Germania – scădere a industriei și intrare într-o nouă perioadă de recesiune chiar înaintea începerii războiului din Orientul Mijlociu

Producția industrială a scăzut în mod neașteptat în februarie în Germania, evidențiind greutățile cu care se confruntă fabricile germane pentru a-și menține activitatea. Cele mai recente date indică intrarea într-o nouă fază de contracție a economiei.

Datele macro pentru luna februarie arată că, chiar și fără războiul din Orientul Mijlociu, economia germană a intrat pe un trend descrescător.

În februarie, producția industrială a scăzut cu 0,3% față de luna precedentă, după ce în luna ianuarie stagnase. Contracția de februarie a fost determinată în principal de scăderile din industriile farmaceutică și electronică, în timp ce industria auto a revenit pe plus. Din cauza temperaturilor scăzute, activitatea din sectorul construcțiilor a scăzut cu 1%, față de ianuarie. Excedentul comercial, deși a scăzut la 19,8 miliarde euro, se menține la un nivel foarte ridicat, deoarece exporturile au crescut cu 3,9% față de ianuarie, iar importurile s-au majorat cu 5%.

Economia germană – încă un trimestru de contracție

Războiul din Orientul Mijlociu și creșterea prețurilor la energie au reamintit faptul că Germania este unul dintre cei mai mari importatori neți de energie din Europa. Aproximativ 6% din importurile sale de petrol provin din Orientul Mijlociu. Industriile energointensive din Germania contribuie cu aproximativ 17% la valoarea adăugată brută din industrie și oferă aproape un milion de locuri de muncă.

La fel ca în 2022, acest prim val inflaționist – de la prețuri mai mari la energie la efectele de domino asupra transporturilor și produselor agricole, precum și petrochimia – este deja în plină desfășurare. Nu afectează doar consumatorii, ci și companiile din prima linie care, din cauza obligațiilor contractuale, nu sunt capabile să suporte costurile mai mari. De asemenea, trebuie subliniat că în 2022, mai multe companii mari consumatoare de energie au redus sau au oprit producția, deoarece prețurile ridicate la energie au făcut producția necompetitivă. Nu în ultimul rând, rezervele de gaze sunt în prezent la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani, ceea ce ar putea duce iarna viitoare la o creștere a costurilor pentru corporații și gospodării, se arată în analiza ING Bank.

Principalele institute de cercetare din Germania prognozează o creștere de doar 0,6% în 2026. Aceasta este mai puțin de jumătate din avansul anticipat în urmă cu doar câteva luni.

Germania – locomotiva economiei europene

Creșterea economică în Europa în acest an va fi susținută de cheltuielile masive ale Germaniei, în timp ce ratele dobânzilor scăzute și stabile au contribuit la creșterea încrederii consumatorilor la cel mai înalt nivel de la sfârșitul anului 2024.

Companiile din industria chimică, inclusiv BASF și Lanxess, au fost printre primele care au avertizat cu privire la implicațiile războiului, care a ținut închisă o rută cheie pentru transporturile de petrol și gaze – Strâmtoarea Ormuz – timp de mai mult de cinci săptămâni.

Lufthansa a semnalat potențiale blocaje în ceea ce privește aprovizionarea cu combustibil pentru avioane și a pregătit planuri care ar putea implica anularea unora dintre zboruri.

Martin Ademmer, un economist de la Bloomberg a declarat: „Înainte de războiul din Iran, ne așteptam la o creștere modestă în prima jumătate a anului, cheltuielile guvernamentale mai mari adăugând impuls în a doua jumătate.

„Acum, prețurile mai mari la petrol și gaze vor afecta probabil sectoarele mari consumatoare de energie și vor afecta indirect producția de automobile și utilaje, deraiind redresarea industrială.”

