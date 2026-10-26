Ghid despre fondurile de pensii private. Randamente, exemple

În acest ghid despre fondurile de pensii private vom explica ce sunt aceste mecanisme de economisire și investiții, de câte feluri sunt și ce randamente au în România.

Ce este un fond de pensie

Un fond de pensie este un vehicul investițional care colectează capital de la mai mulți participanți și îl investește în diferite instrumente financiare, ca de exemplu titluri de stat, acțiuni, obligațiuni, unități de fond, fonduri tranzacționate la bursă, imobiliare, aur și metale prețioase, diverse valute etc, scopul fiind de a obține un randament cât mai bun.

Spre deosebire de un fond de investiții tipic, banii nu pot fi retrași anual, trimestrial sau imediat ce a fost obținut un câștig, ci sunt economisiți pentru pensie. Astfel, în cazul fondurilor de pensie, accesul la bani este restricționat conform legii, fondurile acumulate urmând să poată fi retrase doar după ce persoana împlinește vârsta legală de pensionare.

Ghid despre fondurile de pensii private – tipuri de fonduri

Din punctul de vedere al regimului de aderare și al cadrului de reglementare, fondurile de pensii existente în România se împart în:

fonduri de pensii dedicate administrării pensiilor private obligatorii (Pilonul II);

fonduri de pensii dedicate administrării pensiilor private facultative (Pilonul III).

În funcție de strategia investițională adoptată de administratorul fondului, un fond de pensii poate avea diverse grade de risc, ca de exemplu mediu sau ridicat, nivelul de risc variind în funcție de instrumentele financiare în care investește preponderent societatea care administrează fondul.

Ghid despre fondurile de pensii private – ce este Pilonul II

Pilonul II reprezintă sistemul pensiilor private obligatorii, iar contribuția la un astfel de fond de pensii este obligatorie pentru toate persoanele cu vârste de până la 35 de ani care intră în câmpul muncii. Persoanele cu vârste cuprinse între 35 și 45 de ani pot adera opțional la Pilonul II, iar cele care au depășit 45 de ani nu pot opta pentru Pilonul II, întreaga lor contribuție urmând să meargă la Pilonul I.

Așadar, în momentul în care un angajat ce a contribuit la sistemul de pensii private obligatorii va ieși la pensie, el va beneficia atât de o pensie de stat (aferentă Pilonului I), cât și de o pensie privată (Pilonul II).

Ghid despre fondurile de pensii private – cât este contribuția la Pilonul II

Conform legii actuale, valoarea contribuției la Pilonul II este de 4,75% din baza de calcul (venitul sau salariul brut), fiind parte din contribuția CAS (contribuția de asigurări sociale), care reprezintă 25% din baza de calcul.

De exemplu, dacă un salariat are un venit brut de 10.000 de lei pe lună, atunci în fiecare lună el va contribui la fondul de pensii privat obligatoriu cu suma de 475 de lei (4,75% din 10.000 de lei). Restul de 20,25% din CAS-ul de 25% va merge către Pilonul I (pensia de stat).

Ce fonduri de pensii private obligatorii sunt în România

În contextul acestui ghid despre fondurile de pensii private trebuie menționat că, în România, piața pensiilor private obligatorii (Pilonul II) cuprinde 7 fonduri administrate de societăți autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF):

Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., site https://pensii.generali.ro

Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău, administrat de Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., site https://www.aztpensii.ro

Fondul de Pensii Administrat Privat BCR, administrat de BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., site https://pensiibcr.ro

Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., site https://www.brdfondpensii.ro

Fondul de Pensii Administrat Privat Metropolitan Life, administrat de Metropolitan Life Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., site https://www.metropolitanlife.ro

Fondul de Pensii Administrat Privat NN, administrat de NN Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., site https://www.nn.ro

Fondul de Pensii Administrat Privat Vital, administrat de Aegon Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., site https://www.aegon.ro

Ghid despre fondurile de pensii private – ce randamente au fondurile din Pilonul II

Conform instrumentului financiar finradar.ro, fondurile de pensii private obligatorii au avut în ultimul an (octombrie 2025 – octombrie 2026) un randament nominal anualizat cuprins între 19,61% și 23,77%.

Dacă se ia în calcul și inflația anuală, atunci randamentul este mai redus. Astfel, potrivit aceleiași surse, fondurile de pensii private obligatorii au avut în ultimul an (octombrie 2025 – octombrie 2026) un randament real anualizat cuprins între 7,1% și 9,31%.

Foto: stevepb / pixabay.com

Ghid despre fondurile de pensii private – ce este Pilonul III

Spre deosebire de Pilonul II, contribuția la Pilonul III nu este obligatorie, ci opțională. Pilonul III reprezintă sistemul de pensii private facultative, aderarea fiind voluntară.

Aderarea la Pilonul III nu este condiționată de aderarea la Pilonul II. De exemplu, un angajat cu vârsta până în 35 de ani poate să opteze să contribuie la Pilonul III pentru a avea o pensie mai mare, compusă din contribuții la ambele sisteme de pensii private.

De asemenea, un salariat de 55 de ani de exemplu, care nu a putut adera la Pilonul II deoarece nu îndeplinea criteriul legat de vârstă, poate contribui la Pilonul III pentru a beneficia de o sumă de bani în plus față de pensia de stat.

Ghid despre fondurile de pensii private – cât este contribuția la Pilonul III

La Pilonul III nu există o contribuție fixă, stabilită procentual din venit. Limita minimă impusă variază de la un fond la altul, pornind de regulă de la câteva zeci de lei pe lună, iar limita maximă este impusă prin lege.

Concret, contribuția lunară la Pilonul III poate fi de maximum 15% din venitul lunar brut al angajatului. De pildă, dacă un salariat are un venit brut de 15.000 de lei, atunci el poate plăti lunar la Pilonul III maximum 2.250 de lei.

Este important de înțeles că această contribuție la Pilonul III nu se scade din CAS-ul obligatoriu de 25%, ci se plătește în plus, din venitul net.

Ce fonduri de pensii private facultative sunt în România

În contextul acestui ghid despre fondurile de pensii private trebuie menționat că, în România, piața pensiilor private facultative (Pilonul III) cuprinde 10 fonduri administrate de societăți autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF):

Fondul de Pensii Facultative Aegon Esențial, administrator Aegon Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., site https://www.aegon.ro

Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, administrator Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A, site https://www.aztpensii.ro

Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, administrator Allianz-Țiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A, site https://www.aztpensii.ro

Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, administrator BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., site https://pensiibcr.ro

Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, administrator BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., site https://www.brdfondpensii.ro

Fondul de Pensii Facultative NN Activ, administrator NN Asigurări de Viață S.A., site https://www.nn.ro

Fondul de Pensii Facultative NN Optim, administrator NN Asigurări de Viață S.A., site https://www.nn.ro

Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrator BT Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A., site https://btpensii.ro

Fondul de Pensii Facultative Raiffeisen Acumulare, administrator S.A.I Raiffeisen Asset Management S.A., site https://www.raiffeisenfonduri.ro

Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrator Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A, site https://pensii.generali.ro

Ghid despre fondurile de pensii private – ce randamente au fondurile din Pilonul III

Conform instrumentului financiar finradar.ro, fondurile de pensii private facultative au avut în ultimul an (octombrie 2025 – octombrie 2026) un randament nominal anualizat cuprins între 17,89% și 26,46%.

În ceea ce privește randamentul real (ce ia în calcul și inflația), fondurile de pensii private facultative au avut în ultimul an (octombrie 2025 – octombrie 2026) un randament real anualizat cuprins între 6,5% și 13,94%.

Foto: wir_sind_klein / stevepb / pixabay.com

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