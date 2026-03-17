Germania respinge preluarea Commerzbank de către UniCredit

Guvernul german a respins o posibilă preluare a Commerzbank AG de către UniCredit SpA, după ce banca italiană a făcut o ofertă de 35 de miliarde de euro pentru banca cu sediul la Frankfurt, potrivit Bloomberg.

„Respingem această încercare de preluare, la fel cum au făcut conducerea Commerzbank, consiliul angajaților și guvernul federal”, a transmis prin e-mail Frauke Heiligenstadt, membră a SPD și a comisiei de finanțe din camera inferioară a parlamentului.

Cancelarul conservator Friedrich Merz și partenerii de la SPD s-au opus constant planurilor UniCredit privind a doua cea mai mare bancă din Germania, criticând modul în care instituția italiană și-a construit participația inițială. În prezent, UniCredit deține puțin sub 30% din acțiunile Commerzbank, în timp ce guvernul de la Berlin are 12,5%.

Oferta făcută luni va permite UniCredit să își majoreze participația peste pragul de 30%. Conform legislației germane, o companie care depășește acest prag este obligată să facă o ofertă tuturor acționarilor — însă doar o singură dată.

Eliminarea acestei constrângeri ar oferi băncii italiene mai multă flexibilitate în privința participației sale. Deținerea în Commerzbank era deja aproape de pragul de 30%, iar un program de răscumpărare de acțiuni realizat de banca germană a forțat UniCredit să vândă o parte dintre acțiuni pentru a rămâne sub acest nivel, a explicat directorul general Andrea Orcel într-o discuție cu analiștii.

Acest lucru subliniază interesul continuu al lui Orcel pentru Commerzbank. El a prezentat oferta ca pe o oportunitate de a îmbunătăți relațiile cu diferitele părți interesate ale băncii și, în același timp, de a permite achiziția de acțiuni de pe piața liberă, ceea ce ar putea facilita o eventuală preluare.

Heiligenstadt, care face parte și din conducerea SPD, a spus că membrii grupului parlamentar al partidului „sunt alături de Commerzbank și de angajații săi” și că banca este „de importanță sistemică”.

Ea a amintit apelurile repetate ale ministrului de finanțe al SPD, Lars Klingbeil, prin care acesta a cerut UniCredit să renunțe la tentativele de preluare și a spus că Commerzbank a demonstrat că poate funcționa cu succes pe cont propriu.

Întrebat despre interacțiunile cu factorii de decizie politici din Germania, Orcel a declarat: „Am avut unele discuții, nu atât de multe pe cât ne-am fi dorit cu toții.”

Oferta „ne oferă o platformă transparentă pentru a extinde și aprofunda aceste discuții”, le-a spus el analiștilor într-o conferință telefonică. „Suntem absolut deschiși să găsim soluții pentru ca toată lumea să fie de acord.”

