Germania – val de tentative de sabotaj asupra rețelei de transport energie electrică

Poliţia germană a reacţionat față de două noi tentative de sabotaj împotriva reţelei electrice a ţării, ceea ce intensifică starea de alertă după o tentativă de atac cu drone la aeroportul din Leipzig, pe care Berlinul a atribuit-o Rusiei, a relatat vineri ziarul „Bild”, citat de Reuters.

Bild a citat surse din poliţia locală, care au afirmat că s-a încercat scurtcircuitarea unei instalaţii a reţelei electrice din Dormagen, un oraş din landul de vest Renania de Nord-Westfalia. Potrivit articolului, poliţia a primit o scrisoare prin care se revendică responsabilitatea pentru tentativa de sabotaj.

În alt incident, poliţia din oraşul Ganderkesee, situat în nordul ţării, a izolat vineri o staţie de transformare, invocând circumstanţe suspecte, potrivit ziarului „Bild” şi altor mass-media locale.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a declarat postului public de televiziune NDR că agenţii au făcut o descoperire în timpul nopţii care a necesitat o intervenţie a poliţiei, fără a oferi însă detalii suplimentare. Nu a existat niciun pericol pentru public, a precizat purtătorul de cuvânt.

La începutul acestei săptămâni, Germania se confrunta deja cu două cazuri suspectate de sabotaj. În primul caz, autorităţile anchetau un act de vandalism la o substaţie din Bergheim, tot în Renania de Nord-Westfalia, care a determinat ca generatoarele centralei electrice pe lignit, cu o capacitate combinată de 4.200 MW, să fie deconectate temporar de la reţea.

În celălalt caz, dispozitive conţinând material conductiv au avariat liniile electrice la unul dintre cele mai importante noduri de înaltă tensiune din landul Brandenburg, situat în estul ţării.

Anterior, în primele zile ale acestui an, la 3 ianuarie 2026, incendierea unor cabluri de înaltă tensiune în sud-vestul Berlinului a lăsat fără electricitate aproximativ 45.000 de gospodării şi 2.200 de firme, afectând circa 100.000 de persoane. Alimentarea a fost restabilită complet abia pe 7 ianuarie, după mai bine de patru zile, aceasta fiind cea mai îndelungată pană de curent din capitala germană de după al Doilea Război Mondial.

Atacul a fost revendicat de Vulkangruppe („Grupul Vulcan”), o grupare anarhistă de extremă stânga activă din 2011, care a afirmat că a vizat termocentrala pe combustibili fosili. Parchetul federal german a preluat ancheta, investigând între altele suspiciuni de apartenenţă la o organizaţie teroristă, sabotaj anticonstituţional şi incendiere. Serviciile germane de informaţii interne atribuie Vulkangruppe mai multe atacuri lansate împotriva infrastructurii energetice, inclusiv cel din 2024 asupra alimentării cu electricitate a uzinei Tesla de lângă Berlin.

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