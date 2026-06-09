Ghid de utilizare SEAP pentru începători în 9 pași simpli

În acest ghid de utilizare SEAP vom detalia cum se folosește platforma de achiziții cunoscută sub numele de SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) sau SICAP (Sistemul Informatic Colaborativ pentru un Mediu Performant de Desfășurare a Achizițiilor Publice).

Ce sunt SEAP și SICAP

1. SEAP și SICAP se referă, în principal, la același lucru, adică la platforma online prin care instituțiile și autoritățile publice din România desfășoară licitații și contractează/realizează achiziții de bunuri, servicii, lucrări etc. Operatorii economici care se înscriu în sistem pot participa la procedurile de atribuire și pot câștiga contracte cu diverse entități de stat.

Există două denumiri deoarece ele provin din două faze distincte ale evoluției platformei online de achiziții publice. Astfel, SEAP a fost prima denumire a platformei lansate în anul 2006, în vreme ce SICAP este denumirea noului sistem informatic implementat în 2018.

La acea dată, vechiul SEAP a fost modernizat și înlocuit oficial cu noul sistem SICAP, însă în practică atât utilizatorii, cât și reprezentanții autorităților, continuă să folosească și vechea denumire de SEAP.

Cine poate utiliza SEAP

2. SEAP poate fi accesat de:

– instituții și autorități publice, ca de exemplu primării, consilii județene, agenții, ministere, companii de stat, inspectorate, universități de stat, case de pensii, case de asigurări sociale de sănătate etc;

– companii și firme care doresc să vândă produse ori servicii către instituții, autorități sau companii de stat;

– autorități cu rol de control;

– publicul larg; deoarece unul dintre scopurile SEAP este de a asigura transparența achizițiilor realizate de autorități ale statului român, o parte dintre informațiile din platformă sunt disponibile publicului larg; astfel, orice cetățean poate consulta anunțurile de participare, organizatorul licitațiilor, obiectul licitațiilor, valoarea contractelor/lucrărilor scoase la licitație, termenele limită pentru primirea ofertelor, data deschiderii acestora, modul de organizare a licitațiilor, oferta câștigătoare, numele ofertantului declarat câștigător.

Ghid de utilizare SEAP – accesarea platformei

3. Platforma oficială este disponibilă la adresa e-licitatie.ro. Pentru a avea acces complet la toate funcțiile sale este necesar ca utilizatorul să își creeze un cont (de autoritate contractantă, de ofertant sau de autoritate cu rol de control) și să se înregistreze în sistem.

În cadrul procedurii de înregistrare în sistem, un operator SEAP va verifica identitatea utilizatorului și a organizației pe care o reprezintă. În urma verificării, acesta va primi un certificat digital pe care îl va folosi alături de contul de utilizator și de parola alese pentru a se înregistra și ulterior autentifica în sistem.

Este important de știut că certificatul digital emis de SEAP are o perioadă de valabilitate de 2 ani de la data emiterii. Procedura de înregistrare se parcurge doar pentru primul certificat digital. Pentru ulterioarele, se parcurg procedura de reînnoire (care se realizează doar în ultimele 30 de zile de valabilitate a certificatului digital, direct din cont) sau de recuperare certificat digital (în cazul în care certificatul a expirat sau utilizatorul nu mai cunoaște datele de logare etc), se arată pe site-ul SEAP.

Cât costă emiterea certificatului digital

4. Pentru statutul de autoritate contractantă emiterea certificatului digital necesar accesării sistemului nu presupune costuri, indiferent dacă procedura urmată este de înregistrare, reînnoire sau recuperare, se arată într-un ghid de utilizare SEAP publicat pe platforma e-licitație.ro.

Pentru statutul de ofertant doar certificatul digital emis ca urmare a parcurgerii procedurii de recuperare presupune costuri (55,34 lei/certificat digital).

Așadar, ofertanții nu trebuie să plătească atunci când certificatul digital este emis în cadrul procedurii de înregistrare sau de reînnoire.

Ghid de utilizare SEAP – funcții principale pentru autoritățile contractante

5. Odată înscrise în SEAP, autoritățile contractante pot folosi sistemul pentru:

– a publica anunțuri de licitații pentru bunuri și servicii pe care le achiziționează;

– publicarea de achiziții directe;

– a încărca documentația necesară licitațiilor (ca de exemplu caietele de sarcini; cerințele tehnice pentru bunurile și serviciile care se achiziționează; condițiile de calificare pe care trebuie să le îndeplinească firmele participante, ca de exemplu vechime, număr de lucrări similare realizate în trecut etc);

– a oferi răspunsuri la solicitările venite din parte ofertanților și a participanților la licitații;

– a evalua ofertele;

– a atribui contractele;

– a anunța câștigătorii licitațiilor etc.

Ghid de utilizare SEAP – funcții principale pentru operatorii economici

6. Operatorii economici care vor să participe la licitațiile organizate de stat în calitate de ofertanți pot utiliza SEAP pentru a căuta licitații interesante pentru companiile/firmele respective.

Sistemul permite căutarea de licitații după diferite filtre, ca de exemplu:

– tipul de anunț: invitație de participare, anunț de participare, anunț de participare simplificat, anunț de concesionare, anunț de concurs de soluții, invitație de depunere ofertă la sistem de achiziții dinamic;

– domeniul de activitate: agricultură și alimentație; sănătate și asistență socială; construcții; servicii; energie electrică și termică, gaze și apă; tehnologia informației și comunicației; hoteluri și restaurante; transport, depozitare și comunicații; industria mineritului, carieră și extractivă; tranzacții imobiliare, închirieri și concesiuni; industria prelucrătoare; deșeuri și mediu;

– coduri CPV (CPV este un acronim ce vine de la Common Procurement Vocabulary, fiind un simbol numeric specific unei anumit produs sau serviciu; utilizarea codului CPV este impusă de Uniunea Europeană în domeniul achizițiilor publice);

– starea curentă a procedurii: în desfășurare, suspendată, anulată sau atribuită;

Ghid de utilizare SEAP – filtre pentru căutarea de licitații în sistem

– data publicării anunțului (cu opțiuni pentru intervale);

– numărul anunțului și termeni din denumirea contractului;

– data limită pentru depunerea ofertelor și a documentației (cu opțiuni pentru intervale);

– modalitatea de atribuire (contract de achiziții publice, sistem de achiziție dinamic, acord-cadru);

– valoarea estimată a contractului (cu opțiuni pentru intervale);

– locul de execuție (câmp ce permite selecția unui județ sau a municipiului București);

– autoritatea contractantă;

– tipul de procedură (licitație deschisă, licitație deschisă accelerată, licitație restrânsă, licitație restrânsă accelerată, negociere, negociere accelerată, dialog competitiv, cerere de ofertă, concurs de soluții deschis, concurs restrâns, parteneriat pentru inovare, procedură competitivă cu negociere, procedură competitivă cu negociere accelerată, procedură simplificată);

– criteriul de atribuire (prețul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preț, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-cost);

– modalitate de desfășurare (procedură online, procedură offline);

– alte filtre, ca de exemplu împărțirea pe loturi a contractului etc.

Ghid de utilizare SEAP – funcții principale pentru ofertanți

7. De asemenea, dincolo de căutarea de licitații și oportunități, operatorii economici pot utiliza SEAP pentru:

– a depune oferte și a participa la licitații;

– a trimite solicitări către autoritățile contractante (ca de exemplu solicitări pentru prelungirea termenului limită pentru depunerea ofertelor etc);

– a trimite documentațiile cerute de autoritățile contractante (printre documentele cerute frecvent de autorități se numără certificatul unic de înregistrare al firmei, declarații pe propria răspundere, propunerea tehnică, propunerea financiară etc);

– a urmări procedurile și a vedea rezultatele licitațiilor.

Ghid de utilizare SEAP – depunerea de oferte și participarea la licitații

8. După înregistrare, crearea contului și găsirea unei licitații de interes, operatorul economic poate folosi sistemul SEAP pentru a participa la licitații și a trimite oferte.

De regulă, pentru a participa la o astfel de licitație organizată de o autoritate publică, firma/compania trebuie să pregătească oferta tehnică, oferta financiară, să atașeze toate documentele cerute de autoritate în cadrul licitației, să le semneze electronic dacă este nevoie și să încarce toate aceste acte în platformă înainte de termenul-limită.

După trimiterea documentelor va primi o confirmare că acestea au fost transmise, iar ulterior poate folosi platforma SEAP pentru a afla rezultatul licitațiilor.

https://licitatiiseap.ro/wp-content/uploads/SEAP-Manual.pdfInformații utile și detaliate despre modul în care poate fi utilizat SEAP pot fi găsite în manualul de utilizare pentru ofertanți, redactat de specialiștii e-licitație.ro.

Dacă acest ghid de utilizare SEAP vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Ghid de pregătire pentru inspecția fiscală în 10 pași simpli

Ghid pentru utilizarea eFactura, în pași ușor de urmat

Ghid pentru stabilirea rezidenței fiscale pentru persoane fizice

Ghid pentru crearea contului REGES Online. Salariați și angajatori

Ghid pentru completarea declarației unice. Exemple, noutăți

Ghid pentru obținerea cetățeniei române. Condiții, acte, interviu

Cum să vinzi pe eMAG. Ghid în 11 pași simpli