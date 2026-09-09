Ghid ANAF drepturi de autor. Impozit, CAS, CASS

Ghid ANAF drepturi de autor. Persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală în România au anumite obligații, ca de exemplu să își declare veniturile și să plătească anumite sume de bani – impozite și contribuții sociale – la bugetul de stat.

Pentru a veni în ajutorul persoanelor ce realizează venituri din drepturi de autor, ANAF a conceput un ghid ce detaliază toate aceste obligații.

Ce sunt veniturile din drepturi de autor

Numite și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, veniturile din drepturi de autor sunt veniturile obținute din valorificarea sub orice formă a operelor și a lucrărilor create de autorii respectivi, ca de exemplu articole, scrieri, lucrări de artă monumentală, invenții brevetate, desene, mărci, muzică etc.

După cum se arată în ghidul ANAF, sunt incluse în categoria drepturilor de proprietate intelectuală și drepturile care fac obiectul unor contracte de cesiune, închiriere, colaborare, cercetare, licență, franciză, indiferent de denumirea sub care se acordă (remunerație directă sau indirectă, onorariu, redevență etc).

Ghid ANAF drepturi de autor – plata impozitului

Persoanele ce realizează venituri din drepturi de autor datorează statului impozit pe venit. Însă contribuabilii nu au obligația să vireze ei înșiși aceste sume de bani către bugetul de stat – obligația le revine plătitorilor de venituri, ca de exemplu companiei care a comandat și plătește pentru o anumită operă.

Concret, obligația de a calcula, reține și vira impozitul către bugetul de stat le revine:

utilizatorilor de opere, invenții, know-how etc, în situația în care titularii de drepturi își exercită drepturile de proprietate intelectuală în mod personal, iar relația contractuală dintre titularul de drepturi și utilizatorul respectiv este directă;

organismelor de gestiune colectivă cu atribuții de gestiune a drepturilor de autor, dacă gestiunea le este încredințată de către titulari.

Ghid ANAF drepturi de autor – cum se calculează impozitul

Deținătorii de drepturi de autor datorează statului 10% din venitul lor net. Pentru a înțelege exact cum se calculează impozitul trebuie făcută distincția între venitul brut și venitul net în cazul veniturilor din drepturi de autor.

Venitul brut reprezintă suma pe care o primește deținătorul drepturilor pentru opera sa. Venitul net reprezintă 60% din această sumă. Concret, venitul net din drepturile de proprietate intelectuală se determină de către plătitorii venitului prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut.

În cheltuielile forfetare se includ contribuțiile sociale datorate, comisioanele, sume care revin organismelor de gestiune colectivă sau altor entități drept plată pentru serviciile prestate pentru gestiunea drepturilor etc.

Prin urmare, venitul net se obține scăzând aceste cheltuieli din venitul brut.

Impozitul de 10% care va fi virat către stat de plătitorii de venit se aplică doar asupra venitului net, așadar în cazul drepturilor de autor impozitul este de 6% din venitul brut.

Impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut, se mai arată în ghidul ANAF.

Ghid ANAF drepturi de autor – CAS

În anumite situații, persoanele care obțin venituri din drepturi de autor trebuie să plătească CAS-ul, adică contribuția pentru asigurări sociale, numită și contribuția pentru pensie.

Persoanele fizice care în anul fiscal pentru care se depune Declaraţia unică au realizat venituri din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare anuală cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, datorează contribuţia de asigurări sociale.

Cine nu trebuie să plătească CAS

Persoanele fizice ce au obținut venituri din drepturi de proprietate intelectuală nu datorează contribuţia de asigurări sociale dacă:

-sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale și nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii;

-au calitatea de pensionari;

-dacă realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor.

Ghid ANAF drepturi de autor – cota și baza CAS

Cota de contribuții de asigurări sociale este de 25%.

În ceea ce privește baza anuală de calcul al CAS datorate de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, aceasta este venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

a) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară;

b) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cel puţin egale cu 24 de salarii minime brute pe ţară.

Este important de știut că încadrarea în plafonul anual de cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară sau de cel puţin 24 de salarii minime brute pe ţară, după caz, se efectuează prin cumularea veniturilor nete şi/sau a normelor anuale de venit din activităţi independente, a venitului brut realizat în baza contractelor de activitate sportivă, precum şi a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în anul pentru care se datorează contribuţia.

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Opțiuni pentru persoanele care nu ating pragul legal

Persoanele fizice care nu ating plafonul de cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară nu au obligația de a plăti CAS.

Însă ele pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale pentru anul de realizare a venitului la un venit ales, care nu poate fi mai mic decât nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, se mai arată în ghidul ANAF.

Exercitarea opţiunii se efectuează anual prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de personale fizice, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

Ghid ANAF drepturi de autor – CASS

Persoanele fizice care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, din cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, investiţii, dar și din alte surse, datorează CASS dacă în anul de realizare a veniturilor valoarea cumulată a acestora este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară.

Excepții de la plata CASS

Nu datorează CASS pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală următoarele categorii de persoane:

persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală;

persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală.

Ghid ANAF drepturi de autor – cota și baza CASS

La ora actuală, cota CASS este de 10%.

Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de autor, dar și de tipul celorlalte venituri menționate mai sus, este egală cu:

a) nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 salarii minime brute pe țară inclusiv și 12 salarii minime brute pe țară;

b) nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe țară inclusiv și 24 de salarii minime brute pe țară;

c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale cu 24 de salarii minime brute pe țară.

Mai multe informații despre modul de stabilire a impozitelor și a contribuțiilor CAS și CASS pentru persoanele ce realizează venituri din drepturi de autor găsiți în ghidul ANAF.

Foto: geralt / stevepb / pixabay.com

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