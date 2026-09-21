Ghid ANAF activități independente. Impozit, plata CAS și CASS

Ghid ANAF activități independente. Dacă obțineți venituri din activități independente este indicat să consultați Codul fiscal pentru a ști ce obligații de plată ai.

Ce sunt veniturile din activități independente

Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii şi veniturile din profesii liberale, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente, se arată într-un ghid realizat de ANAF.

Exercitarea unei activităţi independente presupune desfăşurarea acesteia cu regularitate, în mod continuu, pe cont propriu şi urmărind obţinerea de venituri.

Constituie venituri din profesii liberale veniturile obţinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective (medici, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, experţi tehnici şi contabili, contabili autorizaţi, auditori financiari, consultanţi fiscali, arhitecţi, traducători, etc.)

Ghid ANAF activități independente – stabilirea impozitului

În funcție de tipul de activitate independentă, veniturile obținute pot fi impozitate în diferite moduri, astfel:

În sistem real, pe baza datelor din contabilitate; Pe baza normei anuale de venit, pentru unele venituri din desfăşurarea activităților de producție, comerț şi prestări de servicii; Prin reţinere la sursă, pentru veniturile obţinute în baza contractelor de activitate sportivă şi pentru veniturile din valorificarea dreptului de creanță dobândit pentru restituirea imobilelor preluate în mod abuziv; Prin aplicarea cotei forfetare de 30% asupra venitului brut, începând cu 01.01.2026, pentru veniturile obținute din servicii de cazare (începând cu 01.01.2026 în categoria veniturilor din activităţi independente se cuprind şi cele realizate de contribuabilii care obţin venituri din prestarea de servicii de cazare, precum şi veniturile din închirierea pe termen scurt a unui număr de peste 7 camere situate în locuinţe proprietate personală).

Cum se stabilește impozitul în sistem real

Așadar, în funcție de tipul veniturilor obținute din activități independente, modalitatea de impunere a impozitului diferă.

Iată, mai jos, cum se stabilește și se impozitează venitul net anual din activităţi independente determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Concret, venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate în scopul realizării de venituri.

La final, venitul net anual impozabil va fi cel asupra căruia se va aplica cota de impunere de 10%.

Este important de știut că contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real au obligaţia să completeze Registrul de evidenţă fiscală, în vederea stabilirii venitului net anual.

Ghid ANAF activități independente – ce este venitul brut

Venitul brut reprezintă toate veniturile în bani și în natură obținute din exercitarea activității, ca de exemplu:

-veniturile din vânzarea produselor/mărfurilor şi/sau veniturile din prestarea de servicii și executarea de lucrări;

-câștigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor din patrimoniul personal afectate exercitării activității, rămase la încetarea activității;

-veniturile din angajamentul de a nu desfășura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană;

-veniturile încasate ulterior încetării activității independente, pe baza facturilor emise și neîncasate până la încetarea activității etc.

Ghid ANAF activități independente – ce sunt cheltuielile deductibile

În ceea ce privește cheltuielile deductibile, acestea reprezintă cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității independente. Pentru a putea fi deduse, ele trebuie să îndeplinească o serie de condiții generale, precum:

-să fie efectuate în cadrul activităților independente, justificate prin documente;

-să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;

-să reprezinte cheltuieli cu salariile și cele asimilate salariilor;

-să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în Codul fiscal, etc

Stabilirea bazei de calcul a impozitului determinat în sistem real

Persoana fizică stabilește venitul net anual recalculat/pierderea netă recalculată pe fiecare sursă din activităţile independente desfăşurate, prin deducerea din venitul net anual, determinat în sistem real, a pierderilor fiscale reportate.

Cu alte cuvinte, din venitul net anual (obținut prin scăderea cheltuielilor deductibile din venitul brut), se scad pierderile.

Apoi, se realizează suma tuturor veniturilor nete anuale, recalculate, pentru fiecare tip de activitate independentă. Iar din aceste venituri nete anuale recalculate se deduc contribuția de asigurări sociale (CAS) şi contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Asupra acestui venit final (numit venitul net anual impozabil) se aplică cota de impunere de 10%, pe care contribuabilul trebuie să o plătească către stat.

Foto: StartupStockPhotos / pixabay.com

Ghid ANAF activități independente – servicii de cazare, activități sportive

Este important de subliniat că modalitatea descrisă mai sus reprezintă de modul de stabilire a impozitului pe veniturile din activități independente determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

În cazul veniturilor obținute din activități independente impuse la normă de venit, a celor desfășurate în cadrul unei asocieri, a veniturilor obţinute în baza contractelor de activitate sportivă sau a veniturilor obținute prin prestarea de servicii de cazare – există diferențe notabile.

De exemplu, în cazul activităților sportive impozitul se reține la sursă, iar în cazul veniturilor obținute din servicii de cazare se aplică o cotă forfetară de 30% asupra venitului brut. Mai multe informații despre modul de stabilire a impozitului în aceste cazuri sunt disponibile în ghidul ANAF.

Ghid ANAF activități independente – CAS

Persoanele fizice care au realizat venituri din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, a căror valoare anuală cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, trebuie să plătească contribuția de asigurări sociale (CAS), cunoscută și drept contribuția la pensie.

Baza anuală de calcul al CAS o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

a) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe țară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe țară;

b) nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cel puţin egale cu 24 de salarii minime brute pe țară.

Încadrarea în plafonul anual de cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară sau de cel puţin 24 de salarii minime brute pe ţară, după caz, se efectuează prin cumularea veniturilor nete şi/sau a normelor anuale de venit din activităţi independente, a venitului brut realizat în baza contractelor de activitate sportivă, precum şi a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală.

Ghid ANAF activități independente – baza de calcul pentru CAS

Persoanele fizice la care valoarea anuală cumulată a veniturilor este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară trebuie să aplice o cotă de 25% la baza anuală de calcul al CAS, aceasta fiind suma pe care o vor avea de plătit către stat.

De pildă, dacă o persoană a realizat în anul 2025 venituri egale cu 13 salarii minime pe țară (13 x 4.050 de lei), atunci a avut de plătit către stat CAS de 12.150 de lei (adică 25% din baza de calcul de 48.600 de lei, egală cu 12 salarii minime brute).

Persoanele care nu ating nivelul de 12 salarii minime brute pe țară nu au obligația de a plăti contribuția la pensie.

Ghid ANAF activăți independente – CASS

În cazul contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS), baza de calcul a CASS datorată de persoanele fizice care au realizat venituri din activități independente, din una sau mai multe surse, este egală cu suma rezultată prin cumularea venitului net anual realizat/brut sau normei anuale de venit, respectiv a normei anuale de venit ajustate.

Începând cu anul 2026, baza de calcul nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egale cu nivelul de 72 de salarii minime brute pe ţară.

Cu alte cuvinte, pentru activități independente nu mai există plafoane intermediare de 12/24/60 salarii pentru calculul CASS. Baza de calcul este venitul obținut din activitățile independente, iar aceasta este plafonată superior la 72 de salarii minime brute.

Veniturile din activități independente nu se cumulează cu alte venituri pentru determinarea obligației de plată a CASS.

Cota de impunere CASS este de 10%. Aceasta se aplică asupra bazei anuale de calcul, iar suma rezultată se plătește către stat.

Mai multe informații despre obligațiile de plată ale persoanelor ce obțin venituri din activități independente găsiți la acest link, într-un ghid ANAF activități independente.

Foto: lukasbieri / StartupStockPhotos / pixabay.com

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