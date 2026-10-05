Germania riscă să fie atrasă într-un „conflict violent” cu Rusia, avertizează șeful serviciului de informații

Șeful serviciului german de informații externe a avertizat luni cu privire la riscul tot mai mare al unei confruntări directe cu Rusia, în contextul în care Kremlinul își intensifică „războiul din umbră” împotriva Berlinului și atacă Ucraina cu o brutalitate tot mai mare, relatează Politico.

„Germania este în pericol de a fi atrasă într-un conflict violent cu Rusia”, a declarat parlamentarilor Martin Jäger (foto), șeful serviciului german de informații externe, BND, făcând referire la ceea ce el a numit tentativa Rusiei de a ataca un avion cargo ucrainean Antonov pe aeroportul din Leipzig, în august, ca exemplu. „Germania a devenit un obstacol major în calea proiectării puterii hegemonice a Rusiei în Europa și, drept urmare, o țintă principală a acțiunilor rusești.”

Jäger a avertizat, de asemenea, că invazia Rusiei în Ucraina intră în cea mai periculoasă etapă de până acum, în condițiile în care președintele Vladimir Putin se confruntă cu presiuni interne tot mai mari pentru a demonstra progrese militare, iar războiul intră în cea de-a cincea iarnă.

„Rusia este hotărâtă să aducă Ucraina în genunchi în această iarnă”, a spus Jäger. „Trebuie să ne așteptăm la atacuri rusești de o amploare și o brutalitate pe care nu le-am mai văzut până acum la această scară. Războiul din Ucraina intră într-o etapă nouă și extrem de periculoasă.”

Comentariile lui Jäger vin la o zi după ce cancelarul Friedrich Merz, slăbit din punct de vedere politic, a vizitat Kievul, într-o aparentă încercare de a demonstra fermitate după ce partidul Alternativa pentru Germania (AfD), favorabil Kremlinului, s-a clasat pe primul loc în două alegeri regionale luna trecută.

Aceste victorii ale AfD, puse în mare parte pe seama nivelului istoric de scăzut al popularității interne a cancelarului, au stârnit îngrijorări în Ucraina și în întreaga UE că sprijinul Germaniei pentru Ucraina ar putea slăbi din cauza problemelor cu care cancelarul se confruntă pe plan intern.

Prin vizita sa puternic simbolică la Kiev, duminică, Merz a încercat să arate că rămâne ferm la conducere și neclintit în sprijinul acordat Ucrainei.

„Domnule Putin, puneți capăt acestui război fără sens”, a spus Merz în timpul vizitei, făcând ecou unuia dintre eroii săi politici, președintele american Ronald Reagan, și celebrului său discurs din timpul Războiului Rece, susținut la Poarta Brandenburg, lângă Zidul Berlinului, în 1987: „Domnule Gorbaciov, dărâmați acest zid.”

În declarațiile sale de luni, Jäger a sugerat că intensificarea acțiunilor Rusiei este determinată, în parte, de faptul că Putin a fost împins într-un colț, în condițiile în care Moscova se confruntă cu presiuni economice tot mai mari și consumă resurse pentru a-și duce războiul împotriva Ucrainei.

Putin, a spus el, „a depășit momentul în care ar fi putut pur și simplu să oprească atacul asupra Ucrainei fără să-și pună în pericol baza internă de putere”, adăugând: „El trebuie să demonstreze un succes în Ucraina care, din perspectiva Rusiei, să justifice sacrificiile uriașe făcute până acum.”

Jäger a mai spus că, în prezent, nu vede „nicio dovadă” a pregătirii unui atac rusesc de amploare împotriva unei țări membre NATO. Cu toate acestea, „considerăm pe deplin posibil ca Rusia să desfășoare operațiuni țintite, de amploare mai redusă”, precum cele desfășurate de „omuleții verzi” care au condus anexarea Crimeei în 2014.

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