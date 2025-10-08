Germania va autoriza poliția să doboare dronele considerate o amenințare

Guvernul german a anunțat, miercuri, că va autoriza poliția să doboare dronele ce vor fi considerate ca reprezentând o amenințare, subliniind că face schimb de expertiză cu Israelul și Ucraina pentru asigurarea securității Germaniei.

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, a prezentat o serie de amendamente legislative pentru consolidarea mijloacelor poliției care va putea „acționa cu tehnologii moderne în fața amenințărilor reprezentate de drone”.

„Doborârea dronelor va fi de acum reglementată și posibilă pentru poliția federală”, a afirmat el la finalul unei reuniuni a guvernului, în care a prezentat textul cu amendamente, scrie Agerpres. În plus, va fi înființat un centru de apărare anti-drone pentru coordonarea acțiunii poliției federale cu cea a landurilor germane, a adăugat Dobrindt.

Ministrul a spus că Berlinul lucrează cu țări cu o experiență mai mare în domeniu, pe de o parte cu Israelul, dar și cu Ucraina, ținta zilnică a atacurilor rusești asupra localităților sale și pe front. Fără a preciza vreun calendar, Dobrindt a menționat un buget de ordinul „a milioane de euro cu trei cifre”, adică minimum o sută de milioane de euro, subliniind că echipamentul va depinde și de capacitățile de producție ale industriilor aferente.

Rusia se află probabil în spatele recentelor alerte cu drone în Europa, în special al incidentelor care au paralizat aeroportul din München săptămâna trecută, a afirmat cancelarul german Friedrich Merz, calificând survolurile drept tentative destabilizatoare.

