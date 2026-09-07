Ghid de utilizare a catalogului electronic. Exemple de platforme

În acest ghid de utilizare a catalogului electronic vom detalia care sunt funcțiile pe care le are un astfel de instrument și vom oferi câteva exemple de astfel de cataloage disponibile în România în momentul de față.

Ce este un catalog electronic

Un catalog electronic reprezintă versiunea digitală a catalogului școlar clasic pe hârtie. Cu alte cuvinte, în loc ca profesorii să scrie de mână notele elevilor în catalog, ei le introduc într-o platformă informatică, iar informațiile despre elevi sunt păstrate electronic.

De regulă, pentru fiecare elev pot fi înregistrate informații precum:

notele sau calificativele obținute la materiile/disciplinele studiate;

data la care a fost testat/a obținut notele respective;

absențele și motivarea lor, dacă este cazul;

mediile obținute la disciplinele studiate (calculare automată a acestora);

numele clasei;

numele profesorilor de la clasă;

orarul și activitățile școlare, în funcție de platformă;

observații sau alte informații administrative etc.

Ghid de utilizare a catalogului electronic – funcții

În funcție de firma producătoare, unele cataloage electronice mai avansate pot oferi și funcții precum:

grafice cu evoluția elevului la diferite materii de-a lungul timpului, rapoarte, statistici, alți indicatori relevanți etc;

informații despre elevi aflați în situații de risc;

informații despre premii și burse;

semnarea digitală a condicii;

generator de orar automat;

asistent personal AI etc

Ghid de utilizare a catalogului electronic – cine îl folosește

În funcție de sistem, la catalogul electronic pot avea acces:

profesorii de la clasă, adică cei care introduc note, absențe, calificative și alte informații;

diriginții, care văd situația întregii clase și gestionează anumite aspecte administrative;

părinții pot avea acces la situația propriului copil, însă nu pot vedea și notele celorlalți și nu pot modifica informațiile disponibile;

elevii; în unele cazuri elevii își pot consulta propriile note, absențe și situația școlară;

instituții precum școala, inspectoratul sau Ministerul Educației și Cercetării pot avea acces la platformă pentru evidență, raportare, statistici, analize etc

Foto: RosZie / pixabay.com

Ce este catalogul electronic public dezvoltat de Ministerul Educației

La ora actuală, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) dezvoltă un catalog electronic public și gratuit în cadrul proiectului SIMIE („Sistem integrat de management al informațiilor în educație”), a cărui implementare ar urma să fie finalizată în 2029.

Proiectul este practic un ecosistem național de management al datelor din educație, în cadrul căruia catalogul electronic este unul dintre module. Așadar, catalogul electronic național din SIMIE este gândit să facă parte dintr-un sistem național, cu date standardizate și interoperabilitate între școli și sistemul central.

După operaționalizarea acestui catalog public, școlile vor putea să folosească în continuare platforme private precum cele pe care le utilizează acum, dar acele cataloage vor trebui să își poată sincroniza automat datele cu SIMIE, potrivit unor precizări făcute de MEC pentru edupedu.ro.

Ghid de utilizare a catalogului electronic – exemple de sisteme private

În prezent, întrucât statul nu are încă un sistem public funcțional (a fost promis abia pentru anul 2029), instituțiile de învățământ care au dorit să digitalizeze cataloagele școlare au apelat la platforme create și puse la dispoziție contra cost de diverse firme private.

Printre cele mai cunoscute și utilizate cataloage electronice din România în momentul de față se numără:

Adservio este una dintre cele mai răspândite opțiuni, compania declarând că platforma este folosită în peste 1.150 de școli și grădinițe. După cum se arată pe site-ul oficial, Adservio este un software 100% dezvoltat în România, dedicat unei educații mai performante a elevilor, ce facilitează comunicarea între profesori, elevi, părinți și instituții, într-un mediu educațional conectat. Prima implementare a catalogului electronic Adservio a avut loc în anul 2009, la Liceul Teoretic „V. Alecsandri” din Iași.

EDUS este o platformă educațională ce oferă și acces la cataloage electronice. Compania se descrie drept „o soluție 100% românească” ce simplifică munca profesorilor și a administratorilor, facilitând comunicarea cu părinții. Include funcționalități precum catalog electronic, orar dinamic, teme, teste sau materiale 3D. Începând cu anul trecut, compania pune la dispoziția instituțiilor interesate procedurile detaliate necesare pentru utilizarea catalogului electronic.

Ghid de utilizare a catalogului electronic – explicații video

Your-Catalog este o platformă cloud destinată unităților de învățământ, care digitalizează procesul educațional și facilitează comunicarea dintre profesori, elevi și părinți. Platforma digitală lansată de Your Consulting permite accesarea notelor, absențelor și a rapoartelor în timp real, de oriunde.

Utilizând această platformă, profesorii pot înregistra note, absențe și observații, pot vizualiza statistici și rapoarte bazate pe evoluția fiecărui elev sau a fiecărei clase și pot calcula automat mediile elevilor.

De asemenea, platforma le permite utilizatorilor să acceseze orarul și activitățile planificate, precum și să comunice rapid prin funcția de mesagerie, aceasta asigurând o comunicare rapidă între profesori, părinți și elevi, fără aplicații externe. Platforma include și un modul dedicat administrării burselor școlare.

La link-ul de mai jos puteți consulta, în format video, un ghid de utilizare a catalogului electronic Your Catalog:

Alte exemple de cataloage electronice folosite în România

Alte platforme electronice disponibile sunt:

NoteInCatalog. Potrivit companiei, acest catalog electronic lansat în urmă cu 16 ani este utilizat la ora actuală de peste 12.000 cadre didactice, precum și peste 300.000 de părinți și elevi. De asemenea, platforma oferă peste 50 de rapoarte pentru analiza internă a școlii sau pentru situații solicitate de inspectoratele școlare județene, MEC și alte instituții, fiind generate imediat din datele deja introduse în catalog.

Kinderpedia este o platformă complexă de management școlar ce include și catalog electronic. Conform site-ului oficial, Kinderpedia le permite profesorilor să realizeze evaluări individual sau în grup, însoțite de observații care îi susțin pe copii în autoevaluare, precum și pe părinți în monitorizarea progresului școlar. Platforma are și o aplicație mobilă dedicată nativă pentru Android și iOS. Totodată, catalogul le permite cadrelor didactice să acceseze orarul tuturor claselor, să noteze prezențe sau absențe și să încheie rapid medii, eliminând eroarea umană din calcularea lor. Profesorii pot să vizualizeze și să descarce rapoarte de sfârșit de semestru, final de an școlar sau situația școlară individuală a unui elev pe orice perioadă calendaristică.

CATALOGO este o altă soluție digitală, ce oferă catalog, orar și acces la diverse statistici. Conform companiei, acest catalog digital este ușor de folosit de școlile din România, fiind o platformă de management educațional conformă cu ROFUIP (Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar), online, în cloud.

VIVA Catalog, 24Edu, Catalog Online sau Catalog-Scolar.ro sunt alte platforme ce oferă acces la cataloage electronice în România.

Foto: Sunriseforever / RosZie / pixabay.com

Dacă acest ghid de utilizare a catalogului electronic vi s-a părut util, v-ar putea interesa și:

Ghid privind hărțuirea la locul de muncă. Model în 9 puncte

Ghid de completare FIAM în 10 pași. Model de fișă, exemple

Ghid de completare declarație beneficiar real. Model și exemple

Ghid de utilizare SPV pentru persoane fizice în 9 pași simpli

Ghid înregistrare SPV persoane fizice. Completarea formularului

Ghid de utilizare ROeID. Cum îți creezi identitatea digitală

Ghid pentru completarea declarației de avere în 12 pași simpli

Cum să economisești bani. 12 metode ușor de pus în practică

Ghid de utilizare SEAP pentru începători în 9 pași simpli

Ghid de pregătire pentru inspecția fiscală în 10 pași simpli

Ghid pentru utilizarea eFactura, în pași ușor de urmat

Ghid pentru stabilirea rezidenței fiscale pentru persoane fizice

Ghid pentru crearea contului REGES Online. Salariați și angajatori

Ghid pentru completarea declarației unice. Exemple, noutăți

Ghid pentru obținerea cetățeniei române. Condiții, acte, interviu

Cum să vinzi pe eMAG. Ghid în 11 pași simpli

Ghid Tezaur online SPV în 10 pași simpli