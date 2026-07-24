Ghid de utilizare ROeID. Cum îți creezi identitatea digitală

În acest ghid de utilizare ROeID vom explica ce este sistemul ROeID, la ce folosește și cum poate fi utilizat cu succes.

Ce este ROeID

ROeID este soluția Single Sign-On (SSO) a României pentru interacțiunile digitale ale cetățenilor cu administrația. Este, practic, un sistem național de identitate electronică prin care pot fi generate și gestionate identități digitale pentru toți cetățenii români.

Sistemul ROeID a fost introdus în urma proiectului „Platforma software centralizată pentru identificare digitală”, implementat de Autoritatea pentru Digitalizarea României, și permite autentificarea la serviciile publice digitale integrate cu acesta.

Ghid de utilizare ROeID – ce rol are și la ce folosește

Obiectivul general al sistemului este îmbunătățirea și automatizarea modului în care cetățenii accesează serviciile electronice guvernamentale, asigurând totodată o identitate electronică unică pentru fiecare cetățean care utilizează serviciile de e-Guvernare, se arată pe site-ul roeid.ro.

Practic, prin folosirea sistemului ROeID, un cetățean își creează o identitate digitală pe care o poate utiliza apoi pentru a se autentifica pe platformele și serviciile publice digitale din România care s-au înrolat în sistem și acceptă acceptă autentificarea prin ROeID.

Altfel spus, în loc să gestioneze conturi separate pentru fiecare platformă instituțională și să se logheze cu diferite username-uri și parole, un cetățean se poate autentifica folosind același cont ROeID pe toate serviciile publice compatibile. Este important de subliniat că nu toate site-urile guvernamentale îl acceptă încă, ci doar cele care au fost integrate în sistem.

Ghid de utilizare ROeID – interconectarea cu Ghișeul.ro

Una dintre cele mai imporante platforme cu care ROeID este interconectată este Ghișeul.ro, unde cetățenii își pot plăti impozitele stabilite de instituţiile publice înrolate în sistem, dar și amenzile. De asemenea, prin intermediul Ghișeul.ro pot plăti taxa judiciară de timbru, taxa pentru rovinietă, pentru pașaport, pentru permis auto, pentru înmatriculări sau pot obține cazierul judiciar, pot încheia asigurări împotriva dezastrelor naturale etc.

Pentru a accesa serviciile oferite de Ghieșul.ro, utilizatorul se poate conecta cu identitatea sa digitală apăsând butonul „Autentificare cu ROeID”, după care trebuie să completeze câmpurile unde i se solicită adresa de e-mail și parola, informații pe care și le-a setat în procesul de înregistrare în sistemul ROeID.

Alte platforme care acceptă sistemul ROeID

Dincolo de Ghișeul.ro, există și alte site-uri de instituții la care cetățeni se pot conecta folosind identitatea digitală. Lista completă a furnizorilor de servicii digitale înrolați în platforma ROeID se regăsește pe site-ul roeid.ro.

Printre aceștia se numără platforme ale unor unitați administrativ teritoriale (primării și consilii județene), direcții de taxe și impozite ale autorităților locale, direcții de sănătate publică, Portalul Digital Unic al României – ROePAS.ro, Ministerul Afacerilor Interne, servicii de ambulanță, autorități și agenții (precum Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Autoritatea Navală Română), Punctul de Contact Unic electronic, Loteria Română, Inspecția Muncii sau Oficiul Național al Registrului Comerțului. În acest moment, în lista ce poate fi consultată aici se regăsesc 64 de furnizori înrolați.

Exemple de furnizori înrolați în ROeID. Sursa: roeid.ro

Ghid de utilizare ROeID – cum se realizează înrolarea în cazul cetățenilor

Dacă ești simplu cetățean (și nu vrei să înregistrezi o instituție sau autoritate de stat în sistem), atunci tot ce trebuie să faci este să descarci aplicația mobilă ROeID pe telefon (din Google Play Store pentru Android, respectiv din Apple App Store pentru iOS).

După descărcarea aplicației, utilizatorul va trebui să își creeze un cont și să introducă datele solicitate, inclusiv adresa de e-mail, și să stabilească o parolă. Ulterior, în procesul de autentificare pe diverse site-uri, adresa de e-mail va fi folosită ca username/nume al contului.

Ghid de utilizare ROeID – pași pentru înrolarea în sistem

Odată ce persoana a furnizat o adresă de e-mail și a ales o parolă, ea va avea de parcurs etapele de verificare a identității. Mai precis, va trebui să facă o poză la cartea de identitate pentru ca sistemul să preia automat informațiile necesare (nume, CNP, seria și numărul actului de identitate).

Apoi, aplicația îi va cere să realizeze o poză tip selfie cu fața, precum și un film de 20 de secunde în care va trebui să miște poziția capului după cum i se solicită pe ecran (de exemplu, să rotească capul în direcțiile indicate).

Pentru a permite o bună identificare a informațiilor furnizate, este necesar ca fotografiile și filmul să fie luminoase și clare, aproape de o sursă de lumină care să se afle în spatele camerei, fără reflexii luminoase pe cartea de identitate.

În ceea ce privește filmul, cartea de identitate trebuie prezentată în original în timpul înregistrării video, conform instrucțiunilor de pe ecran. Utilizatorul trebuie să citească răspicat, tare și foarte clar cuvintele indicate pe ecran, fără să apropie telefonul de el, deoarece imaginea sa trebuie să fie vizibilă atunci când vorbește.

Este important de știut că mișcarea capului trebuie făcută astfel încât ambii ochi să se vadă tot timpul în imagine. Utilizatorul nu trebuie să întoarcă capul dacă nu poate vedea telefonul cu ambii ochi.

Pași pentru înrolarea în ROeID – verificarea identității

Ultimul pas este trimiterea cererii spre validare. Verificarea este efectuată de sistemul ROeID și, în mod obișnuit, aprobarea durează între 24 și 72 de ore lucrătoare, deși în perioadele cu flux mare de cereri termenul se poate decala.

După finalizarea procesului, utilizatorul va primi o notificare în aplicație și prin e-mail.

Ghid de utilizare ROEID – autentificarea în 2 pași

Este important de înțeles că aplicația ROeID instalată pe telefon funcționează ca al doilea factor de autentificare prin mesaje de tip push notification. Acest lucru înseamnă că, atunci când veți accesa diverse platforme instituționale și vă veți conecta prin ROeID, mai întâi va trebui să vă logați folosind adresa de e-mail și parola, după care aplicația din telefon vă va trimite o notificare push pentru a confirma autentificarea.

Utilizatorul trebuie să deschidă notificarea și să aprobe autentificarea. După confirmare, autentificarea este finalizată.

Din acest motiv, la instalarea aplicației ROEID vi se solicită sa acordați dreptul ca aplicația să dea mesaje de notificare.

Ghid de utilizare ROEID – schimbarea adresei de e-mail

Deoarece adresa de e-mail este folosită ca nume al contului, în cazul în care se dorește schimbarea ei, utilizatorul va trebui să facă un proces nou de validare a identității digitale care va fi asociată cu noua adresă de e-mail.

El va trebui să șteargă aplicația de pe telefon împreună cu datele stocate de aceasta și să o instaleze din nou, indicând în procesul de înrolare noua adresă de e-mail.

Ghid de utilizare ROeID – schimbarea parolei

În cazul schimbării parolei, dacă utilizatorul își știe parola curentă, dar vrea să o schimbe, poate face acest lucru din aplicația ROeID din meniul Setări > Modificare parolă. Trebuie să introducă parola veche și apoi să valideze noua parolă.

Dacă nu mai cunoaște parola atunci utilizatorul trebuie să parcurgă din nou procesul de înrolare a identității digitale.

Ghid de utilizare ROEID – schimbarea telefonului

Deoarece aprobarea identității electronice presupune înregistrarea telefonului ca al doilea factor de autentificare prin mesaje de tip push notification, schimbarea dispozitivului mobil necesită reluarea procesului de înregistrare.

Practic, este necesară activarea aplicației pe noul telefon. După aprobarea identității, aplicația ROeID de pe vechiul telefon se va dezactiva, iar utilizatorul nu va mai primi mesaje pe acel dispozitiv.

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