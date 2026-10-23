Ghid despre calcularea punctului de pensie. Ce este VPR

În acest ghid despre calcularea punctului de pensie vom explica ce sunt punctele de referință, punctele de contributivitate și punctele de stabilitate la pensie.

Ce este punctul de referință

Începând cu data de 1 septembrie 2024, conform Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, fostul așa-numit „punct de pensie” a fost înlocuit de un nou indicator, numit „punctul de referință”.

Practic, la determinarea cuantumului pensiei este utilizat este utilizat acum un nou indicator, respectiv valoarea punctului de referință (VPR).

În ceea ce privește valoarea punctului de referinţă, aceasta a fost determinată prin raportarea valorii punctului de pensie de 2.032 lei, valabil la data de 31 august 2024, la nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislaţiile anterioare în materie de pensii, respectiv 25 de ani, se arată pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Cu alte cuvinte, împărțind 2.032 la 25 s-a obținut valoarea punctului de referință, aceasta fiind de 81 de lei.

Ghid despre calcularea punctului de pensie – cât este valoarea punctului de referință

Noua lege a pensiilor stabilea și că, începând cu anul 2025, valoarea punctului de referinţă se majorează anual, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat (indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică).

În situaţia în care rata medie anuală a inflaţiei și creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat ar fi avut valori negative, s-ar fi păstrat ultima valoare a punctului de referinţă.

Totuși, din cauza situației financiare dificile, mecanismul legal inițial ce prevedea o indexare anuală a VPR nu s-a aplicat, iar VPR a rămas la nivelul de 81 de lei inclusiv în anul 2026.

Derogarea legislativă de la mecanismul inițial de indexare a fost introdusă prin Articolul XXXI din Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, acesta stabilind că în anul 2026 valoarea punctului de referință se menține la 81 de lei și că prevederile din legea pensiilor privind indexarea VPR se aplică începând cu anul 2027.

Ce este punctul de contributivitate

Pentru a înțelege cum se calculează pensia trebuie să știm și ce sunt punctele de contributivitate. Conform noii legi a pensiei, punctele de contributivitate reprezintă un punctaj lunar acordat contribuabilului. Punctajul lunar se calculează împărțind venitul brut lunar realizat de contribuabilul respectiv la câștigul salarial mediu brut pe țară din anul respectiv.

Din punctajele lunare se calculează apoi punctajul anual, astfel: se adună punctajele lunare obținute în fiecare lună a anului, iar apoi suma se împarte la 12, obținându-se punctajul anual.

Apoi, se adună punctajele anuale realizate în fiecare an, suma reprezentând totalul punctelor de contributivitate realizate.

Ghid despre calcularea punctului de pensie – exemplu de calcul pentru punctele de contributivitate

De pildă, dacă în anul 2025 un contribuabil a avut în primele 5 luni ale anului un salariu brut de 20.000 de lei, iar în următoarele 7 luni a avut un salariu brut de 25.000 de lei, atunci punctele de contributivitate se vor calcula în felul următor:

– pentru fiecare din primele 5 luni ale anului 2025 va primi un punctaj de 2,32 de puncte (20.000 de lei împărțit la 8.620 de lei, cât a fost salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în acel an);

– pentru fiecare din următoarele 7 luni ale anului 2025 va primi un punctaj de 2,90 puncte (25.000 de lei împărțit la 8.620 de lei).

La final, se va calcula punctajul anual după formula explicată mai sus, punctajul în acest caz fiind de 2,66 puncte ((2,32 x 5 + 2,90 x 7):12).

Ghid despre calcularea punctului de pensie – ce sunt punctele de stabilitate

Noua legea a pensiilor a introdus și conceptul de puncte de stabilitate, cu scopul de a încuraja prelungirea activității profesionale. Astfel, punctele de stabilitate îi răsplătesc pe cei care au rămas în câmpul muncii de la 25 de ani în sus.

Concret, pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi se acordă:

a) 0,50 puncte de stabilitate pentru fiecare an realizat peste 25 de ani;

b) 0,75 puncte de stabilitate pentru fiecare an realizat peste 30 de ani;

c) un punct de stabilitate pentru fiecare an realizat peste 35 ani.

Ghid despre calcularea punctului de pensie – cum se calculează pensia

Pentru a afla cuantumul pensiei, se adună toate punctele de stabilitate și de contributivitate, iar suma lor se înmulțește cu VPR, care în prezent este de 81 de lei.

De pildă, dacă o persoană a cumulat 55 de puncte, atunci va avea o pensie de 4.455 de lei (55 x 81).

Foto: Mohamed_hassan / Mohamed_hassan / pixabay.com

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