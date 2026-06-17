Germania respinge oficial oferta UniCredit de preluare a Commerzbank

Guvernul german a respins oficial, marţi, oferta lansată de banca italiană UniCredit pentru preluarea Commerzbank, considerând că preţul oferit este prea mic, relatează Reuters.

De asemenea, executivul de la Berlin critică și ceea ce a descris drept o abordare agresivă din partea grupului italian.

Anunţul a fost făcut de agenţia care administrează participaţiile statului german, în contextul în care perioada iniţială a ofertei UniCredit se apropie de final, iar disputa pentru controlul uneia dintre cele mai importante bănci din Germania continuă să se intensifice.

Statul german deţine aproximativ 12% din Commerzbank, participaţie dobândită în urma crizei financiare din 2008, şi s-a opus constant planurilor UniCredit de a prelua instituţia financiară.

Potrivit autorităţilor de la Berlin, oferta italiană nu include o primă suficientă faţă de preţul actual al acţiunilor Commerzbank şi nu poate fi acceptată din punct de vedere financiar.

Guvernul german şi-a reafirmat sprijinul pentru strategia independentă a Commerzbank, subliniind rolul esenţial al băncii în finanţarea companiilor mijlocii germane, cunoscute sub numele de ”Mittelstand”, considerate coloana vertebrală a economiei ţării. Autorităţile au evidenţiat, de asemenea, importanţa Commerzbank pentru Frankfurt, principalul centru financiar al Germaniei.

În paralel, procurorii din Frankfurt au confirmat deschiderea unei investigaţii preliminare privind posibile fapte de manipulare a pieţei legate de oferta UniCredit. Ancheta a fost declanşată după o plângere depusă de consiliul angajaţilor Commerzbank, care ridică întrebări cu privire la modul în care UniCredit a acumulat participaţii la bancă la preţuri considerate sub nivelul pieţei.

UniCredit a declarat că este la curent cu procedura şi a precizat că reacţia procurorilor reprezintă o etapă obişnuită atunci când sunt depuse astfel de plângeri.

Pe bursă, acţiunile Commerzbank au coborât sub valoarea rezultată din oferta UniCredit, după ce luni de zile s-au tranzacţionat peste acest nivel. La momentul publicării informaţiei, acţiunile Commerzbank valorau 36,53 euro, în timp ce oferta UniCredit echivala cu aproximativ 37,33 euro pe acţiune.

Oferta iniţială a expirat marţi, însă perioada de acceptare va fi prelungită cu încă 15 zile, începând cu 20 iunie.

****