Ghid pentru crearea contului REGES Online. Salariați și angajatori

În acest ghid pentru crearea contului REGES Online vom detalia care sunt pașii necesari pentru crearea și activarea unui cont în registrul REGES Online, atât pentru salariați, cât și pentru angajatori.

Ce este REGES Online

REGES Online este noul Registru General de Evidență a Salariaților, care înlocuiește vechiul sistem REVISAL. Este administrat tot de Inspecția Muncii, însă spre deosebire de vechiul registru, noul portal are o interfață mai prietenoasă cu utilizatorii, nu mai necesită instalarea unui software (aplicația REVISAL) pe calculator și elimină lucrul cu fișierele de tip .rvs.

Prin intermediul platformei, angajatorii trebuie să înregistreze informații privind contractele individuale de muncă, inclusiv tipul de contract (normă întreagă, parțială etc), funcția, salariul, modificări survenite asupra contractelor, perioada pentru care a fost încheiat, data la care a fost suspendat sau la care a încetat etc.

Diferențe între REVISAL și REGES Online

Au obligația de a folosi REGES Online angajatori precum SRL-urile, ONG-urile, corporațiile, diverse instituții publice sau autorități ale statului.

Spre deosebire de fostul REVISAL, REGES Online permite transmiterea electronică a datelor prin intermediul unui portal web, direct în browser, și nu necesită instalarea unui software local (cum era anterior cazul cu aplicația REVISAL ce era pusă la dispoziție de ITM).

Ghid pentru crearea contului REGES Online – acces pentru salariați

Una dintre marile noutăți ale platformei REGES Online este că, spre deosebire de REVISAL, REGES Online permite nu doar accesul angajatorilor la sistem, ci și al salariaților.

Astfel, salariații pot accesa facil și gratuit informații despre contractele lor de muncă, așa cum le-au încărcat angajatorii în registru.

Dacă utilizatorul nu are un cont, el își poate crea unul intrând pe site-ul reges.inspectiamuncii.ro și accesând secțiunea „Registrul pentru salariați” sau butonul Conectare -> Aplicație salariat din meniu.

Se va deschide o pagină de conectare la sistem, iar utilizatorul trebuie să apese pe textul „click aici pentru cont nou” din josul paginii.

Apoi, se va deschide o pagină de înregistrare în sistem, iar utilizatorul poate începe procesul de creare a unui cont nou.

În acest sens va trebui să introducă o serie de date personale, inclusiv e-mail, prenume și nume de familie și să seteze o parolă. După introducerea datelor și transmiterea lor, aplicația îi va trimite un e-mail pentru verificare.

E-mail-ul de activare a contului va avea următorul conținut: „Un cont a fost creat folosind această adresă de email. Dacă dvs. ați creat acest cont, vă rugăm să accesați linkul de mai jos pentru verificarea adresei de email. Verifică adresă email, apasă aici: LINK CONFIRMARE. Acest link va expira în 5 minute. Dacă nu ați făcut dvs. cont, puteți ignora acest e-mail.”

Activarea contului de salariat

După validarea e-mail-ului, contul este creat, dar este inactiv. Pentru activarea contului e nevoie de parcurgerea mai multor pași, se arată într-un ghid pentru crearea contului REGES Online realizat de Inspecția Muncii.

Utilizatorul trebuie să deschidă portalul REGES Online și să acceseze secțiunea pentru salariați. Va primi un mesaj de întâmpinare și va fi informat că și-a creat un cont, însă pentru a putea accesa serviciile portalului acesta trebuie activat.

Activarea contului se face fie prin utilizarea unei semnături digitale calificate conform Legii nr. 455/2001, fie prin deplasare la sediul unui Inspectorat Teritorial de Muncă.

Ghid pentru crearea contului REGES Online pentru salariați – activarea contului prin semnătură digitală

Activarea cu semnătură digitală presupune următoarea procedură:

1. Utilizatorul trebuie să obțină un certificat calificat de semnătură electronică conform Legii 455/2001 de la unul din furnizorii acreditați. Registrul furnizorilor de servicii acreditați este stabilit și publicat de Autoritatea pentru Digitalizarea României pe site-ul www.adr.gov.ro;

2. Să instaleze programul Adobe Reader;

3. Să descarce documentul de confirmare de pe portalul ANAF, să îl completeze, semneze și apoi transmită folosind opțiunea Activare cu semnătura digitală ↗. Practic, utilizatorul va avea de completat (pe portalul REGES) o cerere de activare de cont și va trebui să introducă date precum CNP-ul, nume, prenume și să atașeze documentul de confirmare ANAF validat de furnizorul de semnătură digitală;

4. Contul se va activa, iar persoana va putea folosi platforma.

Ghid pentru crearea contului REGES Online pentru salariați – activarea contului la ghișeu

Activarea la ghișeu presupune următorii pași:

1. Accesarea opțiunii Activare la ghișeu ↗;

2. Alegerea județului unde utilizatorul dorește să se prezente pentru a fi identificat;

3. Să încarce o poză cu cartea sa de identitate;

4. Să se deplasaze la ITM pentru a fi identificat în vederea activării contului;

5. Să scaneze un cod QR cu aplicații de tip 2FA de pe telefonul mobil (cum ar fi Google Authenticator sau Microsoft Authenticator) ca un factor suplimentar de siguranță.

Este important de menționat că oricare din cele două mecanisme descrise mai sus (atât prin semnătură digitală, cât și la ghișeu) vor activa contul pe CNP-ul utilizatorului.

Ghid pentru crearea contului REGES Online – acces pentru salariați prin aplicația RoeID

În afară de crearea unui cont pe site-ul REGES Online, o altă metodă pentru accesarea REGES Online de către salariați este prin intermediul aplicației ROeID, ce este un serviciu de identitate digitală și semnătură electronică folosit în România pentru autentificare online și semnarea documentelor.

ROeID este o aplicație mobilă ce poate fi instalată din magazinele online ale telefoanelor cu sisteme Android sau iOS. Contul se creează și se validează prin aplicația instalată pe telefon, unde utilizatorul trebuie să încarce o fotografie a actului de identitate, precum și un selfie pentru verificarea identității.

După crearea și validarea contului ROeID, utilizatorul trebuie să intre pe portalul REGES și să aleagă „Registru pentru salariați”. I se va deschide o pagină de conectare la sistem și va apăsa butonul „Autentificare prin ROeID”. Apoi va fi redirecționat către fluxul ROeID și va confirma autentificarea.

Este important de înțeles că, dacă utilizatorul și-a asociat contul REGES Online cu ROeID, atunci autentificarea se face prin fluxul ROeID, nu introducând direct e-mail-ul și parola ROeID în pagina REGES (în căsuțele pentru e-mail și parolă din pagina REGES se completează datele necesare intrării în contul deschis pe platforma REGES, cont ce se deschide conform pașilor descriși anterior în acest ghid).

Ghid pentru crearea contului REGES Online – acces pentru angajatori

Pentru a primi acces în REGES Online, un angajator trebuie să trimită o solicitare în acest sens și să transmită o serie de documente prin intermediul platformei. Conform procedurii aprobate prin Ordinul nr. 1.107 din 6 mai 2025, autorizarea accesului la registru a unui angajator se face după cum urmează:

a) pentru reprezentanții legali ai angajatorilor înregistrați la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), autorizarea se realizează automat de către sistem, prin verificarea în RECOM a calității solicitantului;

b) pentru reprezentanții legali ai angajatorilor neînregistrați la ONRC, autorizarea se face prin încărcarea în portal a următoarelor documente, pe care se aplică semnătura digitală pentru certificarea conformității cu originalul: hotărârea judecătorească de înființare sau alt act constitutiv, certificatul de înregistrare fiscală, actul care atestă calitatea de reprezentant legal a solicitantului;

c) pentru împuterniciții desemnați de reprezentanții legali ai angajatorilor cu capital privat, autorizarea se face prin încărcarea în portal a următoarelor documente, pe care se aplică de către respectivii împuterniciți semnătura digitală pentru certificarea conformității cu originalul, și anume: certificat de înregistrare la ONRC sau certificatul de înregistrare fiscală, hotărârea judecătorească de înființare sau alt act constitutiv, împuternicire notarială pentru solicitant sau, după caz, contractul de prestări servicii/actul adițional la acesta din care rezultă obligația prestatorului, prin reprezentantul legal al acestuia, de creare a contului de acces al angajatorului în Registru;

d) pentru împuterniciții desemnați de reprezentanții legali ai angajatorilor cu capital de stat, autorizarea se face prin încărcarea în portal a următoarelor documente, pe care se aplică semnătura digitală pentru certificarea conformității cu originalul: act constitutiv, act care atestă calitatea reprezentantului legal, certificatul de înregistrare fiscală și împuternicire semnată digital de către reprezentantul legal sau împuternicire notarială pentru solicitant;

e) pentru reprezentanții legali și împuterniciții angajatorilor prevăzuți de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, autorizarea se face prin încărcarea în portal a următoarelor documente, pe care se aplică semnătura digitală pentru certificarea conformității cu originalul, și anume: act care atestă calitatea reprezentantului legal, certificatul de înregistrare fiscală și actul administrativ semnat digital de către reprezentantul legal de desemnare a împuternicitului.

Ghid pentru crearea contului REGES Online – acces în registru pentru angajatori

După aprobarea cererii de acces în registru, aplicația dedicată angajatorilor poate fi accesată direct din pagina portalului REGES Online.

Există două metode principale de acces:

1. Prin apăsarea butonului „Registrul pentru angajatori” de pe pagina principală a platformei REGES.

2. Prin selectarea opțiunii „Aplicație angajatori” din meniu (din colțul din dreapta sus al paginii), pentru a fi redirecționat automat către interfața de gestionare a contractelor și a registrului de salariați.

Ghid pentru crearea contului REGES Online – prima autentificare pentru angajatori

La prima autentificare în cadrul sistemului, utilizatorul are acces la secțiunea Registre, care conține opțiunea Cerere acces.

Această secțiune îi permite utilizatorului să formuleze o solicitare pentru obținerea accesului la registrul de salariați al unei entități economice. În acest sens, el trebuie să completeze următoarele câmpuri disponibile:

Calitate subsemnat: utilizatorul trebuie să specifice dacă este reprezentant legal sau împuternicit.

Tip identificare societate: utilizatorul introduce CUI sau CIF.

Număr identificare societate: utilizatorul completează manual acest câmp.

Declarație pe propria răspundere: utilizatorul trebuie să bifeze că deține calitatea menționată.

Atașare documente doveditoare: în cazul entităților care nu sunt înregistrate la ONRC, utilizatorul trebuie să încarce documente relevante (de exemplu, hotărâre judecătorească pentru ONG-uri, certificat de grefă etc.).

Ulterior, după primirea accesului, persoana va putea să vizualizeze și să gestioneze accesul la entitățile economice pentru care are autorizare în cadrul platformei.

