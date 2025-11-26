cursdeguvernare

miercuri

26 noiembrie, 2025

Europa & Lumea

Germania stagnează în clasamentul inovației și rămâne în urma rivalilor săi care înaintează rapid

De Iulian Soare

26 noiembrie, 2025

Capacitatea de inovare a Germaniei stagnează, țara rămânând blocată pe locul 12 într-un clasament al inovației, în timp ce competitori precum Statele Unite, Marea Britanie și Franța înregistrează progrese semnificative, arată un studiu citat de Reuters.

Indicatorul Inovației 2025, prezentat de asociația industrială germană BDI și de firma de consultanță Roland Berger, a constatat că Germania este deosebit de slabă în domeniile tehnologiilor viitorului, inclusiv digitalizare și biotehnologie.

O problemă cheie este că cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare ale companiilor germane pe plan intern cresc mai puțin dinamic decât în alte țări, în special în digitalizare, unde Germania rămâne în urma SUA și Chinei.


Clasamentul, care analizează capacitatea de inovare a marilor economii din 2005, este din nou dominat de țări mici, foarte specializate: Elveția pe primul loc, Singapore pe locul doi și Danemarca pe locul trei.

Germania ocupă locul patru în tehnologiile cheie per ansamblu și se află printre primele cinci în patru dintre cele șapte domenii tehnologice, inclusiv economia circulară, materiale noi și tehnologii de producție noi.

Însă în domeniile orientate spre viitor, Germania a rămas în urmă: locul șapte la hardware digital, locul 10 la rețele digitale și doar locul 15 la biotehnologie.

„Trebuie să îndrăznim să gândim la scară mare, aceasta este singura cale de a declanșa noi dinamici de inovare”, a declarat președintele BDI, Peter Leibinger.
„Ar trebui să ne propunem să realizăm primul prototip funcțional pentru un reactor de fuziune până în 2040 sau să devenim lideri în AI pentru industrie.”

(Citește și: "Ministrul român al Externelor: "Vrem să ne concentrăm mai mult zona de inovații militare cu utilizare duală" / Șeful unei firme daneze: "Investim de 40 de ori mai mult – Ne e frică că rămânem fără bani, trebuie să păstrăm și pentru R&D"")

***

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

