Ghid înregistrare SPV persoane juridice în 6 pași simpli

Ghid înregistrare SPV persoane juridice. În acest articol vom enumera pașii pe care un utilizator îi are de urmat dacă dorește să își facă un cont de persoană juridică în Spațiul Privat Virtual (SPV), platforma online a ANAF ce permite realizarea mai multor operațiuni fără a mai fi necesară deplasarea la ghișeu.

Ce este Spațiul Privat Virtual

1. După cum se arată în ghidul „Înregistrarea persoanelor juridice în serviciul Spațiul Privat Virtual pe baza certificatului digital”, serviciul Spațiul Privat Virtual (SPV) este un spațiu virtual aflat pe serverele Ministerului Finanțelor/Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care este pus la dispoziția persoanelor fizice și juridice.

Prin intermediul SPV, utilizatorii ce au un cont activ beneficiază de comunicarea electronică a informațiilor și a înscrisurilor de către ANAF. Totodată, și contribuabilii pot trimite documente și solicitări către organul fiscal. Mai exact, prin SPV utilizatorii pot:

– să depună documente și declarații (declarația de venit etc);

– să afle ce obligaţii fiscale au (CAS, CASS etc);

– să primească acte și documente fiscale (adeverințe de venit, certificate fiscale etc);

– să primească notificări și comunicări de la ANAF;

– să cumpere titluri de stat Tezaur etc.

Ghid înregistrare SPV persoane juridice – obținerea unui certificat digital

2. Pentru a te putea înregistra ca persoană juridică în SPV, prima condiție pe care trebuie să o îndeplinești este să ai un certificat digital care îți va permite să semnezi documente electronic (certificat digital pentru semnătură electronică).

În acest sens, trebuie să alegi un furnizor de certificate calificate – pe piață există mai multe firme care oferă astfel de servicii, la diferite prețuri. De regulă, certificatele digitale au o valabilitate pe perioadă determinată (1, 2 sau 3 ani), după care trebuie reînnoite.

Înainte de a comanda certificatul trebuie să alegi și forma de utilizare:

a) cloud — utilizatorii semnează de pe telefon/laptop, fără token USB;

b) token USB — în acest caz, certificatul este stocat pe dispozitivul fizic.

După comandarea certificatului, titularul acestuia va trebui să își verifice identitatea (aceasta se poate face online, prin identificare video, sau fizic, prin deplasarea la sediul furnizorului de servicii).

Odată verificată identitatea, titularul va primi certificatul și îl va putea activa, configurându-și și aplicația de semnare. Un astfel de certificat digital poate fi folosit pentru semnarea electronică a documentelor, inclusiv în SPV, e-Factura etc.

Cum se pot înregistra persoanele juridice pe platforma ANAF

3. Utilizatorii care vor să înregistreze o persoană juridică în SPV trebuie să acceseze platforma anaf.ro, secțiunea „Servicii Online”, iar apoi „Înregistrare utilizatori”.

Apoi trebuie să apese pe tab-ul „Spațiul Privat Virtual”, să selecteze categoria „Persoane juridice și alte entități fără personalitate juridică” și să dea click pe primul buton din listă – „Înregistrare utilizatori”.

Se va deschide o nouă pagină, care conține 3 secțiuni: Persoane fizice, Persoane juridice și Non-residents. După selectarea secțiunii dedicate persoanelor juridice, utilizatorul trebuie să dea click pe „Înregistrare utilizatori cu certificat digital”.

Ghid înregistrare SPV persoane juridice – completarea formularului

4. În pagina următoare se va deschide un formular care trebuie completat cu datele utilizatorului. Acesta poate avea una dintre următoarele 3 calități: reprezentant legal (de exemplu, administratorul unei societăți), reprezentant desemnat sau împuternicit al solicitantului (de pildă, contabilul care este împuternicit să reprezinte firma respectivă în relația cu ANAF și alte instituții ale statului).

În primul câmp se completează datele de identificare ale solicitantului, adică codul fiscal de identificare (CUI) al persoanei juridice.

Apoi trebuie introduse datele de identificare ale persoanei care este titular de certificat digital. Vor fi necesare următoarele informații:

codul numeric personal;

nume și prenume;

tipul actului de identitate, seria și numărul acestuia.

De asemenea, utilizatorul trebuie să selecteze calitatea în care completează formularul: reprezentant legal, împuternicit sau reprezentant desemnat, și să menționeze datele de contact: telefonul mobil și adresa de e-mail.

Înainte de a încărca documentele cerute de portal, utilizatorul trebuie să bifeze că este de acord să primească atenționări prin e-mail de la ANAF, precum și că este de acord cu termenii și condițiile de utilizare ale serviciului online.

Ghid înregistrare SPV persoane juridice – încărcarea documentelor

5. Înainte de a trimite formularul, utilizatorul trebuie să încarce documentele solicitate. În primul câmp, numit „Selectați documentul de confirmare”, va fi încărcat din calculator documentul de confirmare a certificatului digital.

În al doilea câmp, utilizatorul trebuie să încarce din calculator arhiva zip cu documentele justificative (acestea pot fi documente care demonstrează calitatea de reprezentant legal, de reprezentant desemnat sau de împuternicit).

La final, se introduce codul de validate CAPTCHA afișat în pagină și se va apăsa „Continuă”.

Ghid înregistrare SPV persoane juridice – validarea e-mail-ului

6. Se va deschide pagina de validare a e-mail-ului, unde va trebui completat codul primit pe e-mail-ul declarat în formularul de înregistrare. La apăsarea butonului „Trimite” se va afișa pagina cu toate informațiile completate în formular.

După transmiterea acestei cereri de înregistrare, reprezentanții ANAF vor înregistra cererea, atribuindu-i un număr care îi va fi comunicat utilizatorului. După verificarea datelor cuprinse în solicitare, dacă acestea sunt corecte și cererea nu este respinsă, utilizatorul va primi două e-mail-uri: unul de aprobare a cererii și un alt e-mail de activare a contului în Spațiul Privat Virtual.

În cazul în care solicitarea este respinsă, acest fapt va fi comunicat la aceeași adresă de e-mail, fiind menționat inclusiv motivul respingerii, se arată în ghidul „Înregistrarea persoanelor juridice în serviciul Spațiul Privat Virtual pe baza certificatului digital”.

Mai multe informații puteți afla din acest video:

Foto: meminsito / pixabay.com

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