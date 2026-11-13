Germania va împrumuta în 2027 a doua cea mai mare sumă de după Al Doilea Război Mondial, pentru a relansa economia și a consolida apărarea

Germania se pregătește să împrumute 210,4 miliarde de euro în 2027, a doua cea mai mare sumă de după Al Doilea Război Mondial. Planul face parte din bugetul pentru anul viitor, în valoare totală de 561 de miliarde de euro, aprobat de Comisia pentru buget a Parlamentului german, potrivit Reuters.

Guvernul condus de cancelarul Friedrich Merz vrea să folosească banii pentru modernizarea infrastructurii, consolidarea armatei și investiții în transporturi și cercetare. Decizia vine după mai multe decenii în care Germania a investit insuficient în infrastructura și capacitățile sale militare.

Valoarea împrumuturilor planificate este apropiată de recordul din 2021, când Germania s-a împrumutat cu 215,4 miliarde de euro pentru a face față efectelor pandemiei de COVID-19. Din totalul prevăzut pentru 2027, aproximativ 123 de miliarde de euro provin din bugetul de bază, restul fiind împrumuturi suplimentare autorizate prin mecanisme speciale pentru finanțarea investițiilor în apărare și infrastructură.

După săptămâni de negocieri, unele măsuri fiscale au fost eliminate, iar altele amânate

Adoptarea bugetului a fost dificilă, din cauza neînțelegerilor dintre partidele aflate la guvernare: Uniunea Creștin-Democrată (CDU), condusă de Merz, și Partidul Social-Democrat (SPD). După săptămâni de negocieri, cele două formațiuni au renunțat la unele măsuri fiscale și au amânat altele.

Printre deciziile abandonate sau amânate se numără introducerea unei taxe pe ambalajele din plastic, care a fost eliminată, și o taxă pe băuturile îndulcite, amânată până în 2028. De asemenea, guvernul a renunțat la reducerea unor ajutoare sociale acordate copiilor din familiile cu venituri mici.

Totodată, reducerea taxei pe electricitate, una dintre măsurile susținute de Friedrich Merz, a fost amânată deoarece partenerii de coaliție nu au reușit să identifice surse de finanțare în valoare de 5 miliarde de euro. Cancelarul a declarat că va continua discuțiile pentru ca reducerea să intre în vigoare anul viitor.

Nemulțumiri de toate părțile

Bugetul a atras critici din partea economiștilor, care consideră că Germania ar trebui să reducă mai mult cheltuielile sociale și să adopte măsuri pentru controlarea deficitului bugetar. Consiliul German al Experților Economici estimează o creștere economică de 1% în 2027, dar avertizează că statul trebuie să limiteze cheltuielile pentru apărare și pensii.

În schimb, reprezentanții guvernului susțin că menținerea protecției sociale este esențială pentru familiile cu venituri mici și pentru stabilitatea societății.

Nici opoziția nu este de acord cu planul bugetar, acuzând guvernul că folosește artificii pentru a ascunde nivelul real al împrumuturilor și al cheltuielilor publice.

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