Ghid de completare declarație beneficiar real. Model și exemple

Ghid de completare declarație beneficiar real. În acest articol vom detalia cum trebuie redactat și/sau completat acest document a cărui depunere este obligatorie pentru multe entități juridice din România.

Ce este declarația privind beneficiarul real

Declarația privind beneficiarul real este o declarație prin care o persoană juridică (ca de exemplu o firmă sau o fundație) comunică autorității (statului român) cine este este persoana sau persoanele fizice care dețin sau exercită, în ultimă instanță, controlul asupra entității juridice respective.

În acest sens, o serie de entități din România – firme de tip SRL, SA, anumite asociații și fundații etc – au obligația de a depune această declarație. Obligația a fost introdusă prin lege în anul 2019, iar scopul său este de a preveni și combate spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Practic, statul vrea să știe cine se află „în spatele” unei anumite persoane juridice: care sunt persoanele fizice care dețin efectiv controlul asupra unei organizații și care sunt numele ce s-ar putea ascunde după diverse denumiri de firme.

Ghid de completare declarație beneficiar real – cine trebuie să depună declarația

Firmele și companiile, indiferent că sunt SRL-uri sau societăți pe acțiuni, trebuie să depună declarația privind beneficiarul real la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare în structura acționariatului/deținătorilor de părți sociale.

Este important de subliniat că obligația li se aplică și firmelor care au ca asociați doar persoane fizice. În trecut a existat o excepție pentru persoanele juridice deținute doar de persoane fizice, însă aceasta a fost eliminată din legislație, iar acum toate societățile comerciale trebuie să depună declarația.

Astfel, articolul 56 din Legea nr. 129 din 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului prevede că „Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăților.”

În ceea ce privește organizațiile neguvernamentale, obligația le vizează în special pe cele care au în structură sau sunt conduse de persoane juridice. Potrivit legii, în cazul asociațiilor constituite/conduse doar de persoane fizice, nu este obligatorie depunerea declarației privind beneficiarul real atunci când singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice menționate în statutul organizației.

Ghid de completare declarație beneficiar real – depunerea documentului

Declarația privind beneficiarul real poate avea forma de înscris sub semnătură privată ori formă electronică și poate fi transmisă către Oficiul Registrului Comerțului prin mai multe metode:

prin mijloace electronice, cu semnătură electronică;

prin servicii de poștă sau curierat;

prin ghișeul Oficiului Registrului Comerțului, personal sau prin reprezentant, conform prevederilor legale.

De asemenea, declarația privind beneficiarul real poate fi dată și în fața reprezentantului Oficiului Registrului Comerțului sau se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Ghid de completare declarație beneficiar real – model

Pe Oficiului Național al Registrului Comerțului se regăsește un model de declarație privind beneficiarul real.

În prima casetă, marcată cu I, se va completa cu numele tribunalului către care se trimite cererea (Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul în raza căruia persoana juridică își are stabilit sediul social).

La caseta II se va bifa o singură căsuță – cea corespunzătoare situației respective. Astfel, dacă declarația se depune în contextul înmatriculării/înființării entității juridice, atunci se bifează căsuța „înmatriculare”. Căsuța „modificare” se va bifa în situația în care declarația se depune în contextul în care a intervenit o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real (declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit).

Căsuța „eroare materială” se va bifa în situația în care cererea se formulează ca urmare a unei erori materiale strecurate într-o declarație depusă anterior.

Alte situații în care se depune declarația privind beneficiarul real pot fi:

declarația anuală pentru persoanele juridice prevăzute la art. 56 alineatul 1.3 din Legea nr. 129/2019;

art. 56 alin. 1.4 pentru persoanele juridice înmatriculate în Registrul Comerţului anterior datei de intrare în vigoare a legii din 2019;

regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat conform art. II din OUG 123/2022.

Caseta IV se va completa cu datele reprezentantului legal al persoanei juridice respective (asociat etc). Vor trebui precizate următoarele informații:

nume și prenume;

tipul actului de identitate, seria, numărul, CNP-ul;

numele persoanei juridice pentru care se depune declarația privind beneficiarul real;

numărul de ordine în Registrul Comerțului;

codul unic de înregistrare (CUI)/codul de identificare fiscală (CIF) pentru ONG-uri;

EUID (Identificatorul Unic la Nivel European).

Foto: Maximilianovich / pixabay.com

În câmpul următor se vor trece datele de identificare ale beneficiarului real. Dacă este vorba de mai multe persoane, toate trebuie să fie menționate. Se va completa câte o secțiune pentru fiecare persoană fizică.

Se vor menționa următoarele date:

numele și prenumele;

data nașterii;

locul nașterii (localitate, județ, sector, țară);

cetățenia;

tipul actului de identitate, seria, numărul și CNP-ul;

domiciliul sau reședința, inclusiv țara, localitatea, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, județul/sectorul.

Apoi trebuie bifată căsuța corespunzătoare tipului de beneficiar real din situația dată (acționari, proprietari, investitori, asociați, fondatori, membrii în consiliul director etc). Pentru o completare corectă este necesară citirea articolului 4, alineatul 2, din legea din 2019, acesta definind noțiunea de beneficiar real și ce include ea exact.

Ghid de completare declarație beneficiar real – modul de exercitare al controlului

Urmează câmpul „Descriere”, în care solicitantul trebuie să menționeze modul concret în care persoana respectivă este beneficiar real, detaliind cum se exercită controlul pe care îl are asupra societății.

De exemplu, în cazul unei firme de tip SRL, dacă persoana respectivă deține 55% din părțile sociale, atunci solicitantul trebuie să precizeze că aceasta „Deține direct 55% din părțile sociale și drepturile de vot ale societății.”

Dacă este vorba despre o societate pe acțiuni, formularea poate fi, de exemplu, în felul următor: „Deține 27% din acțiunile și drepturile de vot ale societății”.

În cazul unei organizații neguvernamentale, un exemplu de formulare este „Beneficiar real în calitate de fondator/membru al asociației.”

Ghid de completare declarație beneficiar real – alte informații

În caseta V se precizează datele de identificare ale persoanei care dă declarația. În afară de datele personale, se va menționa dacă persoana este reprezentant legal al persoanei juridice sau un împuternicit. Dacă este vorba de un împuternicit, trebuie menționate datele de identificare ale actului de împuternicire, inclusiv numărul și data.

În caseta VI se menționează datele persoanei desemnate pentru comunicări: nume, prenume, e-mail și telefon.

Caseta VII se referă la prelucrarea datelor cu caracter personal. Persoana care dă declarația trebuie să semneze că a fost informată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul soluționării cererii.

La final, după completarea tuturor secțiunilor, solicitantul ce depunde declarația trebuie să semneze și să pună data.

Caseta VIII se completează în cazul în care declarația a fost dată în fața unui reprezentant al Oficiului Registrului Comerțului.

Foto: Maximilianovich / pixabay.com

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