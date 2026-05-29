Ghid pentru completarea declarației unice. Exemple, noutăți

În acest ghid pentru completarea declarației unice vom explica, în detaliu, modul în care trebuie completat formularul D212, cunoscut și sub numele de „declarație unică”.

Ce este declarația unică

Formularul D212 este documentul fiscal prin care persoanele fizice declară la ANAF veniturile obținute în afara salariului și contribuțiile sociale datorate statului pentru sănătate și pensie (aferente veniturilor declarate).

Declarația, a cărei depunere este obligatorie pentru PFA-uri, profesii liberale, activități independente, persoane care obțin venituri din drepturi de autor, din chirii, dividende, câștiguri din criptomonede etc, reprezintă principalul instrument de autoimpunere pentru contribuabilii independenți din România.

Ghid pentru completarea declarației unice – Cine trebuie să depună Formularul D212

Au obligația de a declara contribuțiile sociale datorate prin declarația unică următoarele categorii de contribuabili:

-Persoanele fizice care au realizat din România venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, investiții, activități agricole, silvicultură, piscicultură sau alte surse prevăzute de Codul fiscal. În categoria investițiilor intră venituri precum dividende, dobânzi la depozite bancare, câștiguri obținute din vânzarea titlurilor de capital, câștiguri din criptomonede etc;

-Persoanele fizice care au realizat venituri din străinătate;

-Persoanele fizice care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) în nume propriu sau pentru o persoană în întreţinere;

-Persoanele fizice care au venituri cu reținere la sursă care trebuie declarate în vederea calculului CAS și/sau CASS.

Prima secțiune din formularul D212 este Secțiunea A, unde contribuabilul trebuie să completeze datele sale de identificare. Sunt obligatorii numele, prenumele, CNP-ul și adresa. De asemenea, pot fi menționate și informații precum inițiala tatălui, telefon, fax, e-mail sau contul bancar (IBAN).

Persoanele care nu sunt rezidente în România trebuie să menționeze țara de rezidență și să precizeze care este codul de identificare fiscală din străinătate.

Secțiunea C se completează doar dacă declarația este depusă printr-un împuternicit sau curator fiscal.

Ghid pentru completarea declarației unice – Veniturile din anul precedent

Urmează capitolul ce cuprinde date referitoare la impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate de contribuabil pentru anul precendent (de exemplu, dacă depune declarația în 2026, va trebui să se refere la veniturile din 2025, deci veniturile obținute deja în cursul anului fiscal încheiat).

În acest capitol există câte o secțiune dedicată fiecărui tip de venit, iar contribuabilul trebuie să completeze secțiunile care se potrivesc în cazul său specific. Astfel, el trebuie să selecteze dacă a obținut venituri pentru care impozitul se impune în sistem real sau pe bază de norme de venit, dacă a obținut venituri din România sau din străinătate etc.

De pildă, dacă a obținut venituri din drepturi de autor prin desfășurarea de activități în România, pentru care impozitul este impus în sistem real, nu pe baza unor norme de venit, atunci trebuie să selecteze Subsecțiunea I.1.1 și se aleagă din listă categoria de venit „Drepturi de proprietate intelectuală”.

Dacă este persoană fizică autorizată (PFA) sau persoană fizică cu profesie liberală (avocat, medic, arhitect, consultant, contabil etc.), atunci va bifa categoria de venit „Activități independente”.

Ghid pentru completarea declarației unice – Categorii de venituri

Alte categorii de venit menționate în formular sunt cedarea folosinței bunurilor, cedarea folosinței bunurilor în scop turistic, activități agricole, silvicultură, piscicultură, transferul titlurilor de valoare și alte operațiuni cu instrumente financiare etc.

Dacă legea permite deducerea unor cheltuieli forfetare (ca de exemplu 40% din venitul brut în cazul persoanelor ce obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală), atunci această căsuță trebuie bifată pentru a beneficia de reducerea de impozit.

La subsecțiunea „Forma de organizare” contribuabilul trebuie să aleagă dacă desfășoară activitatea individual, într-o asociere fără personalitate juridică sau printr-o entitate supusă regimului transparenței fiscale (de pildă, PFA).

În funcție de categoria de venit, alte elemente ce trebuie completate sunt obiectul principal de activitate (codul CAEN), sediul, numărul și data documentului de autorizare (sau al contractului de asociere/închiriere) și data începerii și încheierii activității.

Ghid pentru completarea declarației unice – Stabilirea impozitului pe venit

După ce a selectat categoria de venit, contribuabilul trebuie să completeze datele referitoare la impozitul anual datorat. De exemplu, în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, trebuie să completeze informații precum:

venitul brut (suma va fi scrisă pe primul rând);

cheltuielile deductibile conform legii (în acest caz este vorba de 40% din venitul brut, pentru care nu se plătește impozit de 10% – suma va fi scrisă pe rândul 2);

venitul net anual, care se calculează scăzând cheltuielile deductibile din venitul brut; în exemplul nostru este vorba de 60% din brut (suma va fi scrisă rândul 3);

dacă contribuabilul a înregistrat pierderi fiscale, atunci acestea se menționează pe rândurile 4, 5 și respectiv 6;

pe rândul 7 va fi menționat venitul net anual impozabil (care se obține scăzând eventualele pierderi din venitul net anual);

pe ultimul rând se menționează impozitul anual datorat, adică 10% din venitul menționat pe rândul 7, cel impozabil.

O altă secțiune importantă din formular este cea în care contribuabilul trebuie să ofere date privind contribuția de asigurări sociale (adică CAS-ul, contribuția la pensie) datorată statului.

În exemplul nostru, contribuabilul are de ales între două opțiuni: dacă a realizat venituri între 12 și 24 de salarii minime brute, sau dacă a obținut venituri cel puțin egale cu 24 de salarii minime brute. Apoi, va trebui să menționeze nivelul efectiv al veniturilor și al CAS-ului datorat, astfel:

pe primul rând va menționa totalul veniturilor anuale realizate din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală;

pe rândul 2 va menționa baza anuală de calcul a CAS (aceasta se stabilește în funcție de nivelul veniturilor, conform Codului fiscal; de exemplu, pentru venituri cuprinse între 12 și 24 de salarii minime brute este de 48.600 de lei);

pe rândul 3 va fi menționată CAS datorată (aceasta reprezintă 25% din baza anuală de calcul a CAS trecută pe rândul 2).

Ghid pentru completarea declarației unice – Contribuția la sănătate (CASS)

Prin declarația unică contribuabilul trebuie să declare și ce obligații de plată are la Fondul de sănătate.

Precum în cazul stabilirii bazei pentru CAS, și în această secțiune contribuabilul trebuie să aleagă dacă:

-a realizat venituri între 6 salarii minime brute, inclusiv, și 12 salarii minime brute;

-a realizat venituri între 12 salarii minime brute, inclusiv, și 24 salarii minime brute;

-a realizat venituri cel puțin egale cu 24 salarii minime brute.

După ce a selectat una dintre variante, contribuabilul trebuie să declare nivelul veniturilor obținute din o serie de surse, pentru fiecare în parte, deoarece pentru stabilirea bazei de calcul asupra căreia se va aplica CASS-ul se iau în considerare toate veniturile următoare:

-venit din drepturi de proprietate intelectuală;

-venit distribuit din asocieri cu persoane juridice;

-venit din cedarea folosinţei bunurilor;

-venit şi/sau câştig din investiţii;

-venit din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;

-venit din alte surse (ca de exemplu din premii).

Pe următorul rând contribuabilul trebuie să menționeze baza anuală de calcul pentru CASS, iar pentru a o stabili trebuie să adune toate veniturile obținute în anul precedent. De exemplu, dacă va avea venituri care depășesc 24 de salarii minime brute, atunci baza anuală de calcul este 97.200 de lei.

CASS datorată, suma ce trebuie completată în formular, este egală cu 10% din baza de calcul.

Ghid pentru completarea declarației unice – Precompletarea

Începând cu anul 2026, formularul D212 poate fi completat direct în browser pe site-ul anaf.ro/declaratii/duf, aplicația calculând automat impozitul, CAS și CASS datorate, se arată într-un ghid pentru precompletarea declarației unice realizat de ANAF.

Sursa: ANAF

Marele avantaj al acestui sistem este că datele pot fi importate automat din surse fiscale prin funcția de precompletare în SPV, iar contribuabilul nu mai trebuie să calculeze el însuși sumele datorate. Practic, precompletarea se bazează pe datele colectate de ANAF de la plătitorii de venituri.

Declarația se transmite apoi prin SPV sau e-guvernare.ro.

Când se depune declarația unică

Declarația unică trebuie depusă până la data de 25 mai a anului curent dacă în anul precedent contribuabilul a obținut venituri din vreuna dintre categoriile menționate mai sus. De exemplu, dacă în 2026 obține venituri din drepturi de autor și din chirii, va trebui să depună declarația referitoare la veniturile obținute în acest an până la data de 25 mai 2027.

În trecut, contribuabilii erau obligați ca, prin intermediul formularului, să declare și sumele de bani pe care estimau că le vor realiza în anul în curs, nu doar veniturile obținute în anul anterior. În prezent, această prevedere legală a fost eliminată, iar contribuabilii trebuie să declare doar veniturile realizate efectiv în anul precedent.

Dacă declarația este depusă și se plătesc sumele datorate până la data de 15 aprilie a anului curent, atunci contribuabilul primește o bonificație de 3% la plata impozitul pe venit.

Ghid pentru completarea declarației unice – Unde se depune formularul

Declarația unică poate fi depusă în formă fizică, pe hârtie, la sediul ANAF de care aparține contribuabilul în funcție de domiciliul său fiscal.

O altă opțiune, tot mai utilizată în ultimii ani, este depunerea online a declarației unice, prin Spațiul Privat Virtual (SPV) sau site-ul e-guvernare.ro. Este important de menționat că pentru depunerea prin intermediul e-guvernare.ro contribuabilul are nevoie de semnătură electronică calificată.

Aceasta nu este necesară pentru SPV: este suficient ca persoana să își facă un cont cu username și parolă pentru a putea transmite formularul.

