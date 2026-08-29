Ghid de utilizare SPV pentru persoane fizice în 9 pași simpli

Ghid de utilizare SPV. În acest articol vom detalia cum poate fi folosit serviciul Spațiul Privat Virtual de către utilizatorii persoane fizice.

Ce este SPV

1. Acronimul SPV vine de la Spațiul Privat Virtual și desemnează serviciul online gratuit pus la dispoziția contribuabililor de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), cu scopul de a facilita comunicarea dintre instituție și cetățeni.

Folosind funcțiile disponibile în platforma online, contribuabilii pot să efectueze o serie de acțiuni din fața calculatorului, fără să mai fie nevoie să se deplaseze la un ghișeu sau să stea la cozi pentru a discuta cu un reprezentant ANAF.

Ghid de utilizare SPV – înrolarea persoanelor fizice în sistem

2. Primul pas pe care trebuie să îl îndeplinești pentru a începe să utilizezi SPV este să te înrolezi în sistem, adică să îți deschizi un cont activ în platformă, cu username și parolă, pe care apoi îl vei folosi de fiecare dată pentru a te loga.

În esență, pentru a te înrola în sistem va trebui să completezi un formular cu datele tale personale și să alegi o metodă prin care să îți fie verificată identitatea (pentru a nu te deplasa la ghișeu, poți face acest lucru programând un interviu video cu un inspector ANAF sau introducând numărul unui document – ca de exemplu somație, notificare sau decizie – primit anterior de la organul fiscal).

La acest link găsești un articol detaliat despre pașii pe care îi ai de urmat pentru a-ți face un cont de persoană fizică în Spațiul Privat Virtual.

Autentificare în SPV

3. Odată ce te-ai înregistrat în SPV, te vei putea autentifica utilizând username-ul și parola alese. Pentru siguranță, sistemul folosește autentificarea în 2 pași, mai exact utilizatorul primește pe e-mail un cod de siguranță de 6 cifre pe care trebuie să îl introducă în platformă după ce s-a autentificat cu username și parolă.

Codul de siguranță este valabil doar timp de 300 de secunde (5 minute), după care expiră și este nevoie de reluarea procesului de autentificare.

Ghid de utilizare SPV pentru persoane fizice – meniul

4. În aplicație, utilizatorii logați au la dispoziție un meniu ce le permite să realizeze diverse acțiuni. Butoanele din bara de meniu sunt următoarele:

Buletin fiscal (unde utilizatorii se pot abona la feed-uri RSS cu noutăți legate de ANAF, SPV etc);

Mesaje (aici pot fi accesate documentele primite din partea ANAF);

Solicitări (secțiune din care pot fi cerute informații sau documente de la ANAF);

Plăți creanțe (accesând această utilizatorul poate afla dacă are datorii la stat);

Programări online (pentru a reduce timpii de așteptare, contribuabilul își poate programa o întâlnire cu un reprezentant ANAF la o anumită oră);

Trezorerie (pentru gestionarea titlurilor de stat deținute);

Arhivă declarații (unde se regăsesc declarațiile depuse de utilizator în trecut);

Registrul RO e-Factura (de aici, utilizatorii pot depune cererea pentru înregistrarea în Registrul RO e-Factura);

SME (informații despre Schema specială de TVA pentru întreprinderile mici).

Ghid utilizare SPV pentru persoane fizice – solicitări de documente și informații

5. Pentru a solicita un document de la ANAF trebuie să dai click pe butonul „Solicitări” din meniu, iar apoi pe „Eliberare documente”. Se va deschide o pagină cu un câmp din care vei alege documentul dorit. Nu orice document poate fi primit online. Printre actele ce pot fi solicitate prin SPV se numără:

certificat de atestare fiscală;

adeverință de venit;

fișă de evidență fiscală;

certificat de cazier fiscal;

cerere de înregistrare online pentru acces în Registrul fiducii;

cerere de acces informații Registru fiducii;

cerere de eliberare certificat dovadă fiducie;

status declarație unică precompletată.

Contribuabilii pot solicita și alte informații de la ANAF prin accesarea butonului „Solicitări” din meniu, iar apoi a secțiunii „Informații”.

Ghid de utilizare SPV pentru persoane fizice – cum afli dacă ai datorii

6. În cazul în care vrei să afli dacă ai datorii la stat, atunci trebuie să dai click pe butonul „Plăți creanțe”, iar apoi pe „Afișare obligații neachitate”. Ulterior în pagină va apărea o listă cu sumele pe care persoana le are de plătit către stat.

Lista va include informații privind cuantumul sumei, ce reprezintă suma respectivă (de exemplu, contribuția la pensie etc) și care este scadența (termenul limită până la care trebuie plătită fiecare sumă).

Pentru a plăti o anumită sumă datorată trebuie să bifezi căsuța corespunzătoare din dreapta, iar apoi să dai click pe „Spre pagina de plată”. Ulterior, vei fi redirecționat pe platforma ghiseul.ro pentru a efectua plata.

Ghid de utilizare SPV pentru persoane fizice – accesarea mesajelor în SPV

7. Prin intermediul Spațiului Privat Virtual poți primi informări, notificări și alte mesaje din partea ANAF. Vei găsi lista completă a mesajelor în secțiunea „Mesaje”. Este important de știut că documentele electronice afișate sunt disponibile pentru descărcare doar până la data arhivării. Pentru a nu le pierde, ANAF recomandă descărcarea și păstrarea lor pe calculatorul propriu.

Documentele disponible în platformă pot fi descărcare în format PDF. Fiecare document din listă este însoțit de informații, inclusiv tipul de document (decizie, adeverință de venit, recipisă, declarație, notificare, plată, răspuns solicitare etc) și data la care documentul va fi arhivat.

Ghid de utilizare SPV pentru persoane fizice – programări online

8. SPV poate fi utilizat și pentru a programa o întâlnire cu un reprezentant ANAF la sediul organului fiscal. Pentru a programa o întâlnire utilizatorul trebuie să dea click pe butonul „Programări online”, iar apoi să completeze un formular cu date precum:

adresa de e-mail;

CNP-ul;

unitatea fiscală unde vrea să aibă loc întâlnirea;

județul în care se află unitatea fiscală ANAF;

tipul de serviciu pe care îl solicită (acesta se selectează dintr-o listă fixă; poate fi vorba de declarații fiscale, executare silită, asistență contribuabili, avize și autorizații (case de marcat), evidență de plătitor, cazier fiscal și adeverințe de venit, evitarea dublei impuneri);

ziua și ora la care dorește să aibă loc întâlnirea.

La final se apasă butonul „Rezervă” pentru a programa întâlnirea.

Cum să cumperi titluri de stat Tezaur prin SPV

9. Cei interesați pot folosi Spațiul Privat Virtual și pentru a face investiții. Mai exact, ei pot cumpăra titluri de stat Tezaur prin intermediul platformei ANAF. Odată ce are un cont activ în SPV, investitorul trebuie să își creeze un cont de subscriere la Trezorerie. În acest sens va depune o cerere și va primi un IBAN pentru un astfel de cont.

Ulterior, când va dori să facă o investiție propriu-zisă, va trebui să își alimenteze contul de subscriere cu bani și să completeze o cerere de subscriere în care să menționeze numărul de titluri de stat pe care vrea să le cumpere (1 titlu Tezaur are valoarea nominală de 1 leu), precum și alte informații. Aici poți accesa un articol detaliat despre cum să cumperi titluri de stat Tezaur prin SPV.

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