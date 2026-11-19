Ghid creare cont casa de pensii. Odată cu lansarea noului portal al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) în această toamnă, finanțat prin PNRR, contribuabilii pot să acceseze mai ușor informații precum stagiile de cotizare sau vechimea în muncă.

Ce este noua platformă a Casei de Pensii

Accesibilă la adresa cnpp.ro, noua platformă a Casei Naționale de Pensii Publice este un portal instituțional care facilitează accesul la informații și servicii din domeniul pensiilor publice și al asigurărilor sociale.

Potrivit CNPP, noul portal este intuitiv și ușor de utilizat, fiind orientat către nevoile cetățenilor. Astfel, noul portal reunește într-un singur loc nu doar informații și servicii privind pensiile publice și asigurările sociale, ci și date privind accidentele de muncă, bolile profesionale, precum și alte drepturi de asigurări sociale.

Portalul a fost realizat în cadrul proiectului „Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul național de pensii prin digitalizare”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ce se întâmplă cu vechile conturi de pe site

Utilizatorii care aveau deja cont în vechiul portal CNPP se pot autentifica în continuare cu același nume de utilizator și aceeași parolă întrucât conturile existente pe vechiul site au fost migrate pe noua platformă.

Prin urmare, nu este necesară crearea unui cont nou.

Ghid creare cont casa de pensii – cum îți faci cont

Există 3 metode prin care poți să îți faci cont pe noul portal CNPP, iar două dintre modalitățile de înregistrare sunt complet digitale, fără să necesite prezența fizică la sediul instituției, se arată pe site-ul Casei de Pensii.

Metoda 1 – Accesarea CNPP prin ROeID

Dacă vrei să eviți un drum la ghișeu, cea mai simplă metodă este să accesezi portalul CNPP prin intermediul identității tale digitale – ROeID.

Așadar, te vei înregistra și autentifica în noul portal al Casei de Pensii folosindu-te de platforma ROeID. Pentru a putea face acest lucru este necesar să îți fi creat în prealabil un cont ROeID, iar acesta să fie activ.

Înregistrarea cu ROeID presupune o autentificare inițială în urma căreia se creează un cont activ în portalul virtual al CNPP, care folosește datele personale stocate în contul ROeID.

Ghid creare cont casa de pensii – cum îți creezi un cont ROeID

ROeID este un sistem național de identitate electronică. Odată ce îți creezi un astfel de cont, vei putea accesa mai multe platforme ale statului român prin intermediul identității tale digitale (nu trebuie să îți faci un cont pe fiecare dintre platforme).

De asemenea, este important de știut că poți să îți faci cont ROeID fără să te deplasezi la vreun ghișeu. Tot ce trebuie să faci este să descarci aplicația mobilă ROeID pe telefon (din Google Play sau din Apple App Store) și să urmezi pașii ceruți.

Pe scurt, după ce ai introdus datele personale solicitate și ai ales o parolă, va trebui să îți fie verificată identitatea. Această etapă presupune să faci o poză la cartea de identitate pentru ca sistemul să preia automat informațiile necesare (nume, CNP, seria și numărul actului de identitate), să realizezi o poză tip selfie cu fața, precum și un film de 20 de secunde în care va trebui să îți miști poziția capului după cum ți se solicită pe ecran și să prezinți, de asemenea, cartea de identitate.

După verificarea identității vei trimite cererea de creare de cont spre validare. În mod normal, vei primi aprobarea după 1-3 zile lucrătoare, deși în perioadele cu flux mare de cereri termenul se poate decala.

De acum poți să accesezi și portalul Casei de Pensii folosind credențialele tale ROeID. Este important de menționat că, odată ce ai selectat această metodă de autentificare, accesul ulterior în contul Casei de Pensii se va realiza exclusiv prin ROeID.

Ghid creare cont casa de pensii – Metoda 2: semnătură electronică calificată

A doua metodă prin care te poți înregistra în portalul virtual al CNPP este trimițând o cerere semnată cu semnătură electronică calificată. Așadar, poți utiliza această a doua modalitate de înregistrare numai dacă ai semnătură electronică calificată. Aici găsești un ghid detaliat despre cum să îți faci semnătură electronică calificată.

Dacă ai deja semnătură electronică, accesează acest link și începe procesul de înrolare completând datele personale solicitate (nume, prenume, telefon, e-mail, numele casei teritoriale de pensii).

În timpul procesului de înregistrare sistemul va genera o cerere în format PDF, pe care tu va trebui să o descarci și să o semnezi electronic. Apoi, va trebui să încarci cererea semnată electronic, precum și cartea ta de identitate în format PDF (CI trebuie să aibă dimensiunea de maximum 3MB).

După încărcarea documentelor, acestea vor fi transmise către casa teritorială de pensii aferentă domiciliului tău, unde cererea va fi analizată și aprobată de un operator.

Ghid creare cont casa de pensii – Metoda 3: prezența fizică la ghișeu

Cea de-a treia metodă presupune depunerea cererii la ghișeu. Contribuabilul trebuie să acceseze acest link și să completeze datele din formularul respectiv (nume, prenume, telefon, e-mail, numele casei teritoriale de pensii), să își valideze e-mail-ul și să descarce un document în format PDF (cererea), să îl printeze și să îl semneze de mână (olograf).

În acest caz, verificarea identității contribuabilului se realizează fizic, la ghișeu. Astfel, pentru ca cererea să îi fie aprobată, contribuabilul va trebui să se prezinte la ghișeu cu cererea tipărită și semnată olograf, precum și cu cartea de identitate. Ulterior, va primi acces în portalul CNPP.

Mai multe informații despre cum să îți faci un cont pe portalul CNPP poți afla de aici.

Foto: Alexas_Fotos/pixabay.com

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