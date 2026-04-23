Germania prezintă prima strategie militară din istoria sa postbelică: Armata să poată acționa cât mai independent în cadrul Alianței

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius (foto), a declarat că țara sa „își asumă mai multă responsabilitate” în cadrul NATO, prezentând prima strategie militară a Germaniei din istoria sa postbelică, potrivit Financial Times.

Pistorius a spus că cea mai populată țară din UE va acționa „cu viteză” pentru a crește numărul de militari și gradul de pregătire al armatei, ca parte a angajamentului de a deveni cea mai puternică armată convențională din Europa.

„Obiectivul nostru este clar: vom continua să consolidăm gradul de pregătire operațională al Bundeswehr-ului — și într-un ritm rapid”, a spus el.

Noua strategie militară de 35 de pagini, intitulată „Responsabilitate pentru Europa”, face parte dintr-o schimbare majoră de direcție la Berlin în privința apărării și securității, după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Germania și-a crescut dramatic cheltuielile militare din 2022. De asemenea, a devenit cel mai mare furnizor de arme pentru Ucraina, după ce președintele Donald Trump a redus semnificativ sprijinul SUA pentru Kiev după preluarea mandatului anul trecut.

În timp ce Berlinul a publicat anterior documente de tip „carte albă” privind apărarea, ani la rând a evitat să fie perceput ca militarist sau naționalist după ororile celui de-Al Doilea Război Mondial, concentrându-se pe acțiunea în cadrul alianței NATO.

„Încă exista o negare a faptului că avem nevoie de o definire a intereselor naționale”, a spus Christian Mölling, directorul think-tank-ului Edina din Berlin. „Am preluat într-o oarecare măsură strategia de la NATO.”

Rusia, „cea mai mare amenințare imediată la adresa libertății și securității”

Documentul nou descrie Rusia drept „cea mai mare amenințare imediată la adresa libertății și securității” în Germania și în regiunea euro-atlantică, avertizând că Moscova se pregătește pentru un atac asupra statelor membre NATO.

Se afirmă că Germania, ca cea mai mare economie a UE, are o „responsabilitate specială” pentru asigurarea aliaților, pentru descurajarea Rusiei și pentru apărarea NATO.

Pistorius a precizat că mari părți ale documentului sunt clasificate, „pentru că altfel l-am putea adăuga pe Vladimir Putin pe lista noastră de corespondență”.

Strategia descrie SUA drept „esențiale” pentru NATO, atât politic, cât și militar, dar recunoaște că acestea își orientează tot mai mult atenția spre emisfera vestică și regiunea Indo-Pacific, cerând contribuții mai mari din partea aliaților europeni.

Armata germană trebuie să poată acționa din ce în ce mai independent în cadrul alianței

Se subliniază că armata germană trebuie să poată acționa din ce în ce mai independent în cadrul alianței.

Documentul evidențiază nevoia de a recupera deficite militare importante în Europa, inclusiv în domeniul informațiilor, recunoașterii și armelor de precizie cu rază lungă, capabile să lovească adânc în teritoriul rus.

De asemenea, descrie schimbarea naturii războiului, cu estomparea tot mai mare a granițelor dintre ținte militare, civile și economice, utilizarea tot mai intensă a războiului hibrid și apariția armelor autonome și a inteligenței artificiale.

Se subliniază importanța adoptării rapide a noilor tehnologii pentru a obține avantaj în colectarea și analiza rapidă a datelor.

Documentul, criticat pentru lipsa unei strategii industriale

Strategia prevede creșterea semnificativă a armatei germane de la aproximativ 185.000 de soldați profesioniști la circa 260.000, precum și mai mult decât dublarea rezerviștilor activi la aproximativ 200.000.

Pistorius, social-democrat, se confruntă cu presiuni din partea unor parteneri de coaliție din CDU (creștin-democrați), care consideră că reformarea armatei merge prea lent.

Documentul mai este criticat pentru lipsa unei strategii industriale, deși războaiele din Ucraina și Iran au arătat importanța unei baze industriale capabile să susțină un conflict de lungă durată.

Totuși, experții spun că, având în vedere rezervele istorice ale Germaniei față de un rol militar de lider în Europa, documentul reprezintă un prim pas important.

