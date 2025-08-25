Germania vrea ca garanțiile de securitate pentru Ucraina să fie susținute de cât mai multe state, inclusiv din afara Europei

Garanțiile de securitate pentru Ucraina postbelică trebuie susținute de o gamă largă de state ale lumii, inclusiv din afara Europei, a declarat ministrul de externe german, Johann Wadephul (foto). „Ucraina poate continua să se bazeze pe Germania”, a spus la rândul său, vicecancelarul german, Lars Klingbeil, sosit luni la Kiev, într-o vizită neanunțată la Kiev.

Luând cuvântul la o zi a porților deschise organizată de guvernul la Berlin, Wadephul a apreciat că este important ca Statele Unite să participe la garanțiile de securitate pentru Ucraina, dar că este nevoie și de alții. El a spus că aproximativ 30 de țări și-au exprimat disponibilitatea, inclusiv Japonia.

Sunt necesare garanții de securitate care „să se apropie îndeaproape de ceea ce înseamnă aderarea la NATO”, a declarat ministrul de externe. „Nu ne putem aștepta ca Ucraina să ia în considerare în mod serios concesii teritoriale dacă nu primește măcar o garanție de securitate de la cât mai multe state posibil, astfel încât restul să fie apoi în siguranță”, a adăugat șeful diplomației germane, potrivit Agerpres.

Acest lucru nu ar reprezenta niciun risc pentru Rusia, a spus el, exprimându-și speranța că președintele rus Vladimir Putin ar putea fi convins să încheie un acord susținut de garanții de securitate. Aceasta ar putea fi apoi o bază pentru revenirea la pace în Europa, a spus Wadephul.

Președintele rus Vladimir Putin ar trebui să fie conștient de faptul că sprijinul Berlinului pentru Ucraina nu va scădea, a declarat, la rândul său, Lars Klingbeil, ministru de finanțe și vicecancelar al Germaniei, la sosirea sa la Kiev.

„Putin nu ar trebui să-și facă iluzii că sprijinul Germaniei pentru Ucraina s-ar putea prăbuși”, a spus Klingbeil, copreședinte al Partidului Social-Democrat german, membru al coaliției de guvernare conservatoare de cancelarul federal, Friedrich Merz. „Dimpotrivă: Rămânem al doilea cel mai mare susținător al Ucrainei la nivel mondial și cel mai mare din Europa. Ucraina poate continua să se bazeze pe Germania”, a subliniat Lars Klingbeil. Totodată, el l-a îndemnat pe Putin să arate interes pentru procesul de pace.

Poziția Rusiei, reiterată de Lavrov

Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declara că un grup de mai multe state, între care membri ai Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, ar trebui să fie garanții securității Ucrainei Lavrov a declarat la emisiunea „Meet the Press” de la NBC News că Putin și președintele american Donald Trump au discutat problema unei garanții de securitate pentru Ucraina și că Putin a ridicat problema discuțiilor eșuate de la Istanbul din 2022. În cadrul acelor convorbiri, Rusia și Ucraina au discutat despre neutralitatea permanentă a Ucrainei în schimbul garanțiilor de securitate din partea celor cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU: Regatul Unit, China, Franța, Rusia și Statele Unite, precum și din partea altor țări, conform unei copii a unui proiect de acord văzut de Reuters în 2022.

Lavrov a declarat pentru NBC că un grup care să includă membri ai Consiliului de Securitate ar trebui să garanteze securitatea Ucrainei. Grupul ar putea include, de asemenea, Germania, Turcia și alte țări, a spus Lavrov. „Iar garanții ar garanta securitatea Ucrainei, care trebuie să fie neutră, care trebuie să fie nealiniată cu niciun bloc militar și care trebuie să fie non-nucleară”, a insistat Lavrov, conform unei transcrieri a interviului publicată de Ministerul de Externe rus.

