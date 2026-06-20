Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru s-au înscris în PNL și vor primi funcții de vicepreședinți în echipa Bolojan. Ciprian Ciucu a anunțat că refuză postul de prim-vicepreședinte din cauza anchetei DNA

Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu și ministrul interimar al Fondurilor Europene Dragoș Pîslaru s-au înscris în Partidul Național Liberal, în contextul în care mâine are loc Congresul Extraordinar al formațiunii politice, și vor primi funcții de conducere în PNL după congresul extraordinar de duminică, potrivit unor surse citate de Digi24.ro.

În același timp, Ciprian Ciucu, vehiculat pentru funcția de prim-vicepreședinte (funcție care va deveni singulară în partid – numărul prim-vicepreședinților se va reduce de la 4 la 1), a anunțat sâmbătă la prânz că refuză propunerea de a candida pentru postul de prim-vicepreședinte PNL din cauza dosarului penal deschis de DNA săptămâna aceasta.



Conform Digi24.ro, Dan Motreanu urma inițial să candideze pentru funcția de secretar general al partidului, dar, în urma refuzului lui Ciprian Ciucu, Motreanu ar putea candida pentru funcția de prim-vicepreședinte.

Ciprian Ciucu a refuzat funcția de prim-vicepreședinte al PNL. Cine sunt cei 8 vicepreședinți

Lista cu care va candida Ilie Bolojan la congres îi include ca vicepreședinți pe Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru, cât și pe Mircea Abrudean (actualmente președinte al Senatului), Alexandru Muraru (deputat PNL Iași), Robert Sighiartău, Florin Roman, Gabriela Horga (șefa Comisiei de buget din Senat), dar și pe Octavian Oprea, membru PNL din 2015 și deputat din 2024 care în trecut a deținut funcția de președinte al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR).

Candidaturile pentru conducerea liberalilor urmează să fie depuse până sâmbătă la ora 17:00, Ilie Bolojan fiind singurul până acum care a declarat că va face acest lucru, în condițiile în care premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat vineri seară că renunță la intenția de a intra în cursa pentru șefia PNL.

Președintele actual al PNL, Ilie Bolojan, a anunțat de vineri că își depune candidatura la șefia PNL, împreună cu echipa alături de care va merge mai departe, el arătând că PNL trebuie să își stabilească o conducere și direcția pe care o va urma.

Cum se va alege noua conducere a PNL

Noul statut propus de conducerea PNL prevede votul pentru o moțiune, iar alegerea unei moțiuni semnifică alegerea echipei care a susținut moțiunea câștigătoare. Iar echipa care a venit cu moțiunea câștigătoare va forma Biroul Permanent Național împreună cu președinții organizațiilor județene. Echipa câștigătoare va da astfel președintele, prim-vicepreședintele, secretarul general și opt vicepreședinți.

Consiliul Național Extraordinar al PNL a decis, vineri, organizarea Congresului Extraordinar al partidului pentru duminică, ora 12:00, la Romexpo. Decizia a fost adoptată cu majoritate de 85% din voturi voturi, și anume 566 voturi pentru, 97 împotrivă și 18 abțineri, a anunțat deputatul PNL Ionel Bogdan.

Conform unui comunicat al PNL, principalele modificări ale statutului vizează crearea Biroului Permanent Național ca structură centrală de conducere şi desființarea BEx, structură dovedită nefuncțională, cu integrarea atribuțiilor BEx în atribuțiile BPN, revenirea la formula de alegere a conducerii PNL pe bază de moțiuni, reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la patru la unu.

Cum explică Ciucu retragerea din conducerea PNL

Ciprian Ciucu, inițial favorit pentru funcția de singur prim-vicepreședinte al PNL, a transmis sâmbătă că a refuzat propunerea colegilor de a candida pentru deoarece partidul va avea duminică „un congres esențial pentru direcția în care merge România pe termen mediu și lung”.

„Din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele meu, nu vreau să îi pun în situația de a avea un Prim-vicepresedinte urmărit penal. PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor și să nu i se arunce permanent în față situația mea. Știm cum fac ei”, a scris Ciucu pe Facebook.

„Am convingerea că este o decizie corectă față de colegii mei! Este o decizie corectă pe termen lung, este decizia mea. Pentru că pleacă pe un nou drum și pentru urmează o luptă grea cu PSD și cu sistemul, PNL trebuie să dețină avantajul moral! Acum nu trebuie să fie despre persoana mea și despre ceea mi s-ar cuveni mie în urma acestor ani de muncă, ci despre lupta care va urma“. Partidul nostru are în continuare multe resurse de competență și integritate pe care să le aducă în lupa pentru România!”, a continuat el.

Ciucu spune că el se va dedica exclusiv postului de primar al Bucureștiului: „Am prea multe de făcut pentru a pune orașul la punct iar timpul este scurt.”

„Nu, nu mă las, nu o luați așa! Doar mă repliez pentru pentru a rezista cu demnitate împotriva a ceea ce este orchestrat împotriva mea. Dar am încredere în justiție. Vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat în mediul on-line și pe stradă! Să știți că a contat mult pentru mine în această perioadă grea! Strângeti rândurile în jurul lui Ilie Bolojan!”, a mai transmis Ciucu.

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