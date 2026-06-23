Ghid pentru completarea declarației de avere în 12 pași simpli

După cum se arată într-un ghid pentru completarea declarației de avere realizat de Agenția Națională de Integritate (ANI) în anul 2024, declarațiile de avere trebuie depuse de persoanele care exercită anumite funcții și demnități publice în România.

Declarațiile de avere și decizia CCR din mai 2025

Declaraţiile de avere se întocmesc pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului. Până în mai 2025, declarațiile de avere trebuiau să curpindă și drepturile și obligațiile ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere.

Însă prin Decizia nr. 297 din 29 mai 2025, Curtea Constituțională a României a declarat neconstituționale anumite prevederi din Legea nr. 176/2010 privind declarațiile de avere.

Mai exact, declarațiile de avere nu mai trebuie publicate pe internet (pe site-urile instituțiilor sau pe portalul ANI), deoarece CCR a considerat că publicarea integrală a acestor informații afectează dreptul la viață privată.

De asemenea, CCR a mai decis că persoana obligată să depună declarația nu mai trebuie să declare bunurile și veniturile soțului/soției și ale copiilor aflați în întreținere, deoarece declarația este dată pe propria răspundere, iar cineva nu poate răspunde penal pentru informații care aparțin altor persoane.

Trebuie menționat însă că obligația de a depune declarația de avere nu a fost eliminată. Declarațiile continuă să fie depuse la Agenția Națională de Integritate, iar ANI continuă să le verifice. La ora actuală, declarațiile se depun electronic prin platforma e-DAI, însă ele nu mai sunt publicate pe site-urile instituțiilor și pe portalul ANI.

De asemenea, structura declarației de avere a rămas în mare parte aceeași, doar că declaranții nu mai au obligația de a completa date privind soțul/soția și copiii majori, în acord cu decizia CCR.

În prima secțiune a declarației de avere se completează datele personale ale declarantului, adică numele, prenumele, iniţiala tatălui, codul numeric personal și adresa de domiciliu.

În rubrica privitoare la funcţia declarantului se va introduce funcţia prevăzută în ordinul, decizia sau actul administrativ de numire în post.

La rubrica angajator se precizează denumirea integrală a instituţiei angajatoare.

În cazul persoanelor ce candidează pentru funcţiile de preşedinte al României, deputat, senator, membru din România în Parlamentul European, consilier judeţean, consilier local sau primar, rubrica privitoare la funcția declarantului va fi completată cu una dintre variantele: „candidat preşedinte al României”, „candidat deputat”, „candidat senator”, „candidat europarlamentar”. „candidat consilier judeţean”, „candidat consilier local” sau „candidat primar”.

De asemenea, persoanele care candidează pentru funcțiile menționate mai sus vor completa și instituția respectivă, ca de exemplu „candidat primar – primăria comunei X, județul Y”.

2. Bunuri imobile: terenuri

Următoarea secțiune se referă la bunuri imobile, mai exact la terenuri. Funcționarul public, demnitarul sau candidatul pentru o funcție publică trebuie să menționeze toate terenurile pe care le deține, inclusiv cele aflate în alte țări, se arată în acest ghid pentru completarea declarației de avere realizat de ANI.

Pentru fiecare teren trebuie precizate: adresa sau zona unde se află terenul, categoria din care face parte terenul, anul dobândirii terenului, suprafaţa, cota – parte, modul de dobândire și titularul.

La „adresă” se va include adresa completă a terenului, urmând ca aceasta să fie anonimizată la publicare, pe site apărând doar localitatea.

La „categorie” se va menționa indicatorul corespunzător respectivului teren, astfel: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. Imobilele prin destinaţie (de exemplu, un ponton) se declară în acelaşi loc cu imobilul principal.

La rubrica „anul dobândirii” se are în vedere anul dobândirii din titlul de proprietate. Ante-contractele instituie, de regulă, o obligaţie de a face şi nu sunt translative de proprietate.

La „suprafaţă” se include suprafaţa prevăzută în titlul de proprietate.

Cota parte. În cazul acestei rubrici se include cota parte aparţinând declarantului. Informaţia se preia din titlul de proprietate.

Modul de dobândire se precizează conform titlului de proprietate (vânzare – cumpărare, moştenire, donaţie).

La rubrica „titular” se menţionează numele proprietarului.

3. Ghid pentru completarea declarației de avere – clădiri

Următoarea secțiune din declarația de avere se referă la clădiri, un alt tip de bunuri imobile. Pentru fiecare clădire deținută trebuie precizate următoarele aspecte:

Adresa. Se va include adresa completă a imobilului.

Categoria. Se va include indicatorul corespunzător respectivei clădiri: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie. Dacă, în cazul apartamentelor, în titlul de proprietate se menţionează şi dreptul de proprietate privind terenul de sub construcţie aferent respectivului apartament, acest drept se declară la secţiunea anterioară referitoare la terenuri.

Anul dobândirii. Se menționează anul dobândirii din titlul de proprietate. Ante-contractele instituie, de regulă, o obligaţie de a face şi nu sunt translative de proprietate.

Suprafaţa. Se include suprafaţa prevăzută în titlul de proprietate.

Cota parte. La această rubrică se include cota parte aparţinând declarantului. Informaţia se preia din titlul de proprietate.

Modul de dobândire. Se notează conform titlului de proprietate (de exemplu: vânzare – cumpărare, moştenire, donaţie).

Titularul. La această rubrică se menţionează numele proprietarului.

4. Ghid pentru completarea declarației de avere – mașini

Urmează mai multe secțiuni dedicate bunurilor mobile, prima subsecțiune fiind cea în care declarantul trebuie să precizeze ce vehicule deține.

În această categorie trebuie menționate orice autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii. Pentru fiecare categorie trebuie menționate următoarele elemente:

Natura, conform cărţii de identificare sau certificatului de înmatriculare.

Marca, conform cărţii de identificare sau certificatului de înmatriculare.

Numărul de bucăţi. Bunurile care au toate caracteristicile identice se declară grupat. Dacă cel puţin o caracteristică diferă, bunurile vor fi declarate separat.

Anul de fabricaţie, conform cărţii de identificare sau certificatului de înmatriculare.

Modul de dobândire, conform titlului de proprietate (vânzare – cumpărare, moştenire, donaţie).

Este important de știut că nunurile achiziţionate în sistem leasing se vor declara la Capitopul V din declarația de avere.

5. Ghid pentru completarea declarației de avere – bijuterii, tablouri etc

Următoarea secțiune se referă la bunurile sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro. Această rubrică se completează doar dacă valoarea însumată a bunurilor de acest tip depăşeşte 5.000 de euro.

Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descrierea sumară se realizează de către declarant şi poate include:

pentru metale preţioase: tipul metalului;

pentru bijuterii: materialul din care sunt fabricate şi tipul acestora;

pentru obiecte de cult: tipul, eventual materialul şi alte detalii de identificare;

pentru obiecte de artă: tipul, autorul, eventual colecţia;

pentru colecţii de artă: tipul şi numele colecţiei, eventual autorii operelor care compun colecţia;

pentru colecţii de timbre: tipul de timbre colecţionate;

pentru obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal: tipul, eventual materialul şi alte detalii de identificare.

De asemenea, trebuie menționate:

Anul dobândirii, conform actului de proprietate.

Valoarea estimată. Legea nu cere declarantului să obţină evaluări certificate, ci doar să realizeze o estimare personală a valorii bunului.

Foto: Maximilianovich / pixabay.com

6. Bunurile înstrăinate

Următoarea subsecțiune include bunurile înstrăinate, mai exact bunurile mobile înstrăinate a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni. Se vor declara bunurile înstrăinate în ultimele 12 luni anterioare datei de depunere a declaraţiei, se arată în acest ghid pentru completarea declarației de avere realizat de ANI.

Trebuie precizat că limita valorică de 3.000 de euro fiecare există doar pentru bunurile mobile înstrăinate. Bunurile imobile înstrăinate trebuie declarate indiferent de valoare.

Pentru fiecare bun trebuie să se precizeze:

Natura bunului înstrăinat, conform actului de înstrăinare.

Data înstrăinării, conform actului de înstrăinare.

Persoana către care s-a înstrăinat, conform actului de înstrăinare.

Forma înstrăinării, conform actului de înstrăinare.

Valoarea, conform actului de înstrăinare.

7. Ghid pentru completarea declarației de avere – conturi și depozite bancare

Următorul capitol din declarația de avere se referă la activele financiare deținute. La rândul său, acest capitol este împărțit în mai multe subcapitole, primul fiind cel referitor la conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investiţie, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro.

Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituții financiare din străinătate.

Această rubrică se completează doar dacă valoarea însumată a acestor active depăşeşte 5.000 de euro. Dacă acest prag valoric e depăşit, în declaraţie se vor include toate conturile, depozitele şi instrumentele de investiţie sau de economisire, indiferent de valoarea individuală a acestora.

Pentru fiecare activ trebuie să se precizeze:

Instituţia care administrează şi adresa acesteia, conform contractului.

Tipul de activ. Trebuie precizat dacă este vorba de (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

Valuta, de exemplu RON, EURO, USD, FRANCI ELVEŢIENI etc.

Anul deschiderii, conform contractului.

Soldul/valoarea la zi, conform extrasului bancar de la data completării declaraţiei.

Următorul subcapitol include plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro. Se vor declara inclusiv investițiile și participările în străinătate.

Această rubrică se completează doar dacă valoarea însumată depăşeşte 5.000 de euro.

Pentru fiecare activ deținut se va specifica:

Emitentul titlului. Se va preciza denumirea completă a entităţii.

Societatea în care persoana este acţionar sau asociat. Se va preciza denumirea completă a entităţii.

Beneficiarul de împrumut. Se va preciza numele persoanei fizice sau denumirea completă a persoanei juridice care a contractat un împrumut de la declarant.

Tipul. Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

Numărul de titluri/cota de participare, aşa cum rezultă din actul încheiat.

Valoarea totală la zi. Dacă este imposibil să se precizeze valoarea la zi, se va preciza ultima valoare cunoscută de către declarant şi data la care această valoare era valabilă (exemplu: la data cumpărării acţiunilor).

9. Ghid pentru completarea declarației de avere – alte active

Ultima categorie referitoare la active financiare este cea care include alte active producătoare de venituri nete, care însumate depășesc echivalentul a 5.000 de euro pe an. Trebuie declarate inclusiv activele aflate în străinătate. Rubrica se completează doar dacă valoarea însumată depășește 5.000 de euro pe an.

10. Datorii, debite, ipoteci

Capitolul 5 din declarația de avere se referă la datorii. Aici trebuie menționate debitele, ipotecile, garanţiile emise în beneficiul unui terţ, bunurile achiziţionate în sistem leasing și alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro.

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. Rubrica se completează doar dacă valoarea însumată depăşeşte 5.000 de euro.

Pentru fiecare datorie, debit, ipotecă etc se vor menționa:

Creditorul, conform contractului (se va preciza denumirea completă a persoanei juridice sau numele şi prenumele persoanei fizice care a acordat împrumutul).

Anul contractării, conform contractului.

Data scadentă, conform contractului.

Valoarea, conform contractului.

11. Ghid pentru completarea declarației de avere – cadouri, servicii, avantaje primite

Capitolul 6 include cadourile, serviciile, avantajele primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro.

Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II.

Se vor declara inclusiv darurile de nuntă şi darurile manuale, dacă valoarea individuală depăşeşte 500 de euro.

Pentru fiecare cadou, serviciu sau beneficiu se va menționa:

Cine a realizat venitul, adică numele și prenumele declarantului.

Sursa venitului, adică numele și adresa entității de la care a fost primit avantajul declarat.

Serviciul prestat/obiectul generator de venit (descrierea sumară a serviciului/obiectului care a generat avantajul declarat).

Venitul anual încasat. Raportarea se face la anul fiscal anterior supus raportării.

12. Ghid pentru completarea declarației de avere – veniturile din ultimul an fiscal

Ultimul capitol din declarația de avere se referă la veniturile realizate în ultimul an fiscal încheiat de către declarant. Se vor declara şi veniturile din străinătate.

Pentru fiecare tip de venit se va preciza valoarea exactă a fiecărui venit și nu se va face trimitere la alte înscrisuri. Se vor menționa următoarele aspecte:

Cine a realizat venitul, adică numele și prenumele declarantului.



Sursa venitului, adică numele și adresa entității de la care a fost primit venitul declarat, în sensul că se va menționa denumirea completă a angajatorului, precum și adresa acestuia.



Serviciul prestat/obiectul generator de venit (descrierea sumară a serviciului/obiectului care a generat venitul declarat).



Venitul anual încasat. Raportarea se face la anul fiscal anterior supus raportării. Se va menționa venitul net.

Aceste elemente trebuie precizate pentru fiecare tip de venit, astfel:

venituri din salarii (aici se introduc informaţii cu privire la veniturile obţinute din contracte de muncă);

venituri din activităţi independente (sunt incluse veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente);

venituri din cedarea folosinţei bunurilor (chirii, închirierea în scop turistic a camerelor etc);

venituri din investiţii (acestea cuprind veniturile din dividende, din dobânzi, câştigurile din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, câştigurile din transferul aurului, veniturile din lichidarea unei persoane juridice);

venituri din pensii;

venituri din activităţi agricole;

venituri din premii şi jocuri de noroc;

venituri din alte surse (aici sunt incluse veniturile din transferul de criptomonede).

Foto: delphinmedia / Maximilianovich / pixabay.com

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