemplu, dacă dorește să își vândă rapid o parte din dețineri, un investitor poate plasa un ordin de vânzare pe bursă, exact cum ar vinde orice alt instrument financiar.

În schimb, găsirea unui cumpărător pentru un lingou din aur este posibil să dureze mai mult.

Foto: hamiltonleen / hamiltonleen / pixabay.com

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