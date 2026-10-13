Germania și Italia solicită un mecanism de „frână de urgență” pentru a opri legislație UE prea împovărătoare pentru guverne și companii

Friedrich Merz, Giorgia Meloni și Bart de Wever susțin că Bruxelles-ul trebuie să accelereze eforturile de simplificare a reglementărilor pentru mediul de afaceri. În acest context, statele membre UE ar trebui să poată interveni pentru a opri adoptarea unor noi acte legislative la nivelul Comisiei Europene, dacă acestea sunt considerate prea împovărătoare pentru guverne și companii, au scris luni liderii Germaniei, Italiei și Belgiei.

Într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, consultată de Politico, cei trei lideri au afirmat că Uniunea are nevoie de un mecanism de „frână de urgență” pentru a contribui la consolidarea competitivității economice a blocului comunitar, aflată în declin.

Cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, și prim-ministrul Belgiei, Bart de Wever, au solicitat, de asemenea, „accelerarea semnificativă a procedurilor de planificare și aprobare” și suspendarea, pentru o perioadă determinată, a „anumitor domenii de reglementare”, în cadrul unei noi „reguli a priorității”.

„Solicităm noi pachete ambițioase de simplificare, care să permită avansarea decisivă a procesului de reducere a birocrației în Uniunea Europeană”, au scris aceștia, adăugând că, în primul rând, Comisia Europeană trebuie să reducă povara administrativă asupra întreprinderilor mici și mijlocii.

„Într-un sens mai larg”, se arată în scrisoare, „obiectivul nostru comun ar trebui să fie prevenirea situațiilor în care sarcinile de reglementare inutile și costurile aferente provoacă pierderi permanente ale capacității industriale europene și slăbesc și mai mult investițiile și competitivitatea”.

Apelul vine cu doar câteva zile înaintea unei reuniuni a liderilor UE. Acesta reia solicitările formulate pentru prima dată în luna martie, după un summit dedicat competitivității europene, și apare într-un context în care se înmulțesc semnele de deteriorare a situației sectorului industrial al blocului comunitar.

Joi, liderii se vor reuni la Bruxelles pentru un summit al Consiliului European, care va dura două zile. Pe agenda discuțiilor se vor afla bugetul pe termen lung al UE, prețurile energiei și sprijinul acordat Ucrainei.

***