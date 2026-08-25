Ghid înregistrare SPV persoane fizice. În acest articol vom detalia care sunt pașii pe care îi au de parcurs persoanele fizice care doresc să își facă un cont în Spațiul Privat Virtual (SPV) dezvoltat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Ce este SPV

Spaţiul Privat Virtual (SPV) este o platformă online a ANAF prin care utilizatorii pot să acceseze o serie de servicii ale ANAF, fără să mai fie nevoie să se deplaseze la un ghișeu al agenției. Printre serviciile disponibile utilizatorilor ce și-au făcut cont în SPV se numără:

– accesarea de informaţii cu privire la obligaţiile și contribuțiile fiscale (ca de exemplu CAS și CASS datorate etc);

– depunerea de documente fiscale cerute de ANAF (declarația unică etc);

– posibilitatea de a primi acte administrative, fiscale și alte documente (utilizatorii pot să descarce adeverințe de venit, certificate fiscale etc);

– primirea de notificări și comunicări de la ANAF;

– verificarea situației declarațiilor depuse;

– cumpărarea de titluri de stat Tezaur etc.

Ghid înregistrare SPV persoane fizice – înrolarea în sistem

Pentru a putea accesa toate serviciile disponibile în SPV, o persoană fizică trebuie să se înroleze în sistem, adică să își facă un cont. În acest sens, trebuie să acceseze site-ul anaf.ro, iar apoi să selecteze din bara de meniu tab-ul „Servicii online”.

Apoi, trebuie să dea click pe „Înregistrare utilizatori”, iar din pagina nou deschisă trebuie să selecteze „Spațiul Privat Virtual (Înregistrare/Înrolare persoane fizice/juridice și alte entități fără personalitate juridică în Spațiul Privat Virtual)”.

Se va deschide o nouă pagină, unde își pot face cont atât persoanele fizice, cât și cele juridice. Utilizatorii persoane fizice trebuie să dea click pe câmpul „Persoane fizice”, iar apoi pe butonul „Înregistrare utilizatori persoane fizice”.

Ghid înregistrare SPV persoane fizice – completarea formularului

Persoanele rezidente în România care vor să își deschidă un cont în nume propriu (nu dețin, de pildă, un certificat digital pentru a deschide cont pentru altă persoană/entitate) trebuie să selecteze butonul „Persoane fizice” din pagină, iar apoi „Înregistrare cu parolă în nume propriu”.

Se va deschide un formular care trebuie completat cu datele personale ale utilizatorului, inclusiv:

– codul numeric personal (CNP);

– nume și prenume;

– tipul actului de identitate (de exemplu, carte de identitate, pașaport etc);

– numărul actului de identitate;

– seria actului de identitate;

– numele de utilizator ales (poate să conțină doar litere, cifre sau puncte);

– parola aleasă (trebuie să aibă minimum 6 caractere);

– confirmarea parolei;

– adresa de e-mail;

– confirmarea adresei de e-mail;

– număr de telefon mobil (trebuie introdus fără spații și fără puncte).

De asemenea, trebuie bifată căsuța prin care utilizatorul își dă acordul să primească atenţionări prin e-mail de la ANAF.

Ghid înregistrare SPV persoane fizice – tipul de aprobare

Dincolo de câmpurile aferente datelor personale, formularul conține un câmp numit „Tipul de aprobare”, care se referă la metoda de verificare a identității utilizatorului. Mai exact, utilizatorul care își face cont are la dispoziție 4 metode prin care i se poate verifica identitatea. Cele 4 variante sunt:

– verificarea numărului unui document (pentru identificarea pe baza scrisorii primite de la Ministerul Finanțelor, prin poștă, trebuie introdus numărul documentului aflat pe prima pagina, în stânga sus; pentru identificarea pe baza somației sau a notificărilor primite de la ANAF, prin poștă, trebuie introdus numărul documentului aflat pe prima pagină, în partea de sus);

– verificarea numărului de înregistrare a unei decizii (pentru identificarea pe baza unei decizii emise începând cu anul 2013 se poate indica unul din numerele următoare: 1) Numărul unei decizii de impunere imprimat în partea de sus a documentului pe hârtie primit de la ANAF şi precedat de textul „Nr. Înregistrare”; 2) Numărul unei decizii referitoare la obligaţii de plată accesorii indicat în colţul din stânga sus pe documentul de hârtie primit de la ANAF şi precedat de textul „Nr.”);

– înregistrarea la distanță prin mijloace video (dacă utilizatorul nu are un document emis de ANAF, atunci cea mai facilă metodă este să selecteze varianta unei înregistrări video; pentru aprobarea prin identificare la distanță prin mijloace video este necesar ca utilizatorul să se programeze online cu ajutorul aplicației de la link-ul care va fi afișat în pagina de succes a înregistrării; în acest fel, el va fi programat pentru un interviu video online cu un inspector ANAF care îi va verifica identitatea);

– aprobarea la ghișeu (există și acest tip de aprobare, însă în acest caz este necesară deplasarea persoanei la un ghișeu ANAF pentru a fi identificată și pentru a finaliza înregistrarea; persoana poate merge la orice ghișeu ANAF).

Ghid înregistrare SPV persoane fizice – întrebarea de siguranță

Următorul câmp din formular necesită selectarea unei întrebări de siguranță. Site-ul ANAF oferă 4 opțiuni:

-Care este culoarea preferată?

-Care este stațiunea preferată?

-Ce hobby aveți?

-Care este animalul preferat?

Trebuie selectată una dintre cele 4 întrebări, iar în câmpul următor trebuie menționat răspunsul la întrebare.

Înregistrarea în SPV – încărcarea documentului de identitate

Următorul pas constă în încărcarea actului de identitate (carte de identitate, pașaport etc) – trebuie încărcată o arhivă ZIP care conține actul de identitate scanat sau o poză cu acesta.

Apoi, utilizatorul trebuie să bifeze căsuța prin care acceptă Termenii și condițiile și să introducă codul de validare afișat.

Ghid înregistrare SPV persoane fizice – validarea adresei de e-mail

La finalul completării formularului, persoana trebuie să apese butonul „Continuă”. I se va deschide o nouă pagină prin care i se cere să își valideze e-mail-ul. Mai precis, va trebui să introducă într-un câmp codul unic de validare ce i-a fost trimis pe e-mail. După introducerea codului, trebuie introdus și codul CAPTCHA de validare afișat în pagină, iar apoi se apasă butonul „Trimite”.

Aprobarea înregistrării în SPV prin identificare vizuală (video) – programare online

După transmiterea corectă a codului unic se va deschide o nouă pagină prin care utilizatorul va fi informat că înregistrarea cererii sale de înrolare în sistem s-a efectuat cu succes.

Pentru ca cererea să îi fie aprobată el trebuie să parcurgă și etapa verificării identității sale prin sistem video. În acest sens trebuie să se programeze online (trebuie să dea click pe link-ul afișat în pagină – „Apasă aici”). Este important de știut că data programării online trebuie să fie în intervalul de maximum 10 zile calendaristice de la înregistrarea în SPV. Verificarea se poate face la orice unitate fiscală la care utilizatorul găsește date disponibile.

După ce utilizatorul a dat click pe link-ul afișat în pagină el va primi un e-mail cu subiectul „Informare cerere înregistrare SPV cu identificare vizuală”. Pentru realizarea programării trebuie să acceseze link-ul trimis în acest e-mail. Va fi trimis către o aplicație prin care se realizează programarea online.

În cadrul aplicației, utilizatorul va alege categoria „Persoană fizică”, iar apoi „Programare online”. Își va introduce adresa de e-mail, CNP-ul, iar apoi va selecta un județ și o unitate fiscală la care se va programa. Odată ce a selectat o administrație fiscală, persoana trebuie să bifeze serviciul solicitat, și anume identificarea vizuală online (sistem video).

Următorul pas constă în alegerea unei zile și a unei ore la care va avea loc verificarea video. După introducerea codului CAPTCHA, dacă nu există erori, persoana va primi un mesaj prin care va fi informată că programarea a fost înregistrată și va primi numărul înregistrării. De asemenea, persoana va primi și pe e-mail confirmarea programării.

Ghid înregistrare SPV persoane fizice – întâlnirea cu inspectorul ANAF

Pentru întâlnirea cu inspectorul ANAF utilizatorul va primi pe adresa de e-mail un link de conectare.

Odată ce identitatea utilizatorului a fost verificată, iar cererea sa de înrolare în SPV a fost aprobată, el va primi un e-mail cu confirmarea activării contului său. După aceea va putea să se autentifice în contul său SPV folosind credențialele alese.

Mai multe informații puteți găsi în acest video:

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