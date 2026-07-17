Germania va participa în premieră la un exercițiu nuclear francez. Friedrich Merz și Emmanuel Macron extind cooperarea în domeniul apărării

Germania și Franța au convenit să își consolideze cooperarea în domeniul apărării și al descurajării nucleare, iar Berlinul va participa, pentru prima dată, la un exercițiu militar nuclear organizat de Franța în cursul acestui an, au anunțat vineri cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron, după reuniunea Consiliului franco-german de Apărare și Securitate desfășurată la baza aeriană Nörvenich, lângă Köln, transmit DW și France24.

„Anul acesta, soldați germani vor participa la un exercițiu militar nuclear francez”, a declarat Merz, precizând că această cooperare este „complementară participării și descurajării nucleare din cadrul NATO, pe care continuăm să le susținem”.

La rândul său, Macron a reafirmat că proiectul francez privind descurajarea nucleară europeană nu modifică principiul controlului exclusiv al Parisului asupra arsenalului său nuclear. Președintele francez anunțase anterior că Germania se numără printre cele opt state care au acceptat să participe la inițiativa franceză privind cooperarea în domeniul descurajării nucleare.

Franța este singurul stat membru al Uniunii Europene care deține arme nucleare pe propriul teritoriu, în timp ce Germania găzduiește arme nucleare americane în cadrul mecanismului de partajare nucleară al NATO.

Potrivit cancelarului german, pe lângă Germania, Regatul Unit, Polonia, Țările de Jos, Belgia, Grecia, Suedia, Danemarca și Norvegia au convenit, de asemenea, să își intensifice cooperarea nucleară cu Franța.

În cadrul consultărilor bilaterale, cele două state au decis și aprofundarea cooperării privind apărarea antirachetă și sistemele de lovire cu rază lungă de acțiune. Merz a afirmat că Berlinul și Parisul vor continua dezvoltarea sistemului „combat cloud”, platforma digitală destinată conectării avioanelor de luptă, dronelor și senzorilor pe câmpul de luptă. Acesta reprezintă ultimul element rămas din programul comun Future Combat Air System (FCAS), după prăbușirea, la începutul acestui an, a proiectului comun de avion de luptă din cauza disputelor dintre Airbus și Dassault.

„Consolidăm descurajarea europeană”, a transmis Merz într-un mesaj publicat pe platforma X după reuniune.

Cooperarea în domeniu AI, rețelei europene de sateliți și aprovizionării cu materii prime critice

Consultările franco-germane au continuat la Palatul Augustusburg din Brühl, unde cele două guverne au discutat și despre cooperarea în domeniul inteligenței artificiale, rețeaua europeană de sateliți IRIS², securizarea aprovizionării cu materii prime critice și pregătirea negocierilor privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, cu obiectivul de a ajunge la un acord înainte de anul electoral european 2027.

Locul reuniunii are o puternică încărcătură simbolică pentru relațiile franco-germane. În 1962, președintele francez Charles de Gaulle i-a propus aici cancelarului german Konrad Adenauer încheierea unui tratat de prietenie, inițiativă care a condus la Tratatul de la Élysée, considerat fundamentul cooperării dintre cele două state.

În contextul apropierii alegerilor prezidențiale din Franța, programate pentru primăvara anului 2027, Merz a declarat că Berlinul va continua cooperarea strânsă cu Parisul indiferent de rezultatul scrutinului. „Vom continua să facem tot ce putem pentru ca această cooperare cu vecinii noștri francezi să rămână cât mai apropiată, profundă și bazată pe încredere, indiferent de cum vor decide alegătorii francezi”, a spus cancelarul.

Întrebat despre perspectivele scrutinului, în care sondajele o plasează printre favoriți pe lidera dreptei radicale Marine Le Pen, Macron a îndemnat la prudență. „Atenție la sondaje. Aveți încredere în poporul francez, nu anticipați întotdeauna ce este mai rău”, a declarat președintele francez.

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