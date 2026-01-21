Germania și Italia cer debirocratizarea UE și consolidarea pieței unice: În joc e suveranitatea Europei

Germania și Italia au avertizat că Uniunea Europeană riscă să rămână în urmă față de SUA și China dacă liderii nu se pun de acord asupra unor reforme menite să revitalizeze competitivitatea blocului, conform unui document politic elaborat înaintea unui summit informal de luna viitoare, transmite Reuters.

Documentul, care poziționează Germania și Italia drept principalele puteri industriale ale Europei, solicită schimbări ample pentru reducerea birocrației, accelerarea aprobărilor de autorizații și consolidarea pieței unice europene.

Documentul, consultat de Reuters, avertizează că standardele de trai și suveranitatea Europei sunt în joc, pe fondul apariției multor noi competitori care își cresc influența la nivel global.

„Continuarea pe drumul actual nu este o opțiune. Europa trebuie să acționeze acum”, se arată în declarația comună.

Cancelarul german Friedrich Merz și premierul italian Giorgia Meloni vor insista pentru o strategie UE coordonată menită să sprijine afacerile

Documentul politic a fost elaborat pentru întâlnirea Liderilor de la Alden Biesen, în Belgia, pe 12 februarie, unde cancelarul german Friedrich Merz și premierul italian Giorgia Meloni vor insista pentru o strategie UE coordonată menită să sprijine afacerile și să atragă investiții.

Documentul îndeamnă liderii să folosească această întâlnire, precum și reuniunea Consiliului European din martie, pentru a conveni asupra unor angajamente concrete.

Documentul citează date ale Fondului Monetar Internațional, conform cărora barierele interne din UE echivalează cu tarife interne de până la 44% pentru comerțul cu bunuri și de peste 110% pentru comerțul cu servicii. Se solicită o „reducere ambițioasă a poverii reglementative.”

Se propune să se grăbească aprobările, să se elimine regulat legile vechi care nu mai sunt utile și să se verifice mai atent noile reguli, cu rapoarte periodice către liderii UE despre progresul realizat.

Accelerarea negocierilor acordurilor comerciale

Germania și Italia susțin, de asemenea, o integrare mai profundă în domeniile serviciilor, energiei, piețelor de capital și industriilor digitale, o bursă pan-europeană și reguli revizuite privind fuziunile pentru a ajuta companiile să concureze la nivel global.

Documentul îndeamnă UE să accelereze negocierile pentru comerț liber cu parteneri precum India, Australia, Emiratele Arabe Unite și ASEAN, avertizând în același timp că Europa este pregătită să folosească instrumente defensive de comerț dacă este necesar.

